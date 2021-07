La agenda deportiva: un finde de fútbol con la Copa América y Eurocopa

Sábado 3 de julio

Fútbol

COPA AMÉRICA BRASIL 2021

19:00 Uruguay vs Colombia DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS / 1610

22:00 Argentina vs Ecuador DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS / 1610 / TV PÚBLICA / TYC SPORTS

EUROCOPA

13:00 República Checa vs Dinamarca DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS / 1610 / TNT SPORTS

16:00 Ucrania vs Inglaterra DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS / 1610

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

18:00 Columbus Crew vs New England Revolution ESPN 321:00 Chicago Fire vs Atlanta United ESPN 3

23:00 Real Salt Lake vs Los Ángeles FC DIRECTV GO / ESPN 3

Básquet

NBA – PLAYOFFS

21:30 Atlanta Hawks vs Milwaukee

Ciclismo

TOUR DE FRANCE 09:00 Etapa 8 ESPN 3

Boxeo

ESPN KNOCKOUT

23:00 Chris Colbert VS Tugstsogt Nyambayar ESPN 2

Tenis

WIMBLEDON – MASCULINO

07:00 Tercera Ronda ESPN 2 / ESPN Extra

Básquet

FIBA – PREOLÍMPICO

07:30 Brasil vs México DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS + / 1613

08:00 Italia vs República Dominicana / DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS 2 / 1612

10:30 Eslovenia vs Venezuela DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS 2 / 1612

11:00 Serbia vs Puerto Rico DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS 2 / 1612

11:00 Alemania vs Croacia DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS + / 1613

13:30 Lituania vs Polonia DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS 2 / 1612

17:00 Canadá vs República Checa DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS 2 / 1612

20:30 Turquía vs Grecia DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS 2 / 1612

Automovilismo

F1 – GP DE AUSTRIA

06:55 Prácticas 3 DIRECTV GO / ESPN 3

09:55 Clasificación ESPN

Rugby

15:00 Rumania vs Los Pumas ESPN

Domingo 4 de julio

Fútbol

PRIMERA NACIONAL

15:10 Ferro vs Defensores de Belgrano TYC SPORTS

15:30 Deportivo Maipú vs Belgrano DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS / 1610

17:10 Tigre vs Nueva Chicago TYC SPORTS

Boxeo

22:00 Evelin Bermúdez vs Tamara Demarco TYC SPORTS

Ciclismo

TOUR DE FRANCE 07:50 Etapa 9 ESPN 3

Automovilismo

TOP RACE

10:00 Carrera TYC SPORTS

F1 – GP DE AUSTRIA

10:00 Carrera DIRECTV GO

Atletismo

DIAMOND LEAGUE 11:00 Estocolmo TYC SPORTS PLAY

Lunes 5 de julio

Fútbol

PRIMERA NACIONAL

15:10 Estudiantes de Buenos Aires vs Atlanta TYC SPORTS

Tenis

WIMBLEDON – MASCULINO

07:00 Octavos de Final ESPN 2 / ESPN 3

Fuente. Tiempo.ar