Plan Ganadero: frigoríficos advierten por freno en la actividad

El Ministerio de Agricultura mantuvo reuniones con gobernadores para presentar el Plan Ganadero , mientras el sector frigorífico advirtió sobre el impacto de la reapertura parcial de las exportaciones de carne . En este punto, fuentes consultadas por este medio reconocieron que en las plantas exportadoras, el freno a la venta de vaca a China representa “un tapón” para todo el negocio. Las cámaras de los establecimientos están llenas, empiezan a ser visibles los efectos de la caída en la actividad y esa carne no se puede volcar al mercado interno, salvo un muy pequeño porcentaje que se destina para la elaboración de chacinados.

Luego del primer encuentro entrea mediados de junio, para analizar la vuelta de las exportaciones, el ministro de Agricultura,, llevó este tema al norte argentino. En una reunión ante diez gobernadores, el titular de la cartera agropecuaria destacó –en línea con la- que no sólo se debe “aprovechar la demanda externa, sino lograr que nuestra población acceda a una proteína animal de alta calidad”.En paralelo, la industria exportadora espera alguna solución al principal escollo que enfrenta por estos días, que es el cierre de las exportaciones de la vaca con destino a. El efecto de esta restricción es múltiple. El principal es que los establecimientos exportadores vieron alterado su ritmo habitual de trabajo y en estos días, los operarios se encuentran desarmando contenedores que estaban por despacharse, para poder cumplir los requisitos y salir al exterior.Este punto no es menor, porque de no encontrar una solución antes del 31 de agosto –plazo previsto para el fin de esta medida- el acuerdo depodría caer. Mediante este convenio, los frigoríficos nucleados en elvuelcan en la actualidad unas 8.000 toneladas mensuales en supermercados y el Mercado Central.

En las últimas conversaciones entre ABC y el Gobierno, analizaron la posibilidad de incrementar este volumen. El talón de Aquiles de este plan es la red de distribución, porque si bien contempla once cortes a precios económicos, no llega a las carnicerías.

Otro de los efectos del cupo a las ventas externas es el derrumbe del precio en todas las categorías de vacas. En el Mercado de Liniers, la caída osciló entre el 20% y 30%, con una leve recuperación en la rueda comercial de ayer, que con 9.000 cabezas marcó el mayor ingreso de hacienda del último mes.

Sin reuniones a la vista entre el oficialismo y la cadena de ganados y carnes, el Gobierno centraliza sus acciones para la carne vacuna en tres ejes. Al control de las exportaciones, con cupos mensuales y un listado de siete cortes parrilleros que dejaron de venderse al exterior, suman el Plan Ganadero, que contempla una serie de incentivos y reforzar y ampliar los acuerdos de cortes a precios accesibles en supermercados y en el Mercado Federal Ambulante.

Fuente. Andres Lobato para BAENegocios