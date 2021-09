La élite de Macri que se le escapó a los organismos de control

Panamá Papers

No obstante, este no sería el único caso en el que la UIF hizo la vista gorda cuando se trataba del exmandatario y su entorno. Repasemos.

A más de cinco años de la evasión fiscal conocida como Panamá Papers, en Argentina aún hay varias causas que tramitan en la Justicia local. Una de ellas es por presunta evasión fiscal contra los hermanos del ex presidente Macri, Gianfranco y Mariano.

Se trata de un desprendimiento del expediente principal en el que el ex mandatario y sus hermanos fueron sobreseídos en la investigación por posible lavado de dinero y evasión impositiva vinculados a las sociedades offshore Fleg Trading, radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha.

No obstante, un tramo de la investigación continúa abierto contra los hermanos de Macri a partir de que, en una segunda filtración de documentos de los Panama Papers en 2018, surgiera que no declararon u$s4 millones en una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad offshore BF Corporation SA. En marzo hubo dos novedades en el expediente. A mediados de mes, la AFIP pidió ser querellante, solicitud que fue aceptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante.

Motivada por el escándalo, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (AO), resumió su postura en que “constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo”.

Vicentin

La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó recién en 2020 a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga; y a los dueños de la cerealera.

El organismo antilavado formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación a Vicentin durante el gobierno de Cambiemos.

Parques eólicos

A comienzo de 2019 Macri quedó envuelto en otra investigación por supuestamente haber beneficiado su Gobierno a empresas del grupo familiar para la compraventa de la concesión de distintos Parques Eólicos.

Las concesiones habían sido adjudicadas a una compañía de fondos españoles pero luego terminaron en manos chinas y en ese lapso pasaron por empresas creadas por un contador del holding Macri.

A su vez, distintas versiones periodísticas, entre ellas la que desató el caso, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), aseguraron que todo el proceso fue evaluado por Gianfranco Macri, el hermano el expresidente, desde una firma radicada en Luxemburgo.

OCCRP acusó a Gianfranco “hizo de testaferro de Mauricio” y toda la operación de compraventa de dejó una ganancia aproximada de u$s70 millones.

“Fideicomiso ciego”

Macri y su familia constituyeron un “fideicomiso ciego” con el fin de administrar parte de su patrimonio mientras estuvo al frente del país pero con ese instrumento se realizaron llamativas transferencias al exterior por un total de u$s10 millones en 2019, de acuerdo a una investigación del periodista Ari Lijalad.

En el último año que fue presidente, se contabilizaron envíos de los siguientes integrantes de la familia: Gianfranco Macri (hermano), u$s5.149.132 dólares; Francisco Macri (hijo), u$S1.443.139 ; Gimena Macri (hija), 1.151.287; Agustina Macri (hija), u$S669.654; Mariano Macri (hermano), u$S169.219; Juliana Awada (esposa), u$s139.149; Florencia Macri (hermana), u$S86.000; y el propio Mauricio Macri, u$S720.000.

El dato curioso que se desprende de la operación realizada por el exjefe de Estado es la fecha es el 25 de abril de 2019, en medio de la salida de dólares más grande de la historia argentina.