Detrás de las noticias: el anuncio clave que quedó opacado por la coyuntura

El viernes pasado el Presidente Fernández, y su primera línea de gobierno recorrieron lo que será el primer centro de tratamiento del cáncer con protones de todo el hemisferio sur. El hito más importante fue la llegada de los equipos principales de Protonterapia. No obstante, la mayoría de los medios de comunicación aguardaban definiciones acerca de la prórroga de las restricciones epidemiológicas en todo el país, que por supuesto el primer mandatario adelantó, y ocupó durante toda la jornada todos los espacios informativos. La noticia de vanguardia científica quedó soslayada. Veamos de qué se trata.

Por *Nicolás Angelini para sintinta.com.ar

El Presidente Alberto Fernández, junto a su Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recorrieron el viernes 11 de junio, las obras del Centro Argentino de Protonterapia, un proyecto llevado a cabo por la CNEA, la UBA e INVAP.

Gustavo Santa Cruz, Gerente de Investigación y desarrollo en Aplicaciones Nucleares a la Salud, reconoce en diálogo con el programa Parinoni – LU3 AM1080, Bahía Blanca-, que es un proyecto “que venimos haciendo desde muchos años desde la CNEA 2 , en conjunto con la UBA” .

Nicolás Angelini: -¿Puede ponernos en contexto acerca de la visita del Presidente ese día?

Gustavo Santa Cruz: -El origen de este proyecto se remonta al año 2014/15, en donde, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se expuso de relieve la importancia de tener un Plan Nacional de Medicina Nuclear 4 que llegara, esencialmente, a todas partes del país, con metodologías de diagnóstico y de tratamiento, que tuvieran relación con las actividades que nosotros realizamos en CNEA, por supuesto, en conjunto siempre con instituciones asistenciales. Dentro de ese Plan Nacional de Medicina Nuclear, se concibió la necesidad de poder ser el primer país de Latinoamérica que pudiera contar con equipos de radioterapias avanzadas con partículas, como es la Protonterapia. La Protonterapia es una técnica de radioterapia que en el lugar de utilizar rayos x de altas energías, utiliza protones, o sea, partículas que, visto desde el punto de vista de la balística, son proyectiles de alto calibre, es decir, provocan un daño mayor que los rayos x, que vendrían a ser proyectiles muy livianos. Y la otra propiedad importante que tienen los protones es que en algún momento se frenan, no como los rayos x, que siguen de largo e irradian partes del cuerpo más allá del tumor. Entonces, lo importante de los protones es eso: no sólo son proyectiles de más alto calibre, sino que, además, en algún momento frenan, lo que te permite mejorar mucho más la puntería y la precisión del tratamiento, y minimizar mucho la dosis en tejidos sanos.

N.A.:-Tiene más potencia y más localización.

G.SC.: -Exactamente, localización, precisión, etc. Para lograr eso se requieren equipos muy poco comunes, o sea, la cantidad de centros en el mundo con esta técnica son unos treinta países nada más, y en el hemisferio sur no hay ninguno, existió uno en Sudáfrica que está desmantelado. Este va a ser el primero, no sólo en Latinoamérica, sino en el hemisferio sur, y Argentina tiene esta posibilidad, uniendo a la CNEA, que tiene conocimiento adquirido durante años en tecnologías avanzadas de radioterapias con partículas, y además con INVAP 5 , que es una empresa líder en desarrollos complejos, y la Universidad de Buenos Aires con el Instituto Roffo de oncología, que es el Hospital Escuela de la universidad. Esta conjunción de instituciones es la que le da lugar a esto y es la que lo garantiza como proyecto.

N.A.:- ¿Por qué motivo eligió ese viernes el Presidente para visitarlos?

G.SC.: -El hito más importante -que ocurrió, en realidad, hace unos días atrás- es la llegada de los equipos principales de Protonterapia. Eso es un evento único, que ocurre en muy pocos lugares del mundo, y esos equipos son de alto peso, son cientos de toneladas. La máquina que produce los protones -que se llama ciclotrón- es la que tenemos en el depósito del predio. Este lugar está ubicado frente al Instituto Roffo, y conforma lo que sería un polo oncológico junto con la fundación Centro de Diagnóstico Nuclear, que está en la misma región. El evento de ese viernes fue la recepción simbólica de los equipos, y se hizo presente el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete, y la Ministra de Salud, Carla Vizzotti. Del acto participó también el Rector de la UBA, Alberto Barbieri, y la nueva presidenta de la CNEA, la doctora Adriana Serquis.

N.A.: -¿Aproximadamente en cuánto tiempo se podría utilizar esta tecnología de manera masiva?, ¿Cómo se implementaría?

G.SC.: -Nosotros trabajamos y vivimos en el contexto público, el espíritu de este centro es exactamente ese, es decir, los pacientes que eventualmente lleguen, van a venir de todos los ámbitos, pero, por supuesto, la devolución a lo público está presente y va a estar siempre presente. Son tratamientos de altísima calidad, primeros en el continente, y dedicados exclusivamente a los pacientes que más se benefician con esta técnica. Uno espera que de aquí a dos años podamos tener las cosas ya funcionando, para lo cual hay que hacer muchísimas tareas, muy complejas algunas, porque son equipos muy sofisticados que hay que instalar, y, de a poco, eso va a ir creando una cultura de adopción de la tecnología en otras partes del país, como siempre ha ocurrido. La CNEA, por ejemplo, crea el primer centro de medicina nuclear en Mendoza, y luego se implementa lo mismo en Buenos Aires, después se toma en los privados, y así sucesivamente. Nosotros, creo que tenemos ese rol de iniciador.

La demanda, por supuesto, supera a lo que nosotros podamos llegar a cubrir con el centro. Este centro va a tener dos salas de protonterapia, para el país se necesitan, por lo menos, dieciséis salas, para poder cubrir la demanda. Y la mayoría de los pacientes que más se benefician son los pacientes pediátricos. Es compleja la concepción global de todo lo que tiene que ocurrir alrededor del centro, pero bueno, es el inicio.

N.A.: -Estoy viendo el video, impresionante. Son varios bloques llevados por camiones, es enorme.

G.SC.: - Una primera impresión la podés tener si entrás al sitio de internet de la Comisión Nacional de Energía Atómica (https://www.argentina.gob.ar/cnea). Ahí, entre los proyectos destacados está el Centro Argentino de Protonterapia, y ahí, mínimamente, podés empezar a ver algunas cosas, algunas imágenes, un poco de texto explicativo, cuál es el rol de CNEA hoy -que es el promotor de esto junto con la UBA-, y cuál va a ser el rol en investigación y desarrollo a futuro. El rol clínico seguramente lo va a tener el Roffo, en cambio nuestro rol es investigación, desarrollo, tecnología, formación de recursos humanos, etc.

N.A.: -¿Cómo funciona este aparato?

G.SC.: -Los protones son partículas que existen en el núcleo del átomo, en el núcleo del átomo hay neutrones, protones y electrones girando: modelo sistema solar. Los protones los tenés que tener libres, para lo cual, los extraés de un gas, el gas hidrógeno -el hidrógeno es protones-. Esos protones, dado que tienen carga eléctrica, los acelerás con campos eléctricos y los mantenés confinados a través de campos magnéticos en esta máquina, el Ciclotrón. En esa configuración de aceleración, los protones llegan a tener velocidades casi dos tercios de la velocidad de la luz -altamente energéticos-, lo que te permite que puedan entrar en el cuerpo y llegar a las profundidades que vos querés. Eso se hace regulando la energía de los protones y el Ciclotrón, que pesa 230t. El resto de los elementos para conducir el haz -que son electroimanes, rendijas de enfoque, etc.-, hace que ese haz lo dirijas específicamente al paciente. El haz del que te estoy hablando es como si fuera un pequeño lápiz delgado de protones, de unos 5/6 milímetros de diámetro con precisión milimétrica. O sea, lo que vos vas a lograr es poder distribuir la dosis en el tumor con esa precisión, de manera de aumentar el daño específico que vos querés crear en las células tumorales, y, prácticamente dejar muy bajas dosis en tejidos normales.

N.A.:-Puntualmente, qué es lo que hace en el tumor, qué efecto produce.

G.S.C.: -La radiación, esencialmente, mata las células, porque provoca daños en el ADN. El daño es cortar la cadena del ADN, eso es lo que hace la radiación. Las partículas cargadas pasan cerca del ADN y cortan el ADN. Cuando la célula quiere reparar ese daño copiándose con el ADN del cromosoma que sigue, a veces falla y esa reparación no es buena, entonces la célula muere en el intento de reproducirse. La idea de la aplicación de la radiación en el control tumoral es crear daños en las células tumorales específicamente, que la célula no pueda reparar y muera, no pueda seguir reproduciéndose. La radiación es altamente tóxica para la célula, por eso hay que minimizar lo más posible en tejidos normales, eso es lo que se alcanza con este tipo de técnica.

N.A.: -Es una gran noticia porque todos los días se ve mucho más, el cáncer es cada vez más epidémico.

G.SC.: -Lo que ocurre es que la expectativa de vida de la gente va aumentando, y entonces con eso, las enfermedades tales como el cáncer, que son enfermedades de la edad avanzada -en general, en promedio-, se van manifestando más frecuentemente. También estamos sometidos a algunas cosas extras, por nuestro modo de vida, que inducen la aparición de esto, pero la gran cantidad de avances que hay es lo que permite ahora que el cáncer sea una enfermedad controlable, crónica, que no sea mortal, siempre que sea alcanzada en etapas tempranas, como es lo que siempre se aconseja.

N.A.: -¿Cada cuánto tiempo aconsejaría hacerse un chequeo médico?

G.SC.: -Todo lo que vos escuches de los consejos médicos. La detección temprana es fundamental, y ocurre cuando vas frecuentemente al médico y te hacés chequeos. Por supuesto, a medida que uno va siendo más grande, con más frecuencia lo tenés que hacer. El cáncer es una enfermedad de adulto para arriba, pero, por supuesto, tenemos casos de chicos, cáncer pediátrico, donde por suerte no es muy frecuente, pero es importantísimo porque uno quiere lograr una gran expectativa de vida de ese paciente. Asique, en términos generales, cuanto más chequeos, mejor.

N.A.:-El Senado de la Nación declaró de interés el reactor RA10 que la CNEA construye en Ezeiza.

G.SC.: -El reactor R10 cuando esté terminado -ya está en una etapa bastante avanzada de construcción y de montajes de equipos- va a proveer a la Argentina y a la región de radioisótopos de diagnóstico. Va a ser el primer país en la región latinoamericana con la producción de radioisótopos para diagnóstico. Esa función ya la está cumpliendo el otro reactor que tenemos en el centro atómico Ezeiza 6 , que es el RA3, junto con otras instalaciones, como la planta de fisión o el ciclotrón de radiofármacos, pero este reactor es de avanzada, es un reactor que va a tener mucha más potencia, que va a poder producir una gran cantidad de elementos para radio farmacia y para diagnóstico.

Ha nacido -como siempre nacen en CNEA los grandes proyectos- casi de manera única, siendo pionera en el país, con vinculación también con Brasil, Brasil estuvo interesado en una especie de interacción bilateral en el RA10, y algo similar se estuvo llevando a cabo en el país. En ese sentido somos muy cercanos en tecnología con Brasil, si es que los gobiernos lo permiten, porque a veces pasa que las cosas se vienen abajo porque no se les da la importancia que deberían tener.

N.A.: -¿Dónde podemos ver la aplicación de medicina relacionada a lo nuclear?

G.SC.: -En la página de CNEA tenemos una sección de Protonterapia, en donde se explica de qué se trata y muestra el desarrollo del proyecto. Ese es un punto de partida y, por supuesto, está en castellano. Ahora, es el único de Latinoamérica, si vos pensás en el resto de los proyectos, los centros de Protonterapia, no son de habla hispana, vas a encontrar las páginas en inglés o en otro idioma. Muy difícilmente un centro de Protonterapia tenga páginas en español -estoy hablando como para quienes quieran no tener que verse con el inglés para leer-, pero bueno, para enterarse un poco podría ser el Miami Cancer Institute 7 , que también ofrece una página en español sobre el tema. Si uno busca en Google ‘Protonterapia’, le puede aparecer una página española en donde hay un centro muy moderno que se instaló hace poco y también se puede ver de qué se trata, y luego está la Sociedad Internacional de Terapia con Partículas, que es PTCOG.CH, que es una página que engloba a todos los centros del mundo en terapias con partículas, pero es una página que está en inglés.

N.A.: - Y debe ser bastante especializada.

G.SC.: -Tiene todos los tipos de complejidad, la Protonterapia vos querés que se acerque al paciente, el paciente no tiene que ser especialista. Entonces, puede leer de qué se trata, puede buscar opción, comentarla con su médico y entender la ventaja del tratamiento. Luego, para el especialista, para el ingeniero o para el físico, puede avanzar en muchos otros aspectos porque en esas páginas están todas las sesiones de los congresos internacionales que se han realizado en este tema, o sea que cubre todos los posibles intereses. Pero bueno, un buen punto de partida es la página nuestra.

N.A.: -¿O sea, que esto a partir de dos años, estaría arrancando?

G.SC.: -Sí, nosotros estamos finalizando la etapa 1, que es el edificio que llamamos ‘convencional’, que es la parte de admisión de pacientes, los equipos de imágenes (un tomógrafo y un resonador), dos instalaciones para radioterapia con rayos x de alta calidad, y la etapa de Protonterapia es la que viene ahora. En este momento no hay nada construido porque requerimos una licencia de construcción que nos la tiene que dar la Autoridad Regulatoria Nuclear, y estamos en el trámite correspondiente. Lo que suponemos es que quizás para fines del 2022 podamos inaugurar la parte convencional y fines de 2023 la parte de protones.

N.A.: -La verdad que agradecido, hay que valorarlo.

G.SC: -Sentir ese tipo de devoluciones es lo mejor que a uno le puede pasar porque le sigue dando ganas de seguir adelante.

N.A.: -Son unos de los pocos que hacen algo concreto, ustedes, el CONICET.

G.S.C: -Este es el siglo de la ciencia y de la tecnología, y los países que las logran mantener son los que salen adelante.

* Periodista. Conductor de Parinoni – LU3 AM1080. Bahía Blanca.

REFERENCIAS

1) Gerente de Investigación y desarrollo en Aplicaciones Nucleares a la Salud.

2) Comisión Nacional de Energía Atómica: https://www.argentina.gob.ar/cnea

3) Universidad de Buenos Aires: http://www.uba.ar/

4) Plan Nacional de Medicina Nuclear: https://www.cfkargentina.com/plan-nacional-de-federalizacion-de-la-energia-y-la-medicina-nuclear/

5) INVAP (Investigación Aplicada): https://www.invap.com.ar/

6) Centro Atómico Ezeiza: https://www.argentina.gob.ar/cnea/cae

7) Miami Cancer Institute: https://cancer.baptisthealth.net/miami-cancer-institute

- Centro Argentino de Protonterapia: El nuevo Centro Argentino de Protonterapia conformará un polo de diagnóstico, tratamiento e investigación oncológica y científica. Funcionará frente al Instituto de Oncología Ángel Roffo.