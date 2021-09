“El tema de los nombres, y de qué cambios son suficientes o no, lo decide Alberto” Sostuvo Máximo Kirchner quien pidió desdramatizar y abocarse a la tarea de traducir políticamente las demandas de la ciudadanía.

“Las medidas electorales que se tomen no deben ser en función del resultado electoral. Lo central no es noviembre, sino mejorar la calidad de vida de la gente. Hay que politizar las demandas para convertirlas en leyes en el Congreso”, manifestó este domingo el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos,Máximo Kirchner.

Kirchner destacó que la “fuerza territorial militante tiene la tarea permanente de hacer que fluya la demanda de la gente hacia la discusión política y sus diferentes etapas. Esto fue muy difícil en Pandemia por las restricciones. Ahora esto debe retomarse, con la población mayormente vacunada tenemos la tarea de trabajar en la interpretación de las demandas, casa por casa, que permitan fortalecer la gestión”.

“Hay que ponerse a trabajar, ahora viene una etapa nueva donde hay que interpretar lo que la sociedad desea, y lo que quiere la gente es vivir mejor. El sector que no fue a votar está esperando que entendamos la demanda, que los representemos, que no los invisibilicemos”, continuó.

“Vamos a salir adelante peldaño por peldaño, no es que un día nos levantamos y ocurre un milagro. Es peldaño por peldaño, se sale con construcción política y sobre todo con gestión. La gestión del Estado es fundamental. Tenemos que desdramatizar y no llevarle más problemas a nuestra gente”.

Kirchner afirmó que los cambios de gabinete fueron decididos por el presidente Alberto Fernández. “Es una persona inteligente, con experiencia y vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. La tarea para la que nos votaron es para mejorar la calidad de vida de la gente“, señaló.

“¿Podemos ser tan tontos de creer que la sociedad se ha equivocado? Después de esta pandemia, ¿quién puede estar contento después de todo lo que nos tocó vivir? Hay que entender lo que sucedió”, reflexionó en referencia al resultado adverso en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo 12 de septiembre pasado. Y agregó: “Las autoridades se construyen con gestión, no con nombres. Hay que estar atentos a las demandas sociales“.

“El tema de los nombres, y de qué cambios son suficientes o no, lo decide Alberto como decidió el gabinete del 10 de diciembre de 2019 en adelante. Eso está claro e incluso Cristina lo dice en una parte de su carta”, resaltó, en referencia al texto difundido por la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Era una elección muy compleja en una realidad muy difícil para todos los argentinos y argentinas. Una realidad que nadie tenía en el menú el día que terminó el gobierno, el 10 de diciembre del 2019. Fue muy difícil para todos los argentinos y argentinas atravesar esta pandemia, las restricciones que hubo que tomar para evitar los contagios”, advirtió Kirchner.

Según señaló el diputado nacional, “las propias restricciones iniciales para tratar de construir en tiempo necesario para fortalecer un sistema sanitario de ruido, que lo único que había hecho desde fines del 2015 era decrecer en la capacidad de atención a las y los argentinos”.

“Hubo que construir tiempo, tomar medidas muchas veces que fueron tergiversadas desde los medios y sumado a eso, a la lejanía propia entre argentinos y argentinas. Tanto el Gobierno Nacional como el de las provincias han hecho un esfuerzo enorme para tratar que la cantidad de fallecimientos y contagios fuera la menor posible”, resaltó.

“Fue muy complejo. Esa realidad se expresó de esa manera en las urnas, donde creo que tuvo un peso específico muy grande también esa suerte de enojo transversal con esa realidad que nos tocó vivir“, admitió el dirigente.

“Hay muchos argentinos y argentinas que perdieron a sus seres queridos, fue todo muy doloroso y aún así se pudieron conseguir los elementos, las vacunas. Por ahí poner un número a una situación que se desconocía fue un error, para decir claramente. Cuando uno mira la cantidad de fallecimientos que hubo en la Argentina es muy duro. Aún así, imagínese si no se hubieran tomado todas esas medidas lo que podía haber sucedido. Se trató de hacer de la mejor manera posible”, destacó Kirchner.

Y enumeró: “Nos encontramos en una situación que nadie esperaba. Hubo que imaginar diferentes vínculos económicos para que la sociedad pudiera soportar esta situación de la mejor manera; ATP, IFE. Hemos tratado de trabajar constantemente como hicimos desde el Congreso, el Aporte Solidario, como se hizo con tantas leyes que salieron del Congreso para tratar de mejorar la vida de los argentinos.”

En referencia al rol de Juntos para el Cambio, consideró que “empezó prudentemente la oposición y después se tentó, no pudo controlar la tentación de ver qué rédito político podía sacar en una situación desconocida y compleja“.

“Hubo un sector que antes de votar en contra de este gobierno, decidió no hacerlo porque conoce las consecuencias de lo que fue el macrismo. Está claro que el macrismo no genera ningún tipo de esperanzas de mejora en la calidad de vida de la mayoría del pueblo, fue un voto más prusiano, más ideológico que fue a expresarse”, analizó sobre los resultados electorales. “Es un electorado que a partir del 2013 en adelante también ha ido tomando conciencia de lo que quiere y no nos podemos enojar porque ha tomado conciencia de lo que quiere, sino que tenemos que ponernos a trabajar hacia adelante para interpretarlos”, convocó.

Las tarifas

Respecto al debate sobre las tarifas, analizó la postura del oficialismo. “Parte de la discusión y el debate que se debe la Argentina en términos generales y nosotros como fuerza política, nosotros, el propio Presidente y gobernadores han entendido que las tarifas no aumenten en términos que proponía el sistema. Es una discusión en el sistema, se expresa de diferentes maneras, nosotros tratamos y entendimos en aquella discusión por tarifas que se tenía que tomar en cuenta como estaba la realidad de los y las argentinas”, resaltó.

Sobre las discusiones posteriores a las elecciones, puntualizó que “Cristina Kirchner siempre ha estado absolutamente a favor de las instituciones y lo ha demostrado. Recordemos que estamos ante una persona que se ha presentado tres veces en una fórmula presidencial. Dos como Presidente y una como Vicepresidente y ha ganado las tres. Hay una suerte de desprecio del sistema político mediático sobre la figura de Cristina que obviamente no sucede en las generalidades de la gente”.

“Nadie se excluye de las responsabilidades del ahora. Todos somos responsables y todos tenemos que sacar esto adelante. Uno ve que el Presidente ha tomado las decisiones, que tenemos compañeros y compañeras nuevas al frente de diferentes lugares. Habrá que acompañarlo. Y estar al pie de esta batalla que es sacar a la Argentina adelante, más allá de la cuestión electoral, hay que ayudar en todo lo que haya que ayudar, que de eso se trata”, dijo.

35″Creo que vamos a salir adelante y es peldaño por peldaño. No hay un día que nos levantemos y hay un milagro. Por eso recordaba la derrota de 2009. La gestión de un Estado fortalece a cualquier gobierno”, concluyó.