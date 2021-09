“Este camino que iniciamos en 2019, en lo que a nosotros concierne, no se va a alterar” El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que confía en que el "camino que iniciamos en 2019 no se altere", sostuvo que se debe "priorizar al capital argentino que produce y da trabajo en la Argentina" y ratificó que "nada hay más importante que el desarrollo de la industria".

“Confió que este camino que iniciamos en 2019 no se altere. En lo que nosotros concierne no se va a alterar”, dijo Fernández desde el Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada, donde presentó el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación.

La iniciativa tiene como objetivo “promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas, generar puestos de trabajo y estimular el desarrollo de inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades productivas”, según se informó oficialmente.

“Celebro que esta ley sea el resultado de un debate abierto donde los industriales plantearon sus inquietudes, los funcionarios escucharon y hoy estamos promoviendo la ley que cuenta con el acuerdo de los actores que son destinatarios porque no hace mucho tiempo, en el 2019, hubo una ley que no funcionó”, recordó el primer mandatario.

En paralelo, el Presidente aseveró en el acto que para su administración “gobernar es crear trabajo y para que el trabajo se cree lo que hace falta, lo que más necesitamos, es gente que invierta, arriesgue, produzca, demande trabajo y así se genere lo virtuoso del capitalismo”

“La industria es el motor central del desarrollo y el crecimiento. Ha sido el objetivo del Gobierno y seguirá siendo que la industria vuelva a ocupar un lugar preponderante dentro de la economía argentina”, remarcó en su discurso.

“De ese modo -advirtió, lo que hacemos es generar trabajo formal, básicamente, y en ese esquema prestarle singular atención a las pequeñas y medianas empresa, que son empleadoras del 80% del trabajo formal en Argentina”.

En consecuencia, el jefe de Estado insistió: “Tenemos que prestarle particular interés y atención para garantizar que precisamente la pequeña y mediana empresa no quede desvalida y abandonada como ocurrió, sino que sepa que tiene un Estado atento a sus necesidades”.

En otro tramo del mensaje, Fernández puso de relieve que “el 13% del PBI argentino está representado por compras del Estado y cuando el Estado compra, compra de todo, como autos, vacunas, medicamentos, mobiliario, ladrillos”.

“Queremos que el Compre nacional funcione, no que sea una ley retórica sino que en los hechos se convierta en un verdadero sistema” ALBERTO FERNÁNDEZ

“Entonces -apuntó- si tenemos semejante volumen en la capacidad de compra cómo no vamos a priorizar al capital argentino que produce en Argentina y da trabajo en Argentina”.

En ese marco, analizó que “muchos que no piensan como nosotros que estos privilegios no son buenos, porque restan la competencia, pero lo que digo siempre es que lo que no debemos ser es tontos”.

Por ello, expresó que “el único motivo es el error de pensar que de este modo no estamos dejando la libre competencia”, y contrastó que en su opinión “los mercados deben funcionar en libertad con reglas que el Estado arbitre”.

“Estamos dando un paso importante y vamos a trabajar y hacer todo lo posible con nuestros bloques para que rápidamente este proyecto se convierta en ley y para que rápidamente no seamos tontos y privilegiemos a la industria argentina”, concluyó.

Fernández: “Nada hay más importante que el desarrollo de la industria argentina”.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y por el presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), José Tamborenea; y el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló.

De acuerdo con lo anunciado, el proyecto tiene los “beneficios” de “aumentar la producción nacional; generar mayor empleo en las empresas proveedoras del Estado y de incrementar la inversión en Desarrollo e Innovación (I+D+i de empresas alcanzadas por las compras para la innovación)”.

Por su parte, Caló destacó el proyecto y dijo: “Es un honor como gremio industrial venir a compartir este anuncio que hace mi gobierno del compre nacional. El que les habla transitó mucho los ex ministerios de Industria pidiendo el Compre Nacional y no lo pudimos lograr y con este gobierno lo pudimos lograr”.

Al referirse a los resultados de las PASO de ayer, el dirigente gremial sostuvo que “estamos trabajando para que el país vaya para adelante” y añadió: “Hoy tenemos que poner todos juntos, gobierno, trabajadores, empresarios, políticos, que se sale con producción y trabajo, y este es el mensaje que tenemos que dar de acá para adelante”.

“Adelante Alberto, este anuncio significa que la pelota la pusimos en movimiento y este partido lo tenemos que ganar’, concluyó el titular de la UOM.