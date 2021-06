La deuda externa se redujo en casi US$ 2.000 millones respecto del último trimestre de 2020

El stock de deuda externa bruta total a valor nominal llegó al 31 de marzo a US$ 269.508 millones, cifra que representó una disminución de US$ 1.935 millones respecto al trimestre anterior, según informó hoy el INDEC.

La reducción desestacionalizada se explica por “la caída observada en la deuda del sector gobierno general por US$ 3.398 millones”, explicó el organismo en el informe sobre Balanza de Pagos del primer trimestre.

El stock de deuda externa a valor de mercado llegó en el mismo período a US$ 216.682 millones y se registró una disminución de US$ 3.120 millones con respecto al trimestre anterior.

Esa disminución fue consecuencia de “una caída en el valor de mercado de los títulos de deuda emitidos por el Gobierno general, parcialmente compensando por el incremento en el valor de mercado de los títulos de deuda emitidos por las Sociedades no financieras, Hogares e instituciones sin fines de lucro”, según el informe oficial.

La deuda externa a valor nominal disminuyó en US$ 5.166 millones respecto al primer trimestre del año anterior, cuando se ubicó en US$ 274.674, lo que representó una disminución del 1,8%.

A valor de mercado la deuda total aumentó en US$ 10.376 millones, en comparación con los US$ 205.306 millones del primer trimestre de un año atrás y significó un aumento del 5,5%.

En comparación con el último trimestre del año pasado, la deuda nominal bajó 0,7% y la expresada a valor de mercado se redujo un 1,4%.

La disminución de la deuda nominal reflejó la titularidad de la tenencia de determinados títulos de deuda, originados en traspasos entre no residentes y residentes y una reducción de US$ 736 millones en la deuda mantenida con el Fondo Monetario Internacional.

Esa contracción fue compensada parcialmente por un incremento en la deuda de sociedades no financieras, hogares e instituciones en US$ 1.807 millones.

El Banco Central y sociedades captadoras de depósitos también registraron reducciones en sus stocks de deuda externa, en US$ 129 millones y en US$ 285 millones, respectivamente y el stock de deuda externa a valor nominal de otras sociedades financieras se incrementó en 70 millones.

El informe de Balanza de Pagos registró en la cuenta corriente del primer trimestre un superávit de US$ 690 millones, por el ingreso neto registrado en la balanza de bienes y servicios por US$ 2.629 millones, y el ingreso secundario por US$ 328 millones, mitigado por el déficit observado en el ingreso primario

de US$ 2.267 millones.

En el primer trimestre la cuenta financiera mostró un egreso neto de capitales de US$ 747 millones y las transacciones en en reservas Internacionales fueron de US$ 680 millones.

En marzo pasado la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta acreedora a valor de mercado de US$ 129.094 millones, US$ 7.580 millones mayor respecto al trimestre anterior, por el aumento de los activos en US$ 6.323 millones y la reducción estimada en el valor de los pasivos externos de US$ 1.257 millones.

Fuente: Noticias Argentinas