Perú le ganó a Colombia y se puso en carrera en el Grupo B

Perú dejó atrás la dura caída sufrida en el debut (0-4 frente a Brasil) y se puso en carrera en el Grupo B de la Copa América, tras imponerse esta noche por 2 a 1 sobre Colombia, en un partido disputado en el estadio “Pedro

Ludovico Teixeira” de Goiania.

Cuando se jugaban 16 minutos del primer tiempo, Sergio Peña abrió el marcador para el combinado dirigido por Ricardo Gareca al tomar la pelota devuelta por el palo tras un disparo de media distancia de Yoshimar Yotún.

Luego de abrir el marcador, el elenco “incaico” se cerró en su campo y aguantó los embates de Colombia, que manejó la pelota con Edwin Cardona y Juan Cuadrado, pero sin profundizar.

Ya en el segundo tiempo, a los cinco minutos, Cardona puso un preciso pase profundo para Miguel Borja, que fue derribado en el área peruana por Pedro Gallese, cometiéndole penal.

El propio Borja se hizo cargo de la ejecución y con un preciso remate de derecha que entró junto a un palo, engañando al arquero, marcó el empate para el equipo dirigido por Reinaldo Rueda.

Poco después, a los 12 minutos, Borja tuvo el segundo gol, pero no acertó el arco con remate cruzado, de derecha a izquierda, dejando pasar la chance.

Jugados 19 minutos, Cristian Cueva lanzó un tiro de esquina desde la derecha, Yerri Mina atropelló el balón en su afán de despejar y terminó batiendo su propia valla, poniendo el partido 2 a 1 para Perú.

Con la ventaja otra vez de su lado, Perú cerró filas y aguantó con firmeza, pasando apenas algunos sobresaltos, sobre todo desde la pelota parada, pero que no trajeron consecuencias.

Con este resultado, Brasil encabeza el grupo con 6 puntos, seguido de Colombia (4), Perú (3), Venezuela (2) y Ecuador (1).

En la próxima jornada, Perú enfrentará a Ecuador, mientras que Colombia deberá jugar con el anfitrión Brasil.

La siguiente es la síntesis:

Copa América. Grupo B – Fecha 3.

Perú 2 – Colombia 1.

Estadio: Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiania.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Sergio Peña, Cristian Cueva; y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Colombia: David Ospina; S. Medina, Yerri Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, Edwin Cardona; Miguel Borja y Duvan Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Gol en el primer tiempo: 16m Peña (P).

Goles en el segundo tiempo: 7m Borja, de penal (C), 19m Mina, en contra (P).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Gustavo Cuellar por S. Pérez y Luis Muriel por Zapata (C), 24m Yimmi Chara por Cardona (C), 35m Alfredo Morelos por Medina (C), 37m Santiago Ormeño por Lapadula y Wilder Cartagena por Peña (P), 45m Raziel García por Cueva (P).

Fuente. Nicolás Gilardi para Noticias Argentinas