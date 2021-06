Tras las idas y vueltas, Briasco y Rolón fueron presentados en Boca

El delantero Norberto Briasco y el mediocampista Esteban Rolón fueron presentados hoy en Boca, tras las idas y vueltas por las complicaciones en las negociaciones entre el “Xeneize” y Huracán.

Boca adquirió el 80 por ciento del pase de Briasco en 3.500.000 de dólares, mientras que abonó la cláusula de rescisión de Rolón, valuada en 500 mil de la misma moneda.

“Estaba nervioso porque pasaban los días y no se daba, Raúl (Cascini) me llamaba y me tranquilizaba”, señaló el atacante en la presentación, en referencia a la dilatación por las modificaciones en la transferencia que pusieron en peligro su arribo, aunque finalmente resignó una deuda del club de Parque Patricios.

“Estoy agradecido a Huracán por aceptar el esfuerzo de Boca. Tenía ganas de jugar en Boca y por eso hice lo que hice, sólo pienso en jugar y disfrutar”, agregó Briasco.

En la misma línea, continuó: “Es un sueño para mí y para toda mi familia vestir esta camiseta. Gracias a Dios se pudo cerrar, espero arrancar lo antes posible”.

“No hablé con (Miguel Ángel) Russo. De parte mía, sinceramente puedo dar sacrificio y esfuerzo como siempre, entregarme al máximo como lo merece esta camiseta”, continuó el delantero.

E insistió: “Estoy desbordado de felicidad, lo soñé de chico. Es una alegría inmensa y no lo puedo explicar”.

Por su parte, Rolón manifestó: “Voy a ayudar desde lo que me toque, a disposición del técnico. Yo me siento cómodo en mitad de cancha, es decisión del DT si juega con uno o dos volantes”.

“Román (Riquelme) nos dijo que estaba contento, pero no sé si tanto como nosotros. Le agradecimos a él y a todo el consejo”, dijo el mediocampista central.

En cuanto a su salida del “Globo”, remarcó: “Le agradecí a Huracán, teníamos pensado una salida que beneficie al club y a mí. La oferta nos sirvió, se hablaron muchas cosas y sólo tengo palabras de agradecimiento. Me fui sin problemas con nadie”.

“Queremos arrancar lo antes posible, conocer a los compañeros, el día a día. El mundo de Boca habla de adaptación, con Briasco lo veníamos charlando y ya queremos comenzar”, concluyó Rolón.

En tanto, la cuenta oficial de la institución en la red social Twitter les dio la bienvenida a ambos refuerzos: “El día inolvidable para Norberto Briasco y Esteban Rolón. Presentación oficial en la Bombonera.¡Muchos éxitos!”, publicó.

De esta manera, el “Xeneize” ya sumó a los dos ex jugadores de Huracán y a Nicolás Orsini, proveniente de Lanús, además del regreso de Marcelo Weigandt tras su préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Fuente: Noticias Argentinas