El FMI no encontró evidencia de un mal desempeño de Kristalina Georgieva en el Banco Mundial El Directorio Ejecutivo del FMI indicó que no hubo prueba "concluyente que la Directora Gerente desempeñara un papel inadecuado con respecto al Informe Doing Business 2018 cuando era Directora Ejecutiva del Banco Mundial".