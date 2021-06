Javier Iguacel amenazó a Axel Kicillof con “cortar rutas” si no hay clases presenciales

El exsecretario de Energía del macrismo y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, reclamó este lunes por la vuelta a las clases presenciales en su distrito y llamó a cortar las rutas provinciales si eso no sucede antes del miércoles, fecha señalada por el gobernador bonaerense para el retorno a la presencialidad escolar en los municipios del Conorbuno, gracias a la reducción de nuevos contagios.

“Si (Kicillof) no revé la decisión de que no podamos dar clases presenciales habrá que salir a cortar las rutas”, advirtió el jefe comunal del PRO y consideró “discriminatoria” la apertura de las escuelas en algunos puntos de la Provincia y en otros no, pese a que la decisión se tomó en base a la situación epidemiológica de cada distrito.

“Si hemos salido a la ruta por otras cuestiones más sencillas por esto también. Invito a que si esto no pasa (la vuelta a las aulas), que lo hagan todos los ciudadanos del interior bonaerenses. Tenemos que empezar la rebelión educativa en el país en algún momento para salir de este pozo”, recalcó Iguacel.

Al mismo tiempo, el intendente macrista sostuvo que “la gente creyó que volvían las clases en toda la Provincia y no es cierto”. En ese sentido agregó: “Territorialmente te diría que el 80 por ciento de la Provincia no va a tener clases, casi todo el interior”, y manifestó que “esto vulnera el derecho igualitario que tienen todos los chicos”.

“Desde Juntos por el Cambio y otros partidos políticos bregamos por las clases presenciales. Estoy desde noviembre del año pasado tratando de avanzar con las clases. Es una decisión arbitraria dejar afuera al interior de la Provincia. Es un cachetazo a la argentina productiva y trabajadora del interior que quiere salir adelante con educación. No hay explicación lógica”, disparó el intendente bonaerense.

Sobre la situación sanitaria de Capitán Sarmiento, Iguacel señaló que los centros de salud “no están colapsados”, aunque reconoció que el municipio registra una gran cantidad de positivos. En ese sentido, replicó: ”La cantidad de testeos que tenemos por cantidad de habitantes es muy superior a la del Conurbano y obviamente nos van dar más positivos porque el que no testea no tiene positivos”.

A la vez, el exfuncionario macrista criticó el sistema de fases que se implementa en la Provincia: ”Estamos en Fase 2 según el cálculo de variable que ya cambiaron como cinco veces. Cambian el sistema de medición para que dé lo que quieren que dé”. “En AMBA meten a todos en la misma bolsa y en el interior separan distrito por distrito”, concluyó.

Fuente. Pagina12