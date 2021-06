Se armó la interna bonaerense de Juntos por el Cambio

Se viene una interna en las PASO entre (al menos) dos contendientes de Juntos por el Cambio. La provincia de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches que dicen: “Diego Santilli. Diputado”. Y que confirman la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta de presentar al vicejefe porteño en territorio bonaerense. El funcionario en cuestión dijo que “lo motiva” ser gobernador bonaerense en 2023. Como respuesta, recibió un llamado no del todo amistoso del intendente de Vicente López, Jorge Macri: palabras más, palabras menos, le anunció que él se va a presentar y le va a dar pelea en las PASO de este año. A ellos dos se sumaría una tercera lista a competir en las PASO, con Emilio Monzó a la cabeza. A todo esto, Elisa Carrió (quien dijo que va a encabezar la lista) celebró la posibilidad de que se sume el neurocientífico Facundo Manes, algo que impulsan desde un sector de la UCR. Por otro sector del radicalismo puede que se presente Gustavo Posse. Todo comienza a tener ese particular aroma a interna en septiembre.

La posibilidad de que Larreta envíe a Santilli a ser candidato en la provincia de Buenos Aires viene tensionando la cuerda en particular con Jorge Macri, quien describió la idea como “casi un capricho”. También tiene la oposición de su primo, el ex presidente Mauricio Macri. No obstante, el vicejefe dio por primera vez una señal de que es un plan concreto y real. Concretamente, le preguntaron si lo motivaba la idea de ser gobernador bonaerense y respondió: ”A mi siempre me motiva. Es una provincia que amo, en la cual me crié”. Esa fue la primera señal de largada.

La segunda fue el empapelado de afiches que, de forma nada sutil, anunciaron que será candidato a diputado. Llevan la firma de Hacemos, un espacio peronista dentro de la coalición que tiene como referentes al intendente de Lanús, Néstor Grindetti y a su jefe de Gabinete, Diego Kravetz. Grindetti estuvo intentando acercar posiciones entre las distintas líneas en los últimos tiempos, pero ya se está empezando a resignar a la idea de que habrá internas.

Santilli no se mostró preocupado ante la posibilidad de que tenga que competir con uno o más de su propio espacio político: ”¿Por qué no competir? Las primarias están para eso”, dijo. “Todos estamos creciendo y todos vamos ocupando lugares pero de manera transparente y ordenada. Si hay primarias, debemos competir de manera sana, proactiva, constructiva y salir de la política confrontativa para ir a una política constructiva”, afirmó.

Santilli recibió en los últimos días un llamado de Jorge Macri, quien le avisó que le piens disputar la candidatura en internas. El intendente de Vicente López tiene en su planes ser gobernador en 2023 y, si la interna se adelanta a este año, está dispuesto a jugar. En cada aparición pública que hizo, rechazó que llegue un candidato desde otro distrito, en lo que seguramente sea uno de los ejes de su discurso de campaña. “No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que a esta altura me suena a un capricho, de querer cruzar candidatos”, dijo.

El martes por la tarde habrá reunión del la mesa de Juntos por el Cambio en San Miguel. El anfitrión será Joaquín de la Torre, sobre el que había dudas sobre si no se iría en una lista con Florencio Randazzo. “Se queda para pelearle al enviado de Larreta”, aseguraban por estas horas en el Grupo Dorrego.

Hay una tercera lista que se presentará en esas internas y que, según pudo saber este diario, encabezará Emilio Monzó, con la idea también de pelear la gobernación bonaerense en 2023. Con el cierre de listas a más de un mes de distancia ya son tres los anotados por el PRO, y a eso hay que sumar los de los otros partidos de Juntos por el Cambio y eventuales aliados, como José Espert.

En principio, Elisa Carrió había manifestado que ella iba a ser candidata y que pensaba encabezar. “No soy segunda de nadie”, manifestó. Y en las últimas horas Carrió celebró la posibilidad de que Manes sea candidato. ”Me alegra mucho que la UCR incorpore a Facundo Manes y ojalá acepte ser candidato, porque el futuro de la Nación está en las nuevas generaciones. Felicitaciones”, sostuvo la líder de la Coalición Cívica.

La idea de que Manes se presente como cabeza de lista la echó a rodar el titular de la UCR nacional Alfredo Cornejo, pero nadie parece haberle consultado a Manes. En el entorno del neurocientífico, indican que de momento él no tiene decidido ser candidato. No obstante el hecho de que haya aceptado este miércoles participar de una charla de la Federación Universitaria Argentina (FUA) alentó las esperanzas de los radicales. En las conversaciones con sus socios ya presentan su candidatura como un hecho.

Se olvidan de que muchas veces se lo postuló y luego no fue candidato. ”Siempre le faltan dos años para la candidatura”, bromeaba un dirigente de Juntos por el Cambio que conoce el paño.

No obstante, el radicalismo tiene distintas líneas también en la provincia de Buenos Aires y es posible que tengan más de un candidato. Al igual que Jorge Macri, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, también se opuso a una candidatura de Santilli. ”Desde Protagonismo Radical siempre dijimos que tenía que haber PASO. Hay que dar una posibilidad de una lista integradora, desde la provincia de Buenos Aires, con candidatos bonaerenses que conocen los problemas de la provincia”, lanzó.

No está claro quien encabezará finalmente la lista, pero lo que es seguro es que para las PASO candidatos no van a faltar.

Fuente. Werner Pertot