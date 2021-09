Los ministerios en pugna Día agitado en Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo: La vicepresidenta llamó a Guzmán y le garantizó que no pidió su renuncia. Los respaldos a Kulfas y el enigma Presupuesto.

En el día que expuso al rojo vivo las disputas internas por el modelo económico, los ministerios más cuestionados por el cristinismo cerraron filas con el presidente Alberto Fernández. Tanto Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, como Martín Guzmán, de Economía, y Claudio Moroni, de Trabajo, recibieron aval presidencial en su función y se sentaron en la reunión de mesa chica que comandó el primer mandatario en la Casa Rosada.

Por la tarde, sorprendió un hecho que sacudió la idea del cristinismo yendo contra uno de esos cuadros. La vicepresidenta Cristina Fernández llamó por teléfono a Guzmán y le confirmó que no salieron de ella los pedidos para correr del cargo. “Yo no pedí tu renuncia”, le dijo la mandataria, según reconstruyó Página 12 de fuentes cercanas a la dirigente. Cuentan que en esa charla ambos quedaron en volver a charlar. Vale decir que la tensión con Guzmán no es nueva: ya hubo en encontronazo fuerte por diferentes miradas sobre las tarifas eléctricas y el caracter fiscalista del ministro. En aquel entonces, el cristinismo puso el pecho por el subsecretario de Energía eléctrica, Federico Basualdo.

Guzmán se encontraba en estas horas trabajando en la presentación del Presupuesto 2022, que debía entrar hoy mismo al Congreso por Diputados. La ley de leyes quedó en el centro de las tensiones de la interna por varias razones: la más importante, el acuerdo con el FMI; la segunda, que finalmente quedaron en stand by las medidas que Fernández iba a anunciar este jueves, como una especie de paquete de recuperación de ánimo para sectores que no acompañaron al Gobierno en las PASO del domingo último.

Por la mañana, Guzmán y Kulfas se sacaron una foto al lado del presidente en el acto de lanzamiento de la Ley de Hidrocarburos. La postal fue otro gesto de aval de Fernández a dos ministros que son de su riñón. En ese evento, Guzmán pareció querer bajar la tensión y citó en su discurso a todos los integrantes del Frente de Todos y hasta elogió unas palabras de CFK en un evento de hace unos días. También mencionó algo que gustó poco: volvió a hablar de la importancia del ordenamiento macro económico, justo cuando las diferencias parten de si es necesario seguir con ahorro fiscal o bien generar una política pr cíclica que llegue a sectores que aún no vieron la recuperación.

Ninguno de los tres ministros, segun explicaron diferentes fuentes, presentaron renuncia oficial pero aseguran que esas decisiones son del presidente. No fueron los único que lo pusieron en esos terminos. También jugó igual Jorge Ferraresi, cristinista de la primera hora y actual ministro de Habitat. En el día más caliente para ellos, Kulfas y el presidente recibieron avales de sectores industriales pyme y de los grandes. Hubo comunicados y respaldos de la Fundación Protejer, la cámara textil más grande del país, así como tambien de la CGERA y la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE), que vienen articulando bien con todos los funcionarios del área.

La discusión por el modelo a seguir empezó a darse horas después de la derrota del Gobierno en las PASO. El ala cristinista asegura que hace tiempo viene avisando que si no se cambia el rumbo y se enfoca en sectores que fueron la base de sustentación política, habría problemas. “No queremos ahorro fiscal por las dudas”, afirman, en referencia al celoso cuidado de la caja que hace el ministro Guzmán. Así las cosas, en el gabinete nadie se anima a hablar de confirmaciones o salidas de ministros. Esa dinámica parece ser un día a día en una disputa que seguirá dándose por capítulos.