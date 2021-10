«Todos los caminos de muni conducen a Remax»

Las y los concejales de la oposición emitieron este jueves un comunicado que arroja un serio manto de sospecha sobre la negativa de sus pares de Juntos por el Cambio, quienes decidieron no acompañar la iniciativa solicitada por el Colegio de Martilleros bahiense para que la empresa inmobiliaria internacional estadounidense REMAX no pueda operar a través de un sistema de franquicias en el ámbito local.

En el documento, el Frente de Todos fundamenta su desconfianza:

«En los últimos años, han intentado instalarse diferentes franquicias que ofrecen servicio de intermediación inmobiliaria, permitiendo que personas que no reúnen los requisitos legales ejerzan la profesión de modo ilegal, afectando entre otros, a los profesionales del rubro. Además, el ejercicio de la profesión por medio de franquicias inmobiliarias, contraviene la legislación vigente, toda vez que se encuentra prohibido que los matriculados faciliten su nombre a personas no habilitadas a efecto de que procedan a la apertura de oficinas y ejerzan la profesión.

Por todo ello en Bahía Blanca el Colegio de Martilleros presentó ante el HCD un proyecto de ordenanza (EXP HCD 130/2021) solicitando que se prohíba “la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas”.

Cabe remarcar que ordenanzas de similares características ya están vigentes en otras localidades, por caso: Azul, Olavarria, Tandil, Villa Gesell, Campana, Mercedes, Lomas de Zamora, Bolivar, Loberia, Necochea, Pinamar, entre otras.

Nos llama poderosamente la atención la negativa formulada en el día de hoy por parte del bloque de Juntos por el Cambio. ¿Por qué no acompañaron esta ordenanza solicitada por el Colegio de Martilleros de nuestra ciudad? No obtuvimos respuestas en la sesión. Nos quedan muchas preguntas abiertas. ¿Conflicto de intereses? No nos gustaría afirmar que la negativa pasa por los vínculos familiares de un funcionario municipal de primera línea…»