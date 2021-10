La extrema derecha en el escenario electoral argentino

Las pasadas elecciones primarias del 12 de septiembre tuvieron como dato saliente una derrota, para muchos inesperada, del oficialismo en casi todo el país, salvo un puñado de provincias en el norte. Fue particularmente llamativa la derrota en la Provincia de Buenos Aires, distrito clave en la victoria del kirchnerismo. A nivel nacional, el macrismo mantuvo el caudal de votos de 2019 y el kirchnerismo se derrumbó, corriéndose esos votos hacia terceras fuerzas o al voto en blanco, nulo y ausente.

Sin embargo, uno de los datos salientes de la elección fue el elevado caudal de votos de la extrema derecha, en particular en su vertiente autodenominada liberal. Luego de la infructuosa aventura presidencial de Espert en 2019, esta vez Javier Milei obtuvo el 13,6 por ciento de los votos en CABA y Espert 4,9 en la Provincia de Buenos Aires. Entonces nos preguntamos cómo lograron estas figuras ubicarse en estos guarismos.

En el caso de CABA, si bien Milei tuvo un muy buen desempeño en toda la ciudad, su mayor caudal de votos estuvo en las comunas del sur y el oeste (Mataderos, Villa Lugano, Villa Riachuelo. Villa Luro, Villa Soldati, etc.), con lo cual la expresión electoral no puede reducirse a los votos de los sectores más pudientes. En la Provincia de Buenos Aires, Espert obtuvo los principales porcentajes en Vicente López y San Isidro, dos de los municipios más ricos del Gran Buenos Aires y donde gobierna el macrismo. En otras provincias no se registraron candidaturas similares.

Entonces, cabe preguntarnos por qué el 13,6 por ciento de la Ciudad de Buenos Aires y el 4,9 por ciento de la Provincia optó por una opción electoral que lleva al extremo tanto las premisas del neoliberalismo económico (privatizaciones, desregulación, abandono de la mediación estatal) como las del conservadurismo político en materia de derechos humanos. ¿De dónde surgieron estos votos?

Desde marzo de 2020 el mundo entero padece la pandemia COVID-19. Argentina no quedó exenta de ello y tuvo entre marzo de 2020 y de 2021 quizá una de las cuarentenas más largas y con restricciones más duras en comparación con los países de la región, o por lo menos eso es lo que se difundió en los principales medios de comunicación. En el caso argentino, la pandemia llegó en medio de una crisis económica ocasionada por la debacle del modelo macrista, con lo que sumó complicaciones a una economía que venía con problemas.

De acuerdo con la economista Mariana Mazzucato, un elemento central de la gubernamentalidad es la posibilidad de los Estados de gestionar y movilizar recursos ante situaciones inesperadas, y eso es lo que se puso en juego en todo el mundo con la pandemia. A esto se refiere con el concepto de capacidades estatales y sus falencias en el caso argentino pueden explicar en parte tanto la derrota del oficialismo como la expansión electoral de una oposición radicalizada.

El gobierno argentino se focalizó en cerrar fronteras y controlar la circulación de los ciudadanos exhortando en primer lugar a no salir de casa, con la finalidad de priorizar la salud. Este tipo de medida no fue tomada con alegría en ciertos grupos donde el no salir a la calle no solo significaba estar encerrados en un hogar pequeño o grande sino también el no generar ingresos. Si bien el gobierno lanzó durante 2020 planes económicos donde ayudaba a los empleados y empleadores a mantener los puestos de trabajo y expandió el gasto hacia las familias de bajos ingresos, estas políticas tuvieron un alcance limitado y se descontinuaron luego de fines del año pasado. El encierro, junto con la falta de ingresos y por supuesto también al hecho de que vivíamos en una pandemia que diariamente se llevaba muchas vidas, augura un clima social de insatisfacción política. La falta de capacidades estatales es evidente y las insatisfacciones siempre recaen sobre los gobiernos de turno.

A ello podemos sumarle el activo rol detractor de las distintas medidas de cuidados que asumieron tanto la oposición política (incluyendo al jefe de gobierno de CABA) como los principales medios de comunicación desde el mes de mayo de 2020. Es más, la interna de Juntos por el Cambio entre halcones y palomas giró cada vez más hacia una radicalización de la oposición a las medidas de cuidado, encontrando su epicentro en el debate judicial por las clases presenciales en CABA en abril de este año. De alguna manera, la presencia ininterrumpida de los exponentes de la extrema derecha en los medios de comunicación inclinó el propio escenario político más hacia la derecha.

En este marco, ¿podemos pensar que el voto a Milei y Espert es un voto castigo al gobierno? Si bien es cierto que en todo el mundo los oficialismos han perdido las elecciones durante la pandemia y que en Argentina desde hace varias décadas que un oficialismo no gana elecciones de medio término en un contexto económico complicado, hay particularidades en el voto a la extrema derecha que deben tenerse en cuenta más allá de su expresión como la más opositora de todas. Sin ir más lejos, también hizo una gran elección el Frente de Izquierda, en este caso en todo el país, lo que expresa que el rechazo al gobierno se canalizó de maneras diferentes.

Si trazamos una mirada continental, veremos que las extremas derechas vienen creciendo desde hace mucho. El ejemplo más contundente es el de Jair Bolsonaro en Brasil, curiosamente alguien reivindicado por Milei y Espert. Se trata de un discurso que combina el liberalismo económico con una fuerte retórica antiderechos. En toda la región se viene radicalizando el discurso conservador. La experiencia de Cabildo Abierto en Uruguay, del giro conservador de Sebastián Piñera en Chile, el discurso extremo de Keiko Fujimori en Perú o las expresiones de algunos de los participantes del golpe de Estado en Bolivia de 2019 dan cuenta de ello. En otros lares, Vox crece en España y el partido AFD acaba de sacar 10 por ciento de los votos en Alemania. Los discursos intolerantes, homofóbicos, fundamentalistas, excluyentes y antiderechos en general se vienen expandiendo y Argentina no es la excepción. A su vez, no es casual que en un país en el que los principales padecimientos vienen por el lado de la economía las expresiones de la extrema derecha enfaticen en lo económico y estén encabezadas por economistas.

Detrás de estos fenómenos hay una combinación de los medios de comunicación tradicionales con las nuevas tecnologías. Por un lado, las redes sociales permiten canalizar frustraciones a través de mensajes de odio anónimos y generar burbujas y microclimas que le dan legitimidad a mensajes otrora vedados o limitados. Por el otro, Milei está todos los días en la televisión desde hace media década. En el contexto de encierro de la pandemia, con nuestras vidas girando cada vez más en torno a la virtualidad, estas conductas se potencian.

Como mencionamos antes, las estadísticas muestran que luego de una crisis los gobiernos no suelen revalidarse en las urnas y el covid expresa a la crisis en múltiples dimensiones. El pasado domingo perdió la CDU en Alemania después de dieciséis años. El año pasado Donald Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense no reelecto desde 1992.

En este sentido, los votos de la extrema derecha pueden asociarse tanto a los errores cometidos por los gobiernos, a las crisis identitarias potenciadas por la pandemia y a la falta de capacidades estatales para intervenir de manera adecuada ante crisis inesperadas. El contexto social-tecnológico, además, habilita que los discursos de odio se canalicen mucho más rápidamente. Así, las extremas derechas expresan un mensaje que puede ser muy efectivo en determinados grupos y, como hemos visto, no se trata exclusivamente de sectores pudientes.

El kirchnerismo perdió las primarias en la pandemia, en su incapacidad de resolver tensiones internas, en enormes problemas comunicacionales, en la pandemia y en la economía. Una parte de ese rechazo se expresó en vertientes de extrema derecha, que son las que más furibundamente han cuestionado las medidas de aislamiento y distanciamiento. ¿Este aumento del caudal de votos es una expresión pasajera o auguramos el establecimiento de un nuevo frente político competitivo de extrema derecha en Argentina? No lo sabemos aún.

Por: Mayra Bevegni (UNL) y Nicolás Dvoskin (CEIL-CONICET, UNGS, UNLa)