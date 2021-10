Quiénes son los dueños de la Argentina

Los años pasan, los gobiernos cambian, pero lo que no parece mutar sustancialmente es la composición de la lista de los argentinos más ricos del país. Con el pasar del tiempo hay nombres que varían su posición pero que se repiten en cada edición. La revista Forbes publicó nuevamente su ranking de las personas con más riqueza en el mundo, solo cinco argentinos lograron pasar el piso de U$S 1.000 millones de patrimonio personal. Después, Forbes Argentina dio a conocer una lista ampliada de los hombres y mujeres con mayores fortunas del país. En el top 10 solo hay una sola mujer.

Los primeros puestos los ocupan nombres conocidos: el petrolero Alejandro Bulgheroni; el dueño de MercadoLibre, Marcos Galperín; el italoargentino Paolo Rocca; el empresario de la alimentación, Gregorio Pérez Companc; el propietario del laboratorio que lleva su nombre, Alberto Roemmers. Uno de los nombres que más sensaciones generó es el de la superestrella de fútbol Lionel Messi. El jugador del Barcelona y la selección nacional que comenzó a hacer su fortuna a través del deporte, ahora posee suficientes negocios gastronómicos, inmobiliarios y vinícolas como para ocupar el vigesimosegundo lugar. El expresidente Mauricio Macri y su familia también en el puesto 20.

A pesar de tratarse de multimillonarios, la riqueza total de los más ricos del país ha descendido en general. La publicación señala que “la Argentina transita el mayor proceso de destrucción de riqueza de su historia”. Según la revista, “los 50 integrantes de la lista completa acumulan U$S 46.440 millones al 31 de mayo de este año, una cifra 19,9% menor a la que exhibieron en el Ranking Forbes 2019”. Así, indica: “El guarismo es aún más contundente si se traza un paralelismo con 2018, cuando las primeras 50 fortunas del país acusaban U$S 70.000 millones de patrimonio. Hoy, ese monto se redujo U$S 23.560 millones”.

En 2018 se registró el récord de diez fortunas en la clasificación general. En 2019, cuatro nombres desaparecieron y solo quedaron Rocca, Bulgheroni, Roemmers, Eurnekian, Galperín y Pérez Companc. En la última edición argentina, la lista completa es la siguiente:

1- ALEJANDRO PEDRO BULGHERONI – U$S 5.400 millones (- U$S 800 mil que en 2019)

El propietario de Pan American Energy Group (PAE), la petrolera privada más grande del país, tiene 21 mil empleados a su cargo y 735 estaciones de servicio. A pesar de la crisis generaliza del petróleo y la caída abrupta del precio del barril, la familia logró volver al primer lugar de la lista.

Su padre, Alejandro Ángel Bulgheroni, fundó el imperio en 1948, con el nombre de Bridas. Sus hijos, Alejandro y Carlos (que falleció en 2016), fueron los que internacionalizaron la empresa. PAE es producto de la fusión entre esa empresa, la china CNOOC y BP (ex British Petroleum). En este mega grupo, el 50% lo tiene BP y el otro 50% Bridas Corporation –que a su vez divide a la mitad la participación accionaria entre los Bulgheroni y CNOOC–. Desde diciembre de 2017, la organización es encabezada por la tercera generación de la familia, Marcos (hijo de Carlos), CEO de PAE.

2- MARCOS GALPERÍN – U$S 4.200 millones (+U$S 1.700 millones que en 2019)

Habría que ver si cuando el empresario de la principal plataforma de compraventa del país fundó MercadoLibre pensaba que se convertiría en el más joven y más rico en patrimonio individual del top 10. Gracias a la suba de sus acciones Wall Street, la compañía vale alrededor de U$S 50 mil millones, más que las reservas del Banco Central.

En febrero, Galperín anunció que dejaba su rol como CEO y presidente de la operación local, pero aún mantiene su posición regional. MercadoLibre cuenta con operaciones en 18 países latinoamericanos. Los ingresos de la empresa fueron un 59% mayor que en 2018 y, producto de la cuarentena, en abril aumentó un 76% sus ventas en el sitio. Actualmente, al mismo tiempo que se posiciona como la empresa privada argentina más valiosa en la Bolsa de Nueva York, enfrenta un conflicto gremial con Hugo y Pablo Moyano, de Camioneros, que realizaron un bloqueo en cinco centros de distribución de la compañía.

3- PAOLO ROCCA – U$S 3.400 millones (-U$S 4.600 millones que en 2019)

El italoargentino es dueño de Grupo Techint, un conglomerado conformado por los gigantes del acero Ternium y Tenaris; las compañías de energía Tecpetrol y Tenova; la constructora Techint Ingeniería & Construcción; y en servicios de salud, Humanitas. El mega grupo factura anualmente alrededor de U$S 23.500 millones y emplea a unas 57 mil personas.

Su patrimonio manifestó una fuertísima caída y descendió a menos de la mitad con respecto al año pasado. A pesar de eso, Rocca sigue siendo uno de los empresarios más influyentes del país. Hace unos meses participó de una batalla mediática por el despido de 1450 trabajadores en plena pandemia por el coronavirus y una ley que prohibía los despidos durante 60 días. El presidente Alberto Fernández lo criticó en su momento y dijo que “esta vez le tocaba ganar menos”.

4- GREGORIO PÉREZ COMPANC – U$S 2.700 millones (-U$S 300 millones que en 2019)

La familia Pérez Companc posee una gran diversificación de negocios, con fuerte presencia en alimentos, telecomunicaciones y energía. En 1998 compró Molinos Río de la Plata. Hoy tiene 14 plantas industriales, más de 2.800 empleados y es dueño de marcas muy reconocidas como Cocinero, Lucchetti, Gallo, La Salteña, Matarazzo, Exquisita, Preferido, Granja del Sol. Además, creó la primera petrolera privada del país en 1959, Pecom; luego, en 2002 vendió sus activos y 13 años más tarde compró las operaciones de Skanska.

El negocio de cereales y oleaginosas de Molinos Agro es el buque insignia de la familia en el mercado bursátil local. Esta última firma registra ventas por $127 mil millones y exporta a más de 50 países. Hace una década, Pérez Companc se retiró y distribuyó las acciones de su holding entre sus hijos. Entre sus activos fuera de las empresas, en la familia declaran una cancha de tenis, obras de arte y caballos de raza, detalla la publicación.

5- ALBERTO ROEMMERS – U$S 2.400 millones (-U$S 400 millones que en 2019)

El alemán nacionalizado argentino nació en la ciudad de Lennep, Renania del Norte-Westfalia y en 1921 fundó el laboratorio que lleva su nombre y que hoy tiene un 10% de participación en le mercado local. El Lotrial, el Optamax y el Amoxidal son algunos de sus productos que se replican 57 millones de veces para su comercialización.

A pesar de que la familia vendió en 2018 su participación del 50% en Mega Pharma por más de U$S 1.000 millones, Roemmers es un actor preponderante en la industria farmacéutica argentina. El linaje mantiene una participación del 44% en el laboratorio Gador y son propietarios de Investi Farma y de Rofina, una de las mayores distribuidoras del mercado.

6- HUGO SIGMAN y SILVIA GOLD – U$S 2.000 millones (-U$S 400 millones que en 2019)

Sigman es psiquiatra y Gold, bioquímica. El matrimonio es propietario del Grupo Insud, un holding de más de 10 empresas. Invierten en ciencia, agro y cine. El origen es Grupo Chemo, que hoy está presente en más de 40 países y tiene 11 plantas industriales. Su director general es Lucas Sigman, uno de sus hijos.

A través de Exeltis operan Elea-Phoenix –50% de Sigman y 50% de Sielecki). Con mAbxience, desde 2009, se especializan en la investigación y desarrollo de anticuerpos monoclonales. Entre otros emprendimientos agropecuarios y forestales, Insud tiene el 33% de Biogénesis Bagó, el mayor proveedor veterinario del país. Además, con K&S produjeron famosas películas como Relatos Salvajes o El Ángel. Con Capital Intelectual editorializan libros y, con El Diplo, revistas.

7- JORGE PÉREZ y la familia WERTHEIN– U$S 1.900 millones (-U$S 700 millones y -U$S 100 millones que en 2019)

Ambos comparten el séptimo lugar del ranking, aunque en referencia al año pasado, Pérez fue quien más vio reducido su patrimonio. En su caso, “el rey de los condominios” forjó su reputación en Miami, donde lleva desarrolladas más de 90 mil unidades. Hijo de padres cubanos, nació en Argentina, creció en Colombia y vive en Florida, Estados Unidos, donde creó The Related Group en 1979. Es uno de los principales inversores del SLS Lux de Puerto Madero, donde puso U$S 200 millones para levantar su primer gran proyecto en el país.

Los hermanos Werthein, por su parte, pasaron por la junta accionaria de Telecom y el Standard Bank, firmas que vendieron a ICBC. La familia participa en el negocio de seguros desde 1990. Son propietarios de Experta ART y Experta Retiro S.A. Además, son actores muy importantes dentro de la industria del consumo masivo, mediante Cachamai, y en emprendimientos agropecuarios. Acaban de desprenderse de sus acciones en TGS.

8- EDITH RODRÍGUEZ – U$S 1.700 millones (-U$S 300 millones que en 2019)

Es la mujer más rica de la Argentina. De bajísimo perfil –muy pocas personas le conocen la cara–, la viuda de Luis A. Rey, fundador de Pluspetrol, se convirtió en la propietaria de la tercera petrolera más importante del país con más de 40 años en oil & gas, luego de la muerte de su esposo. En enero de 2019 compró la minera canadiense LSC Lithium Corporation por U$S 83 millones, un negocio con mucha proyección a futuro en el país.

9- EDUARDO EURNEKIAN – U$S 1.100 millones (-U$S 400 millones que en 2019)

El hijo de inmigrantes armenios integra la lista hace muchos años. Comenzó su carrera en el rubro textil, con la firma Usal, representante de Puma. Desarrolló el sistema de televisión por cable con Cablevisión y fundó Multimedios América. No obstante, su principal negocio está relacionado a la división aeroportuaria de Corporación América, que opera en 52 aeropuertos distribuidos en siete países. El conglomerado también comprende gas y petróleo con CGC; producción de biodiesel con Unitec Bio; la constructora Helport; Corporación América Real Estate y el banco digital Wilobank.

10- LUIS PAGANI y FRANCISCO DE NARVÁEZ – U$S 920 millones (-U$S 180 millones y -U$S 50 millones que en 2019)

El puesto 10 de la lista también es compartido. Luis Pagani es accionista mayoritario de la reconocida firma multinacional Arcor, primera productora mundial de caramelos duros y principal exportadora de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Cuenta con 40 plantas y más de 20 mil empleados. En mayo, el empresario y su familia desembolsaron USD4 millones para llegar al 49 % de participación en Mastellone.

Por el lado de Francisco De Narváez, el negocio está muy diversificado. El ex diputado nacional, nacido en Colombia pero nacionalizado argentino, se retiró de la política en 2015, luego de haberle ganado las elecciones legislativas de 2009 en la provincia de Buenos Aires al ex presidente Néstor Kirchner. El ex legislador opera compañías de supermercados, farmacias, electrodomésticos, inmobiliarias e indumentaria. Es socio fundador de Rapsodia y dueño de las marcas Caro-Cuore y Baby Cottons. Actualmente, también es accionista de Tía, Tata, Multiahorro, San Roque y El Cronista Comercial.

LA LISTA LA COMPLETAN:

Alfredo Alberto Román y familia | U$S 800 millones

Samuel Liberman Falchuk | U$S 720 millones

Julio Fraomeni | U$S 710 millones

Héctor Pedro Poli y familia | U$S 700 millones

Eduardo Costantini | U$S 690 millones

Juan Carlos y Sebastián Bagó | U$S 660 millones

Familia Urquía | U$S 650 millones

Javier Madanes Quintanilla | U$S 590 millones

Jorge y Ricardo Stuart Milne | U$S 550 millones

Mauricio Macri y familia | U$S 540 millones

Felipe y Marcela Noble Herrera | U$S 530 millones

Lilia Neumann de Sielecki | U$S 510 millones

Máximo Cavazzani | U$S 500 millones

Lionel Messi | U$S 500 millones

Carlos Pedro Blaquier y familia | U$S 490 millones

Familia Born | U$S 490 millones

Enrique Eskenazi | U$S 490 millones

Alfredo Coto y familia | U$S 450 millones

Claudio Fernando Belocopitt | U$S 440 millones

Familia Mayer Wolf | U$S 440 millones

Bárbara Bengolea de Lafuente de Ferrari | U$S 430 millones

Amalia Amoedo de Lafuente | U$S 430 millones

Alejandro y Sofía Bengolea Peralta Ramos | U$S 430 millones

Rubén Cherñajovsky y familia | U$S 410 millones

Moisés Khafif | U$S 400 millones

Alberto Reinaldo Pierri y familia | U$S 370 millones

David Sutton Dabbah y familia | U$S 360 millones

Jorge Horacio Brito | U$S 360 millones

Jorge Ezequiel Delfín Carballo | U$S 360 millones

Armando Roberto Losón | U$S 360 millones

Carlos Miguens Bemberg y familia | U$S 350 millones

Nicolás Caputo y familia | U$S 340 millones

Familia Götz | U$S 330 millones

Ricardo Oscar Benedicto | U$S 330 millones

Familia Braun | U$S 320 millones

Héctor Magnetto | U$S 320 millones

Daniel y Pablo Lucci | U$S 310 millones

Martín Varsavsky | U$S 300 millones