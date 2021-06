Chile aguantó la diferencia y venció a Bolivia

Chile, con algún grado de sufrimiento por no haber liquidado el resultado a tiempo, sumó este viernes su primera victoria en la Copa América al imponerse a Bolivia por 1 a 0, en la segunda fecha del grupo A.

El único gol del partido en el estadio “Arena Pantanal” de Cuiabá fue obra del delantero inglés nacionalizado Ben Brereton, que definió con un esquinado derechazo a los 10 minutos de juego, tras un rápido ataque del conjunto trasandino.

Chile, dirigido por el uruguayo Martín Lasarte y que venía de empatar ante la Argentina, generó un sinfín de situaciones de peligro para poder ampliar su ventaja, tanto en el primer como en el segundo tiempo.

Fue un partido muy abierto y entretenido, con muchísimas opciones, donde el arquero boliviano Carlos Lampe fue la gran figura ahogando todas y cada una de las chances de Chile.

Y el ex jugador de Boca fue justamente el que le dio posibilidades hasta el final a Bolivia, que venía de ser remontado por Paraguay, pero no pudo llevarse al menos un empate.

La próxima fecha, prevista para el lunes, tendrá a Chile, que acumula cuatro puntos, en un cruce clave ante Uruguay, mientras que Bolivia quedará libre y volverá a presentarse ante los “charrúas”, pero en la cuarta fecha el jueves 24.

Esta es la síntesis:

Copa América. Grupo A

Chile-Bolivia

Estadio: Arena Pantanal de Cuiabá

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España)

Chile: Claudio Bravo; Enzo Roco, Gary Medel, Guillermo Maripán; Mauricio Isla, Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Eugenio Mena; Eduardo Vargas y Ben Brereton. DT: Martín Lasarte.

Bolivia: Rubén Cordano; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, José Sagredo, Adrián Jusino, Enrique Flores; Boris Cespedes, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano; Gilbert Álvarez o Rodrigo Ramallo y Henry Vaca. DT: César Farías.

Gol en el primer tiempo: 10m Brereton (C).

Cambios en el segundo tiempo: 18m Rodrigo Ramallo por Chura (B) y César Pinares por Meneses (C); 23m Tomás Alarcón por Vidal (C); 32m Enrique Flores por Saavedra (B); 38m Pablo Aránguiz por Brereton (C); 44m Danny Bejarano y Moisés Villarroel por Justiniano y Vaca (B).