Manes propone una coalición con matices y asegura que “con Santilli solo esta elección no se ganaba” El neurocientífico perdió la interna contra Diego Santilli, pero dijo que mantendrá sus "diferencias" dentro de Juntos en Buenos Aires. "Será una coalición con distintas identidades", resaltó Manes.

El candidato a diputado nacional bonaerense de Juntos Facundo Manes consideró que defenderá sus “diferencias” dentro de Juntos por el Cambio y aseguró que ahora “habrá otras opciones” más allá del “kirchnerismo y el antikirchnerismo”, que algunos sectores internos de la alianza opositora sostenían para ganar elecciones.

Además, sostuvo que la oposición “será una coalición con distintas identidades” y, tras resaltar que “solo con Diego Santilli no se ganaban las elecciones PASO”, precisó que “el problema de Cambiemos fue la homogeneidad de un color”.

“Con Santilli solo esta elección no se ganaba ayer, yo no estaría de acuerdo con el triunfo de (Horacio Rodríguez) Larreta; nosotros decidimos jugar a pesar de tener un sistema en contra, que no quiere que nada cambie”, recalcó.

Al analizar el resultado de las PASO, Manes indicó que con Dar el Paso cosechó el 39,81 por ciento de los votos reunidos por el frente Juntos, mientras que la nómina liderada por Santilli reunió el 60,18 por ciento, lo que ayudó a derrotar al kirchnerismo.

Sobre las coincidencias, enfatizó que hay coincidencias contra el modelo de país del “kirchnerismo”, pero consideró que dentro del espacio opositor “todos están de acuerdo con ser otro modelo, que podría ser una democracia de mercado”.

“Hay un modelo que no queremos, es el kirchernismo, algunos lo ven en Venezuela, yo lo veo en Santa Cruz, una provincia que es un desastre donde el estado asfixia a la justica a la prensa, a la oposición”, indicó en declaraciones a la prensa. “Yo tengo diferencias con Cambiemos y voy a defenderlas”, afirmó Manes, tras considerar que esos matices a los que aludió “les hacen bien a las coaliciones”.

El neurocientífico que se presentó en la interna ante Santilli con una alianza que integra Margarita Stolbizer, y algunos sectores del peronismo, agregó: “Yo fui critico de Cambiemos por no haber estado de acuerdo con quienes estimulaban la grieta para ganar elecciones. Se deberían haber pasado más planes a trabajo”.

“Si nosotros no hacíamos esta lista plural y diversa que también cuestione un poco al Cambiemos de 2015 y 2019, hoy no se ganaba. Ganamos porque nos animamos”, indicó el radical. También aseguró que “la gente va a tener que entender que las coaliciones con distintas identidades son mejores; ahora vamos a estar juntos pero con distintas identidades”.