El campo buscará tener un nuevo representante en el Congreso

En diálogo con Ámbito, aseguró que su objetivo es “poner el en Congreso una voz que represente a la producción de una forma genuina, al trabajo, a las pymes, al empresariado promoviendo el comercio exterior. Queremos fomentar el desarrollo y que se pueda pasar del asistencialismo a la cultura del trabajo. Buscaré posicionar a Mendoza como el faro del oeste, con una matriz productiva adecuada y desearía tener protagonismo más allá del sector agroindustrial porque en el cooperativismo, que es otro de los emblemas de toda mi vida, hay muchas empresas que no son agroindustriales”.Vale recordar que siendo titular de Coninagro, Iannizzotto impulsó en julio del año pasado un proyecto en el que llamaba a “liberar la potencia del campo y las economías regionales” para producir 150 millones de toneladas de granos, llegar a los US$100.000 millones de exportaciones y crear 700.000 puestos de trabajo en tres años. Para lograrlo, había marcado como condición necesaria federalizar la economía, sostener el mercado interno sin descuidar las exportaciones y revisar la matriz impositiva.Según el precandidato a legislador nacional, “hay un montón de proyectos para promover el empleo y la agroindustria, pero al mismo tiempo hay leyes que llevan años y no han tenido tratamiento o no se sancionaron como la Ley de Semillas, la de Seguros Agrícolas y muchas otras. El congreso necesita tener una visión más federal”.Estas iniciativas y las que propuso tiempo después el Consejo Agroindustrial Argentino son las que Iannizzotto podría apoyar si logra ocupar una banca en el Congreso, aunque para eso tendrá que recorrer un largo camino y antes deberá definir si será precandidato a diputado o senador nacional.

Iannizzotto ya había sido tentado en otras oportunidades por distintos espacios políticos e incluso para ocupar cargos en la provincia pero hasta ahora siempre había rechazado las propuestas. En este sentido, el dirigente explicó que en otras ocasiones no se había definido, pero en este caso aceptó porque hay un acompañamiento desde las instituciones de las que forma parte. “Esto es algo nuevo y dejo una zona de confort para incursionar en otro ámbito en el que buscaré que la voz de la producción amplia y federal tenga una representación en el Congreso”.

El próximo miércoles se realizará la presentación formal del espacio “Encuentro por Mendoza” que será parte de una alianza política en la que confluirá la oposición provincial, donde según precisó el dirigente “no habrá ni macristas ni kirchneristas”.

En cuanto a su rol como titular de Coninagro, Iannizzotto precisó que por ahora no dejará su cargo ya que su precandidatura fue consensuada y cuenta con el apoyo de la entidad cooperativa.

Fuente. Daniel Aprile para ambito.com