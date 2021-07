La UCR le exige al PRO que Facundo Manes encabece la lista en Provincia

La exigencia se hizo pública: la UCR bonaerense demanda que Facundo Manes sea la cabeza de la lista de Juntos por el Cambio o, en caso contrario, habrá internas. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, desdramatizó esa posibilidad y dijo que forma parte de “las reglas del juego”. Lo hizo en un encuentro con dirigentes peronistas en Lanús al que asistió con su candidato, el vicejefe de Gobierno Diego Santilli. A quien Larreta no quiere en una interna es al intendente de Vicente López, Jorge Macri, con el que sigue conversando, pero todavía no logró que se baje. Una agrupación que respalda al jefe comunal empezó a difundir videos en los que lo diferencia de su primo, el ex presidente Mauricio Macri. “Más Jorge que Macri”, es el eslogan que eligieron para intentar que el apellido no le pese en la elección.

Si bien era una exigencia sotto vocce, la vicepresidenta de la UCR nacional Alejandra Lordén, fue la encargada de blanquearlo: si Manes “no es el primer candidato”, habrá internas. “Existe una posibilidad de trabajar para conformar una lista de unidad”, indicó la dirigente. Algo está claro: los radicales quieren cambiar el estatus de socio menor al que los relegó el PRO durante los cuatro años de gobierno de Macri y sienten que este es el momento. Por eso, la candidatura de Manes los envalentona a pedir los principales lugares o bien pelear en la interna contra Santilli.

“Es muy posible que vayamos a una PASO, y está bien: es parte de las reglas del juego”, afirmó Larreta en el encuentro en Lanús que compartió con Santilli. Estaba también el intendente Néstor Grindetti, y su jefe de Gabinete, Diego Kravetz, además de algunas decenas de dirigentes del espacio “Hacemos”, que busca reclutar a sectores del peronismo para la causa de Larreta.

“Tenemos que volver a tener una provincia pujante y compañera. Hagámoslo juntos. Mi campaña es la del caminante, quiero estar en cada cuadra de la provincia”, dijo Santilli, ya con el traje de candidato puesto. “Juntos construyamos un proyecto colectivo que lo lleve a Horacio a la Presidencia de la Nación”, pidió el vicejefe. “Tenemos que ganar en el 2021 para tener más representantes en cada legislatura. En 2015 ganamos en Lanús, era imposible de pensarlo y lo hicimos”, remarcó, por su parte, el jefe de Gobierno. Omitió que fue más difícil aún conservarlo en 2019 con la caída que implicó la derrota de Macri. Lo escuchaban unos 40 dirigentes de la Tercera Sección electoral, donde -afirman en el larretismo- a Jorge Macri le pesa el apellido y no logra hacer pie.

No obstante, el intendente de Vicente López no se da por vencido. Estuvo reunido a comienzos de esta semana con Larreta por una hora y media y se vienen nuevas reuniones, pero hasta ahora no da señales de bajarse. Al contrario, la campaña ya empezó tanto en redes como en las calles.

En distritos como Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora y Lanús ya aparecieron afiches amarillos que dicen “Jorge Macri. Proyecto Bonaerense”. También una agrupación llamada La Jorge Macri comenzó una campaña en redes para despegarlo de lo que fue el gobierno de su primo.

“Más Jorge que Macri”, es el eslogan que eligieron en un video donde marcan el contraste con su primo: “Macri gobernó bien, por eso la gente quiere que siga gobernando. Macri prioriza la salud y la educación pública”, marcan distancia con el ex presidente. Es una admisión involuntaria de la crítica que le hacen desde el larretismo: que pesa el apellido.

Desde esa agrupación, que apunta al voto joven, distribuyeron un formulario en redes buscando sumar voluntarios para la campaña “Jorge Macri Gobernador 2023″. El intendente sabe que si deja pasar a Santilli ahora tendrá un sólido competidor en 2023. Ya le ocurrió con María Eugenia Vidal, que lo desplazó cuando quería intentar ir por la gobernación en 2019. Por eso es tan difícil que haya una lista de unidad del PRO para enfrentar a Manes.

Fuente. Werner Pertot