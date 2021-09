Provincia: “No hubo ningún plan de renuncia orquestado” Declaraciones de la ministra de Gobierno provincial, Teresa García, fueron leídas como la previa a la dimisión pública de Wado de Pedro, y todo lo que siguió. En la Provincia aclaran que sus ministros no hicieron presentaciones formales, por escrito. La extensa reunión con los intendentes de la tercera sección, el balance de las PASO y el mensaje de unidad.

“Si algo tiene el peronismo es que sabe escuchar el tambor de las urnas”, marcó la ministra de Gobierno bonaerense –y precandidata a senadora en la Legislatura provincial– Teresa García, en la mañana del miércoles. Y también: “El gobernador tiene la renuncia de todos sus ministros desde el día uno”. Lo mismo había dicho en la noche del martes: “Todos somos reemplazables. Si alguien tiene que renunciar, tendrá que renunciar. Somos fusibles”.

La sola mención a la palabra “renuncia”, en una jornada como la que siguió durante todo el día y la noche, fue leída como una “previa” a la presentación de dimisión pública del ministro del Interior, Wado de Pedro, y las de los ministros y funcionarios que siguieron.

“No hay ningún plan de renuncia orquestado. No fueron presentaciones formales por escrito, es lo que se estila hacer en estos casos”, desmintieron desde la Gobernación. Axel Kicillof mantuvo estricto silencio puertas afuera de la extensa reunión con intendentes de la tercera sección –que había sido previamente acordada, con el objetivo de evaluar las traumáticas PASO–, que tendrá su segunda parte el jueves, con intendentes de la primera sección electoral.

“Si algo no funciona, no es responsabilidad de uno solo. Vamos a evaluar en qué nos hemos equivocado. Con sinceridad dije que ninguno de nosotros es imprescindible, todos somos reemplazables en la medida en que no interpretamos bien lo que se espera de nosotros”, fueron las palabras de García.

“Hemos puesto a disposición la renuncia a nuestro lugar de responsabilidad al gobernador, él tendrá que tomar la decisión sobre con quién quiere seguir, y con quién no. Todos los funcionarios públicos, en cualquier elección en la que se es derrotado, tienen que poner a disposición de quien conduce sus renuncias“.

Fue en respuesta a una pregunta sobre si Kicillof iba a hacer lo mismo que Alicia Kirchner, quien pidió la renuncia a todo su gabinete en Santa Cruz.

“Lo que Teresa dijo es lo que pensamos todos y todas: que nadie es intocable, que somos un equipo y todos comprendemos que Axel nos puede necesitar en otro lugar, o en nuestras casas. Pero eso no tiene nada que ver con una presentación de renuncia formal, por escrito. No hay ningún gesto, ninguna previa a nada, ningún plan de renuncia orquestado“, aseguraron desde la Gobernación.

“Hoy estamos todos trabajando en nuestras oficinas, sin ninguna complicación. Hasta que el gobernador nos pida lo contrario, todos seguimos adelante con la gestión”. En el mismo sentido, consultado sobre si pensaba hacer cambios en su gabinete, Kicillof había respondido que tiene “a disposición esa posibilidad para reforzar todas las áreas que en esta situación, que es tan especial, necesitan impulsarse más”.

La reunión con intendentes

En la reunión con los intendentes de la populosa tercera sección del sur del conurbano bonaerense –la única de las ocho secciones electorales de la provincia en la que se impuso el Frente de Todos– estuvieron Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, García, el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, de Seguridad, Sergio Berni, y de Hacienda y Finanzas, Pablo López. Las intendentas de Quilmes, Mayra Mendoza, de Cañuelas, Marisa Fassi, de Presidente Perón, Blanca Cantero; los intendentes de Berazategui, Juan José Mussi, de Almirante Brown, Mariano Cascallares, de Ezeiza, Alejandro Granados, de La Matanza, Fernando Espinoza, de Florencio Varela, Andrés Watson, de Ensenada, Mario Secco, de Berisso, Fabián Cagliardi, de Avellaneda, Alejo Chornobroff, y de Punta Indio, Hernán Y Zurieta.

En el encuentro se analizaron los resultados de las PASO y se delineó lo que vendrá. Habrá anuncios económicos próximos, confiaron, destacando la baja persistente de casos de covid en la provincia, pero “no era el día para hacerlos”.

Continuará

Sin dejar de admitir lo potente del gesto de presentar una renuncia pública por parte de los ministros nacionales, y reforzando la idea de que no es lo mismo que sucedió en la provincia, desde el entorno de Kicillof buscaron una declaración de unidad: “Se está sobreinterpretando. Fue decirle al Presidente: usted tiene en sus manos la disponibilidad de todo, haga el cambio que considere que necesita. No es salir a romper con nada”, interpretaron.

Los intendentes cercanos al kirchnerismo que participaron de la reunión, igual que Martín Insaurralde de Lomas, y Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas, salieron, después del encuentro, a dejar un mensaje común con la misma interpretación: “Los intendentes/as del Frente de Todos de la tercera sección (primera en el caso de Nardini) redoblaremos los esfuerzos. Escuchamos el mensaje que nos dio el pueblo. Poner los cargos del ejecutivo nacional y provincial en manos de Alberto Fernández y Axel Kicillof es fortalecerlos para que tomen las mejores decisiones“.

Por Karina Micheletto