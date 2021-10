Militantes y organizaciones sociales colmaron Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad

El peronismo celebró este domingo el 76º aniversario del Día de la Lealtad con movilizaciones en todo el país y con un acto central en Plaza de Mayo, para recordar la histórica marcha realizada el 17 de octubre de 1945 para pedir por la libertad de Juan Domingo Perón.

Cerca de las 16, las inmediaciones de la Plaza y de 9 de Julio y Avenida de Mayo, el punto de partida de la convocatoria a la marcha, ya se veían con mucha gente reunida. Sobre la 9 de Julio concentraron las numerosas columnas de las organizaciones. Pero a lo largo de toda la marcha también se convocó mucha gente «suelta», familias, personas de todas las edades, muchos y muchas portando banderas y carteles de confección casera: «No al pago de la deuda», «Más kirchnerismo, por favor», «Ya es tiempo de que Milagro quede libre» con un reloj gigante marcando los más de 2000 días que la dirigente social lleva presa.

“Hoy el pueblo argentino nuevamente recuerda un 17 de octubre y sale a la calle a apoyar al Gobierno nacional”, expresó Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología, uno de los primeros en decir presente en la Plaza.

Y agregó: “Es una emoción porque hacía mucho tiempo que no nos podíamos juntar, que no nos podíamos abrazar y demostrar nuestro apoyo al gobierno y el recuerdo al 17 de octubre, al Día de la lealtad”. A pocos metros, pegada a las rejas que rodean la Casa Rosada, sobre la calle Balcarce, se colgó una inmensa bandera de varias decenas de metros con la leyenda «Imposible apagar tanto fuego-Néstor Vive» e imágenes pintadas del expresidente Néstor Kirchner.

A su vez, en un clima festivo, se observaban además familias con equipos de mate, militantes con bombos, banderas y redoblantes, y los tradicionales vendedores de comida, que conformaban el tradicional paisaje de los actos populares.

«La lucha política es todos los días y todas las horas»

A las 17.15 se informó por los altoparlantes que comenzaría el acto «contra el FMI», así presentado ya desde el anuncio. Tomó entonces la palabra la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, con un discurso que tuvo como eje anunciar que este sería el primero de los actos para pedir «No al pago de la deuda externa».



«Le quiero decir al Presidente que este acto es el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda. Hoy empezamos», dijo en un escenario improvisado.

Además, recordó y reivindicó la lucha de sus hijxs que «nos enseñaron esto que sabemos, nos contagiaron esta lucha». «Muchas veces nos decían ‘Mamá, si pasa algo, nosotros no vamos a morir mientras haya uno solo que levante nuestras banderas’ y miren lo que es hoy esta plaza, miles de banderas levantadas con las mismas fuerzas y ganas que tenían ellos. Tenemos un orgullo de ser madres de revolucionarios«, sostuvo.

«Hoy es un día muy especial, es el día de la lealtad, de la solidaridad. Es el día que aprendimos a hacer política. No teníamos aguinaldo ni vacaciones, no podíamos votar y el peronismo nos dio todo«, aclamó.

Lo siguió Amado Boudou, exvicepresidente de la Nación. «No dejemos que nos hagan creer que los problemas de la economía pueden ser los derechos de nuestros trabajadores», apuntó. Y añadió: «Cada vez que se intentó bajarle los derechos de los trabjadores hubo menos trabajo que antes. Sucedió con Martínez de Hoz, con Cavallo y Menem, con De la Rúa, con Macri, siempre de la mano del FMI».

La palabra de Kicillof, Santoro y Ferraresi

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también dijo presente en Plaza de Mayo y aseguró que este 17 de octubre «es un dia muy importante para nosotros, de una gran emoción, porque nos podemos reencontrar y compartir una jornada ni mas ni menos en la Plaza de Mayo, que es el lugar donde todo empezó«.

En ese mismo sentido, agregó: «Hay una emocion inmensa en cada persona, en la plaza entera, compartiendo un día de alegría, de militancia». «Es una manifestación de la unidad como corresponde. Hoy vemos a todas las fracciones y a todo el pueblo manifestándose en todas las plazas del país«, concluyó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, sostuvo que «había una necesidad de nuestro pueblo de expresarse» por el Día de la Lealtad Peronista y afirmó que el Gobierno del Frente de Todos (FdT) vino a «reconstruir la Argentina después de dos pandemias seguidas», en referencia al coronavirus y a la gestión de Mauricio Macri.

«Eso nos obliga a profundizar las políticas para abrazar a nuestra gente y resolver los problemas estructurales; vinimos a reconstruir la Argentina y a ponerla de pie», subrayó.

En tanto, el primer candidato a diputado del Frente de Todos (FdT) por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, sostuvo que todos los integrantes de la coalición oficialista son parte de un «movimiento popular y un proyecto colectivo que reivindica en esta fecha la irrupción del pueblo en la historia».

Al mismo tiempo, destacó que «la campaña de vacunación dio resultado» y permitió que este 17 de octubre «nos encontramos, nos abrazamos y nos reconocemos».

Los otros discursos

En el transcurso de la tarde, diferentes referentes de los trabajadores tomaron la palabra. Uno de los primeros en subir al escenario fue Daniel Catalano, de ATE Capital, quien recordó que «hoy, hace cuatro años, aparecía el cuerpo de Santiago Maldonado una víctima del macrismo, de Patricia Bullrich».

«Nos encontramos en esta plaza de los sueños, de la resistencia, bajo una consigna que es el «no pago de la deuda». Cuando las Madres convocaron esta marcha muchos dijeron que sería opositora, en contra del Gobierno, pero nosotros sabemos muy bien donde está el enemigo», continuó su discurso. Y agregó: «Queremos que la deuda la pague (Mauricio) Macri y no el pueblo».

Finalmente, abogó por «la libertad de Milagro Sala y de todos tupacamarenses, que son presos politicos y merecen la libertad inmediata».

Por su parte, Roberto Baradel consignó que «no se puede pagar la deuda con las necesidades de nuestro pueblo» y pidió «que la pague quien la contrajo, quienes fugaron los capitales». «En un día como hoy hay que recordar al general Perón, a Eva Peron y a ese pueblo irreverente que se movilizó el 17 de octubre».

Para finalizar, el referente de Suteba «llamó a no bajar los brazos y a dar pelea» para que no regrese el neoliberalismo, que gobernó durante cuatro años y que «tanto mal nos hizo».

En esa misma línea, Mario Secco, intendente de Ensenada, aseguró: «Vamos a trabajar como siempre lo hicimos compañeros, con nuestras verdades por encima de todos. Este 17 de octubre nos hace más fuerte, a no bajar los brazos. Nosotros no timbreamos, no nos sacamos fotitos con la gente, nosotros somos parte de esa gente que lucha todos los días».

El mensaje de Alberto Fernández

Por su parte, el jefe de Estado y presidente del Partido Justicialista, Alberto Fernández, envió un mensaje en su cuenta de Twitter alusivo al Día de la Lealtad. La publicación incluyó un video con imágenes de aquel histórico día de 1945 en el que hubo una gran movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo de Buenos Aires exigiendo la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.

«Hace 76 años, argentinas y argentinos salieron a las calles en reclamo de la libertad de un coronel que defendió a quienes trabajaban. Ese día marcó un camino de lealtad inquebrantable con el pueblo«, expresó Alberto Fernández.