La agenda deportiva: finde de fútbol con la Eurocopa y la Copa América

SÁBADO

NBA – Final conferencia Oeste

22:00 Los Angeles Clippers vs Phoenix Suns (ESPN 2)

Primera B Metro – Fecha 15

13:10 Acassuso vs Los Andes (TYC SPORTS)

17:10 Talleres (RE) vs Deportivo Armenio (TYC SPORTS)

Eurocopa – Octavos de final

13:00 Gales vs Dinamarca (DIRECTV SPORTS TNT SPORTS)

16:00 Italia vs Austria (DIRECTV SPORTS / TNT SPORTS)

Major League Soccer

18:30 Kansas City vs Los Ángeles FC (ESPN Extra)

DOMINGO

Primera Nacional – Fecha 14

13:10 Chacarita vs Tigre (TyC Sports)

Eurocopa – Octavos de finalÇ

13:00 Países Bajos vs República Checa (DIRECTV SPORTS / TNT SPORTS)

16:00 Bélgica vs Portugal (DIRECTV SPORTS +)

Major League Soccer

16:30 Atlanta United vs New York Red Bulls (ESPN 3)

Copa América – Fase de grupos

18:00 Brasil vs Ecuador (DIRECTV SPORTS)

18:00 Venezuela vs Perú (DIRECTV SPORTS 2 /TYC SPORTS)

LUNES

Eurocopa – Octavos de final

13:00 Croacia vs España (DIRECTV SPORTS / TNT SPORTS)

16:00 Francia vs Suiza (DIRECTV GO/DIRECTV SPORTS)

Primera Nacional – Fecha 14

15:05 Nueva Chicago vs Quilmes (DIRECTV SPORTS)

Copa América – Fase de grupos

21:00 Bolivia vs Argentina (DIRECTV SPORTS /TV PÚBLICA/ TYC SPORTS)

21:00 Uruguay vs Paraguay (DIRECTV SPORTS 2)

NBA – Final conferencia Oeste

22:00 Los Angeles Clippers vs Phoenix Suns (ESPN 2)

Fuente. Tiempo.ar