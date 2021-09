JxC disputa los liderazgos de cara a las elecciones de noviembre

La integración de listas entre los candidatos del PRO y el radicalismo, tras las PASO del domingo, enfrenta reacomodamientos y reflota la competencia por los liderazgos internos dentro de Juntos por el Cambio, que además parece dispuesto a salir en busca del voto ultraliberal para las generales legislativas de noviembre.

Mientras las listas definitivas en los diferentes distritos se van conformando entre las nóminas que lograron más votos el pasado domingo, la puja entre el PRO y la UCR por comandar la campaña hacia noviembre, pero, sobre todo, por llegar fuertes al 2023, avanza entre los líderes de la coalición.

“Hoy tenemos un espacio político que arranqué hace 18 años, transformar la Ciudad (de Buenos Aires), gobernar la Nación, mantenernos unidos, con una enorme experiencia, con cosas que podemos hacer mejor y eso nos tiene que llenar de esperanza”, dijo este martes el expresidente Mauricio Macri al resaltar al PRO que él mismo fundó.

Ayer, Facundo Manes, había elogiado su propio desempeño y el de su lista, “Dar el paso” en el triunfo, al sostener que sólo con Diego Santilli (su adversario en la interna) “no se ganaban las elecciones”, en referencia al ahora primer candidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires.

El médico y hoy candidato a diputado nacional consideró que por esa razón -tras las PASO- JxC deberá ser “una coalición con distintas identidades”, algo que contrastó con el Gobierno de Cambiemos, en los que juzgó que “el problema de Cambiemos fue la homogeneidad de un color”.

Por su parte, el cordobés Luis Juez, ganador de la interna de JXC en esa provincia, había reclamado una coalición “más federal”.

Mientras tanto,Santilli reiteró que camino a las legislativas del 14 de noviembre hará campaña junto a Manes y elogió a la gestión del PRO.

“La gente valoró lo que hicimos con Horacio (Rodríguez Larreta) en la gestión de la Ciudad, en materia de educación, seguridad y salud”, opinó, y sostuvo que eso lo percibía “en todas las recorridas”, revalorizando al Jefe de Gobierno porteño.

Rumbo a las legislativas, la nómina de Juntos en la provincia de Buenos Aires estará encabezada por Santilli, Graciela Ocaña en segundo lugar y Manes en tercera posición.

Los seguirán Marcela Campagnoli, Juan Manuel López y Danya Tavela (la segunda en la lista de Manes) en sexto lugar.

También en la Ciudad las listas que encabezaron María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy se integrarán; en tanto, la tercera, liderada por Adolfo Rubinstein, no llegó al piso del 15% de votos hacia adentro de la coalición necesarios para intercalar a sus candidatos.

Así la lista de diputados nacionales de JXC en Ciudad quedó integrada en los primeros lugares por Vidal; Martín Tetaz, el economista cercano al radicalismo porteño de Martín Lousteau; Paula Oliveto, de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, y López Murphy.

Los siguen Carla Carrizo, de la UCR; el diputado Fernando Iglesias, que va por la reelección; Sabrina Ajmechet, aliada de Patricia Bullrich; Fernando Sánchez, también de la Coalición Cívica, y la científica del Conicet Sandra Pitta, que fue parte de la lista de Republicanos en las primarias.

Además de formar las listas combinadas con todas las fuerzas que la integran, la coalición envió varios mensajes a sus votantes, y a quien ocupó el tercer lugar en la Ciudad, el economista ultraliberal Javier Milei, de La Libertad Avanza.

“Yo comparto las ideas que Milei defiende, empezando por el valor más importante, la libertad”, dijo hoy Macri.

Más temprano la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, había asegurado que el candidato de La Libertad Avanza “es un fenómeno interesante”, en referencia al economista que obtuvo el tercer lugar en las primarias en la Ciudad con el 13,66% de los votos, y explicó que lo felicitó por sus resultados porque es un “buen gesto”, pero también porque lo “aprecia”.

“Yo he cultivado con él una relación, una amistad, así que lo felicité”, dijo Bullrich que remarcó que el economista hizo “una buena elección”.

Con la mirada puesta en los comicios de noviembre, el propio Larreta fue ayer quien buscó seducir a los votantes que en estas PASO mudaron sus preferencias hacia el “libertario” Milei, candidato de La Libertad Avanza, que se impuso como la tercera fuerza más votada en la ciudad de Buenos Aires.

“Es muy importante consolidar una oposición y lo digo incluso por algunas expresiones más minoritarias. Somo los únicos que podemos frenar las iniciativas del kirchnerismo los únicos que podemos decirles basta”, lanzó el alcalde porteño en una conferencia de prensa desde el complejo de Costa Salguero, donde además agradeció el respaldo en las urnas a JxC, destacó la “unidad” de la alianza opositora y abundó en críticas al Gobierno nacional.

Hoy también habló Vidal, quien consideró que las elecciones celebradas el domingo último “no fueron definitivas” sino “un primer paso”, y sostuvo que “el partido no está terminado”.

“Empieza una campaña nueva y yo voy a convocar a todos”, sostuvo la exgobernadora bonaerense, al ser consultada sobre los votantes que se inclinaron por candidatos liberales como Milei o López Murphy.

Por otro lado, opinó que “este Juntos es mejor que Cambiemos, con todas las tensiones que puede haber y las hay, porque es un Juntos más amplio”.

Consultada sobre si podrá haber dificultades en suelo bonaerense para una integración Santilli-Manes, remarcó que la elección “no tiene nombre y apellido, y sería un error” pensar de esa manera.

Vidal aconsejó entonces ir “con mucha humildad y no creérsela” y agregó: “No estamos para que nadie priorice su ego y su vanidad”. No obstante, aclaró que no hablaba “de nadie el particular, sino que es algo que sucede mucho en política” en todos los distritos en general.

Finalmente, negó que el triunfo de JXC en las PASO del domingo afecte al Gobierno: “Una primaria perdida no pone en riesgo la estabilidad institucional de un país”, apuntó.