«No pensemos en lo que cuesta una indemnización sino en generar trabajo» El Presidente participó de la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción, en La Rural. "Le digo que sí al trabajo y no al desempleo. Pido que unamos fuerzas. Decirle sí al que invierte y no al que especula. Sí a la Argentina que nos merecemos y no a la que tanto dolores nos trajo", indicó.