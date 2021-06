“El sistema no manguea aumentos, solo pretende que se cumpla la ley”

“Entendemos las dificultades, no somos un sector combativo, pero la realidad es que el sistema de salud es un mecanismo de relojería y esto está en los cálculos de la superintendencia, no lo decimos solo nosotros”, aseguró.Ante una pregunta sobre el 330% de aumento que obtuvieron las prepagas durante el macrismo, Belocopitt recordó que “con el gobierno de Macri le fue pésimo al sistema privado del país”. ”El aumento de 2019 por encima de la inflación fue porque en 2018 no se había dado”, justificó.

“Las reuniones que hemos mantenido no resultaron y por supuesto que seguimos abiertos a dialogar. Nosotros queremos soluciones, no la grieta. No hay que ponerse colorado cuando un sistema requiere financiamiento. Los medicamentos de terapia intensiva desde marzo subieron el 140%. No hay que enojarse con la realidad, hay que ver cómo lo resolvemos”, continuó.

Respecto de las declaraciones de la vicepresidenta sobre la necesidad de dar un debate por un sistema integrado de salud entre el sector público, las obras sociales y las prepagas, el empresario expresó: “No solamente que no nos oponemos al debate planteado por la vicepresidenta, sino que mandamos una carta al Senado para que nos inviten”.

En tanto, sobre las interpretaciones del discurso de la presidenta del Senado en el sentido de la “estatización”, como fogonea la oposición, Belocopitt sentenció: ”si vos a un sistema lo ahogás financieramente, estás produciendo una estatización de hecho y no de derecho, porque se queda sin poder dar respuesta”. ”Nosotros no podemos solucionar el problema. Tenemos una paritaria vencida, hay que arreglar la paritaria”, cerró.

Fuente. ambito.com