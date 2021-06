Bahía Blanca sigue en Fase 2 y vuelve la tensión con Bianco

De hecho, aseguró que con ese criterio se premia a los municipios que menos casos de coronavirus denuncian y que en cambio la administración local “no especula”.

El funcionario explicó que en la ciudad se contabilizan los positivos cuando son diagnosticados por determinación epidemiológica y/o clínica, y que hay otros partidos que no lo hacen de esa manera y por ende tienen números inferiores.

Consultado por la prensa de esa ciudad, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco opinó que si el secretario de Gobierno de Gay “es un hombre de la democracia”, debería hacer la denuncia penal, o pasar la información de la Provincia.

“Despotricar sin evidencia alguna es poner un manto de sospecha innecesario. Que yo sepa, no hay ningún municipio que no declare casos positivos. Me parece un poco temerario y liviano hacer este tipo de declaraciones. No creo que el intendente piense semejante barbaridad”, cuestionó el funcionario bonaerense.

Bahía llega acumulados 35.201 contagios y 694 muertes. Los contagios promedian los 220 en la última semana, y la situación hospitalaria atraviesa su peor momento, con los centros de salud públicos, Municipal y Penna, con ocupación del 100 % en las unidades de terapia intensiva.

Fuente. Infocielo