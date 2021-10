El básquet argentino, con una plataforma y modelo que apuesta por el crecimiento

El sitio que nació hace ocho meses y ahora da un paso más, al transmitir en su totalidad la Liga Argentina -desde el 15- y la Liga Femenina -el 23-. El plan a futuro es ambicioso, pensando en transmitir torneos extranjeros y hasta nuestra Liga Nacional.

Más allá de sus figuras a nivel internacional, de sus selecciones que impactan a nivel mundial, de su histórica Liga Nacional y de ser el segundo deporte con más federados en el país. La organización vio nacer esta apuesta en febrero de 2021, cuando fundó una plataforma OTT (Over The Top), significado de libre transmisión) para mostrar todos sus contenidos.

En primera instancia comenzó con streamings de partidos y hoy, tras ocho meses de funcionamiento que le permitieron realizar pruebas, ajustar detalles y realizar mejoras para satisfacer las necesidades de los más de 40 mil usuarios registrados, con miras de potenciarla de cara al futuro.

“Basquetpass.tv” transmitió la Liga Argentina, la Liga Femenina, los dos torneos Federales e incluso torneos internacionales como el FIBA Américas U16. Hoy la plataforma volverá a ser el nexo para con los hinchas y desde el próximo 15 de octubre se podrán ver, en vivo y en HD, todos los partidos de la Liga Argentina.

Mientras que desde el 23 del corriente también ofrecerá acceso a la nueva edición de la Liga Femenina.

Fabián Borro, titular de la Confederación Argentina de Básquet valoró el crecimiento de Basquetpass.tv. Foto: archivo Télam

Fabian Borro, Presidente de la Confederación Argentina de Basquetbol, indicó que: «este es un camino que la liga transita desde hace 6 años, con sus aciertos y desaciertos, pero con un firme convencimiento que el consumo deportivo de las nuevas generaciones es mediante este tipo de plataformas»

Tanto la Liga Argentina y la Liga femenina serán exclusivos de Basquetpass.tv, una plataforma que ofrecerá tanto el contenido en directo como on demand, que permite que el público no se pierda las instancias de cada encuentro. Además, mediante la plataforma también se podrá acceder a las estadísticas del partido e información extra en tiempo real.

Por su parte, Gerardo Montenegro, titular de la Asociación de Clubes de Basquetbol se refirió así a la segunda división del básquet nacional y a competencia femenina, esta última de gran impacto en lo deportivo en los últimos años, desde las divisiones formativas hasta el seleccionado mayor.

Gerardo Montenegro, titular de la AdC, manifestó el valor de una plataforma que reúne transmisiones y entretenimiento con el contenido. Foto: Archivo AdC

«La Liga una vez más da sobradas muestras que está a la altura de las mejores competencias del mundo. Se invierte en tecnología en los 30 estadios de la Liga Argentina y los 8 estadios de Liga Femenina, pero además se le acerca a nuestros fanáticos una propuesta de calidad para que pueda disfrutar del basquetbol argentino«, aseguró máximo dirigente del básquet nacional en sus competencias de clubes a Télam.

Máxima tecnología para una apuesta que ya es realidad

La plataforma será acompañada del uso de la inteligencia artificial, donde a las las gráficas y las estadísticas se las colocarán automáticamente tanto del juego como de cada uno de los jugadores participantes. El usuario recibirá los detalles del partido junto al relato y comentario del partido gracias a un equipo de trabajo de más de 60 periodistas de todo el país.

Una vez registrado y con el usuario creado, se debe elegir una modalidad de suscripción para acceder a todo el contenido.

Los interesados tendrán la posibilidad de realizar sus pagos a través de Mercado Pago en la Argentina o de PayPal en el exterior, ya que esta OTT puede utilizarse desde cualquier parte del mundo.

Obras Basket, animadoras de la Liga Argentina, «juegan» en vivo a través de Basquetpass.tv. Foto: Prensa AdC

Pablo Tocco, Jefe de Contenidos Audiovisuales de la Liga Nacional de Basquetbol dio su mirada sobre esta opción en constante crecimiento e indicó que: “instalamos cámaras de producción automatizada en todos los estadios de Liga Argentina y Liga Femenina, con gráfica y estadisticas en tiempo real, la plataforma es muy sólida. Con una buena propuesta que le ofrecemos a nuestros fanáticos«.

Los usuarios podrán acceder a los partidos de la Liga Argentina y de la Liga Femenina mediante tres opciones: podrán elegir entre un abono por partido (un pago único $150 o US$ 1.50) para disfrutar de un único partido a elección, un abono mensual (un pago mensual de $400 o US$ 4) para acceder a todos los partidos de ambas competencias durante el mes que dure su suscripción o un abono por temporada (un pago único de $3.000 o US$ 30) que le permitirá acceder a todos los juegos de ambos torneos.

La Liga Argentina, la segunda división del básquet argentino, se puede ver en vivo con tecnología como inteligencia artificial en la plataforma estrella del básquet argentino. Foto: Prensa AdC

Mientras transmite lo mejor del básquet argentino, Basquetpass.tv seguirá creciendo en los próximos meses con la intención de ofrecer contenido propio y exclusivo de sus torneos además de cerrar alianzas para adquirir derechos de nuevos torneos nacionales e internacionales.