«El control de precios y el congelamiento son coyunturales y no sirven para mucho»

–Tolosa Paz no dio señales de que se vaya a modificar el esquema impositivo actual. ¿Cuál fue su impresión?

–La escuchamos sin prejuicios, con actitud de juicio y de evaluación. Cada uno tendrá su reflexión. Me parece que abordó una temática variada en temas importantes absolutamente para todos y quedó dispuesta a continuar este diálogo después de las elecciones, porque hay que buscar ciertas coincidencias, políticas de Estado. Es lo que estamos diciendo todos. Y ojalá sea cierto y se pueda hacer en Argentina.

Había reglas de juego y queremos que se respeten en la medida de lo posible. Pero vamos a poner toda la buena voluntad porque no queremos conflicto. Compartir

–¿Cree que el resultado electoral favorece ese consenso?

–Creo que la situación de Argentina es lo que favorece esa búsqueda de consenso. Todo lo que he estudiado sobre concertaciones económicas políticas y sociales a través de largas décadas en el mundo me muestran que hay puntos de inflexión. El Covid, independientemente de otros problemas, es un punto de inflexión que viene con unos desafíos muy grandes que obligan a repensar estratégicamente el país. No se puede pensar estratégicamente en varios países, hay que pensar uno entre todos. Por otro lado, no hay un partido dominante sino que hay alternativas políticas que generan la posibilidad de la alternancia y que requieren mecanismos de concertación parlamentaria para construir esas políticas de Estado, sin perjuicio de cómo lo lleva a la práctica el Gobierno, de acuerdo con la práctica que tenga y con las prioridades.

–¿Qué demanda el empresariado?

–Certidumbre. El Covid es incertidumbre y el post Covid también lo va a ser. Hay una dificultad para encontrar la estabilidad macroeconómica y hay desafíos que plantea una sociedad que tiene un 40% de pobreza, problemas importantísimos de educación y de inversión para el crecimiento. Para eso hay que generar confianza para que el inversor pueda invertir.

Funes de Rioja, como titular del Cicyp, recibió a Tolosa Paz

–¿Cómo se avanza?

–Nadie duda de los problemas estructurales, de la pobreza, de la marginalidad, que requiere que tengamos una actitud solidaria, pero actitud solidaria hasta el nivel de lo razonable. Y me alegro de que vuelva a decirse que lo que hay que buscar es trabajo y no asistencialismo. Para ello son centrales también la educación y la formación, no solo los puestos de trabajo sino capacitar a la gente que sirva para esos puestos.

-¿Hay un prejuicio del empresariado argentino sobre los gobiernos de signo peronista? Muchos sectores están creciendo, pero no se ve un apoyo explícito al Gobierno…

-No hago política partidista, hago política industrial. Y creo que Argentina debe tener un modelo de política industrial concertado y hay que explicitarlo. Por eso en la Unión Industrial lanzamos la idea de que, además de los problemas transversales, las economías regionales digan si necesitan energía, agua, infraestructura… Hay que descentralizar productivamente el país, es fundamental.

–¿Cómo califica la relación del Gobierno con las alimenticias?

–Queremos dialogar, construir. Obviamente tenemos puntos de vista: había reglas de juego y queremos que se respeten en la medida de lo posible. Pero vamos a poner toda la buena voluntad porque no queremos conflicto.

–¿ Qué opina de los controles de precios? ¿Le parecen bien?

–Ni controles de precios ni congelamiento. Porque esto forma parte de una deformación, que es la inflación. Y esa deformación no le viene bien a nadie. En una época, en los 70, uno podía vivir con la inflación. Cabalgaba la inflación. Luego vino la híper y nos demostró que era inmanejable y hasta nuestros vecinos están con índices que son diez veces menores que el de Argentina. Entonces, se deterioran los términos de intercambio, se produce especulación y la gente se stockea en productos. Se producen disrupciones e irregularidades en todos los mercados. Tratemos, entre todos, de llegar a ser un país normal, tracemos un camino.

–Hasta el 7 de enero parece que el camino para los precios será otro, el de control y congelamiento…

–De cualquier manera, eso es coyuntural y no sirve para mucho. En ningún lugar del mundo, ni siquiera en naciones con regímenes más autoritarios; gracias a dios, estamos muy lejos de ese tipo de países.

Por Gabriela Granata