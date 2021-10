Fernandez pidió no caer otra vez en «los mismos remedios» de recurrir al FMI "Los que dicen que tienen soluciones dejaron una deuda US$ 19 mil millones", aseguró el Presidente al relanzar la campaña en el interior. Reiteró su decisión de convertir los planes en trabajo genuino: "No voy a parar hasta que todos tengan un lugar donde ganar su sustento dignamente".