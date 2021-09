Acceso a la IVE: todos los hospitales que garantizan el aborto en la provincia de Buenos Aires

En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, este miércoles 28 de septiembre, y a nueve meses de aquel histórico 30 de diciembre del 2020, donde Argentina celebró que la IVE sea ley, desde Amnistía Internacional informaron que todavía hay mujeres y personas gestantes que sufren dificultades y obstáculos para acceder al procedimiento más allá de la aprobación de la 27.610 y su posterior puesta en vigencia, durante enero del 2021. Una de las principales barreras es la ausencia de campañas públicas de información, seguido por el colapso del 0800 de Salud Sexual -línea de consulta sobre dónde y cómo acceder a la ILE-.

El mapa que da a conocer Amnistía Internacional muestra la desigualdad a causa de la falta de información que hay en todo el país y en este caso, específicamente, dentro de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el movimiento global en Argentina monitorea la implementación de la IVE y supervisa acciones judiciales en su contra, interviniendo estratégicamente en algunos casos. Por ejemplo, de 35 acciones iniciadas con el objeto de suspender la legislación: 19 fueron declaradas inadmisibles, 6 están en segunda instancia y 7 continúan en trámite; pero ninguna ha tenido impacto concreto en la vigencia de la ley.

Al mismo tiempo, remarcan que la desigualdad con respecto a las condiciones sociales, económicas y territoriales sigue presente, influyendo fuertemente en el ejercicio de derechos. Por ejemplo, en las zonas alejadas de centros urbanos, no hay servicios de salud sexual y reproductiva o personal capacitado y dan el ejemplo de las situaciones que se dan en Catamarca, una provincia repleta de falencias donde no hay centros de salud que garanticen el acceso al aborto y sigue siendo clandestino. Mismo en, por ejemplo, Río Grande (Tierra del Fuego) donde el único hospital donde podría realizarse la IVE no se garantiza el derecho.

Los requisitos para acceder a la IVE

Encontrarse dentro de las 14 semanas inclusive de gestación . Para ello la persona gestante tiene derecho a ser informada desde la primera consulta de su edad gestacional y a solicitar la IVE en ese mismo momento si así lo decidiera.

. Para ello la persona gestante tiene derecho a ser informada desde la primera consulta de su edad gestacional y a solicitar la IVE en ese mismo momento si así lo decidiera. Firmar el “consentimiento informado”. El consentimiento es el proceso por medio del cual una persona, tras recibir toda la información necesaria y tomar una decisión, autoriza o no al profesional de la salud para realizarle una práctica sanitaria.

Qué hacer si te niegan el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

La Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo obliga a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a incluir en el Programa Médico Obligatorio el conjunto de prácticas y prestaciones que prevé. Es por eso que si te obstaculizan la práctica, dilatan el trámite, no te brindan información clara y precisa, se incumple el trato digno y equitativo o bien no se cumple con la derivación de la consulta a la institución que pueda realizar la práctica, se tiene el derecho a denunciarlo y el prestador debe cumplir con su obligación dentro de los 10 días de iniciado el reclamo.

Cabe destacar que, ante los problemas en relación a la IVE, no solo Amnistía Internacional trabaja para generar un mayor nivel de equidad en el acceso al procedimiento. Por esa razón, desde la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud y a la par, por supuesto, del Ministerio de Salud Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, liderado por el ministro Nicolás Kreplak, dieron a conocer un mapa de hospitales y centros de salud que brinden la ILE en PBA.

Los hospitales y centros de salud que garantizan el acceso al aborto en Provincia