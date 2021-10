Espert y Randazzo protagonizaron un sorpresivo y picante cruce en el Coloquio de IDEA

La presentación de los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires en el Coloquio de IDEA dio lugar a una discusión entre Florencio Randazzo, de Vamos con Vos, y José Luis Espert, de Avanza Libertad.

En el panel donde estaban también Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), Diego Santilli (Juntos por el Cambio) y Cynthia Hotton (Frente Más Valores), Randazzo expuso sobre la necesidad de contar con «una de estabilidad económica» y una «nueva ley de coparticipación».

«Necesitamos una ley de estabilidad económica para poder tener previsibilidad que tenga que ver con qué porcentaje del PBI va a gasto público, que se ha incrementado y no dio resultados; cómo modificamos la política fiscal, porque la presión fiscal en la Argentina es insostenible», sostuvo el candidato.

Antes de que concluyera, Espert lo cruzó al celebrar con ironía «la conversión de Randazzo del kirchnerismo al liberalismo», y agregó: «Espero que no sea, Randazzo, porque estamos en época electoral, porque nunca te escuché hablar de estas cosas. Pero bienvenido al sentido común».

«Le agradezco a Espert sus consideraciones, pero no creo que contribuya al país que queremos construir. Acá no se trata de ser liberal o no«, le respondió el candidato de Vamos con Vos pero, inmediatamente, su rival de Avanza Libertad volvió a interrumpirlo y disparó: «Sí contribuyen, ¿sabes por qué? Porque hay gente que dice lo que vos decís hace 30 años».

En ese sentido, el economista continuó: «Es medio raro que hace un mes que estás diciendo las mismas cosas que gente como yo dice hace 30 años. Y uno dice ¿no será por cuestiones electorales?».

«Así como antes la manera de hacer campaña era prometer la estupidez que hace el kirchnerismo hoy de regalar plata a los egresados, regalando bicicletas y termotanques, ahora la manera de hacer campaña es estar a favor de bajar impuestos y de cambios en las leyes laborales«, agregó Espert.

«Vos fuiste parte de un gobierno que jamás se habló de cambiar leyes laborales e impuestos», siguió Espert, nuevamente en referencia directa al ex ministro del Interior y Transporte y, luego, disparó: «Espero no estar asistiendo a una nueva estafa en medio de un proceso electoral».

Randazzo no se quedó callado y, tras afirmar que «esta idea de derecha, izquierda, ortodoxia no ortodoxia, atrasa», realizó un repaso de su gestión como ministro del Interior y de Transporte y afirmó: «He tenido responsabilidad y he honrado al Estado. He modificado todo lo que he tocado».

«He permitido que millones de personas saquen el DNI ahorrándole millones de dólares al Estado. He hecho que todos ustedes (los empresarios que asistieron al Coloquio) puedan sacar el pasaporte sin tener que ver a un policía amigo, sin tener que ir a una lista de acomodado y teniendo un pasaporte de los más modernos del mundo en 30 minutos», afirmó.

En la misma línea, el ex funcionario destacó que asumió «el desafío de llevar adelante la transformación ferroviaria en Argentina después de la crisis de Once» y concluyó: «Puse en marcha la SUBE que permitió un ahorro extraordinario al Gobierno. No existe el amor, existen las pruebas de amor».

Durante el cruce, la única que intentó poner paños fríos fue Hotton, que le pidió a Espert que tome «lo positivo» del discurso de Randazzo y, al notar que el economista seguía saliendo al cruce, le señaló: «Espert, hay otro tono».