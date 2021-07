La rama agraria arrancó una convocatoria a las rutas el 9 de Julio

El sector agrario vinculado y alimentado por Juntos por el Cambio empezó a generar en chats del sector y redes una salida a las rutas para el próximo 9 de Julio, como una queja contra lo que considera medidas equivocadas del Gobierno Nacional. La convocatoria tiene además consignas difusas que no están en la agenda pública, como la defensa a la propiedad privada, la medicina prepaga, el trabajo, la educación y la producción. Y ha cosechado en los grupos de Whatsapp del campo ultra posiciones políticas que llaman a repetir los hechos de la discusión por las retenciones móviles del 2008.

“Ciudadanos movilizados. Si vienen por todo, nos encontrarán defendiendo todo. Educación, salud privada, trabajo y seguridad. #9JYOVOY”, reza el flyer oficial de la convocatoria, que llama a un encuentro masivo el 9 de Julio en San Nicolás. El mensaje corre fuerte por estas horas en los chats de ruralistas ultra Gurú Ganadero y Gurú Agro, los canales de viralización que están a cargo de la agrupación Campo más Ciudad. Ese grupo lo encabezan dirigentes de Cambiemos como el ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevere, y las espadas rurales de la titular del PRO, Patricia Bullrich. En las últimas horas, de hecho, no escondió las cartas: “con el derrumbe del precio del novillo gordo, el plan ganadero que quería el gobierno ya fracasó. Nos tenemos que plantar hasta que abran las exportaciones. Luchemos contra los inútiles que nos quieren fundir”, escribió en su cuenta de Twitter.

La más activa en la difusión de la protesta política es Techi Cavoti, productora de nuez pecan de la región centro y alfil principal de Etchevehere. Está al frente de Campo más Ciudad, organización que subió a los chats videos, algunos presuntamente actuados, para alimentar la marcha. El más curioso, el de un carnicero de corta edad que parece leer una proclama para el 9 de Julio, una especie de guion armado a tales fines.

Si bien es cierto que en un sector del campo que incluso excede a los ultras guiados por Cambiemos, hay malestar por las idas y vueltas del Gobierno Nacional con las medidas por exportación de carne, el tono de la convocatoria para el 9 de Julio excede ampliamente esa queja y se instala en un terreno directamente ideológico. Eso se percibe en los mensajes en los grupos de Whatsapp.

“Están haciendo todo lo posible para que esto no termine bien”, expresó un productor de la zona pampeana. Otro agregó que “están gobernando como si tuvieran los “SUPERPODERES” que no pudieron conseguir ! Pero a los tipos no les importa nada !”. En el Guru Agro, en tanto, un sojero de la zona núcleo rememoró la Resolución 125 y la decisión de Julio Cobos y escribió que esto “será la revancha del ‘mi voto no es positivo’”.

En los chats del agro conviven productores, dirigentes de Cambiemos y financistas de las campañas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. El más activo, David Lacroze, el ex titular de la Junta Nacional de Granos en los años de la dictadura, que fue el mascarón de proa, junto a Etchevehere, del desembarco de Cambiemos en la Sociedad Rural en la última elección de la entidad rural.

Entre diferentes flyers e imágenes fuertes y descalificadoras de la vicepresidenta Cristina Fernández y el diputado Máximo Kirchner, hubo más frases. Sólo una vinculada al asunto de la carne. “Esta cuestión del cierre de las exportaciones debería ser tratado en el Congreso ! Como en su momento se trataron las Retenciones a los granos !”, se leyó.

Otro mensaje agregó que “cada día hay gente muy muy enojada con estos chavistas a la criolla”. Por último, se subió un video de una niña de solo 9 años, de la que aquí se preserva su identidad, que “nos invita a reaccionar y participar del 9 de julio en San Nicolás… sumemos a nuestros hijos en esta movilización ciudadana”.

Uno de los últimos videos subidos a los chats suma la convocatoria a otros sectores y vuelve sobre eslóganes que no están directamente vinculados a la cuestión de las decisiones oficiales por la exportación de carnes. “Mi industria es el turismo, esa industria que este gobierno está mandando al suicidio, estoy harta”, explica Irma, que afirma se representante del sector y del rubro hotelero en Cipoletti, Río Negro. Quiero gritar basta, que me devuelvan la Constitución y las libertades individuales. Por eso, colegas empresarios y profesionales. Esa convocatoria llama a “un grupo de comerciantes, hoteleros, empresarios turísticos y otros, para achicar gastos y viajar todos juntos a San Nicolás…¿Vos ya organizaste tu viaje? Quedan 10 días, ¡estás a tiempo!”.

En este escenario, la Mesa de Enlace quedó presa de los grupos que arman la convocatoria y los más críticos al Gobierno, como Confederaciones Rurales (CRA) y la Sociedad Rural (SRA) están debatiendo si ese mismo día hacen protestas en otros lugares del país. Ya hay algunas sociedad rurales, como las de San Pedro, Rojas, Pergamino, Colón y General Guido, que adhirieron a la convocatoria.

