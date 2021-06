Pueden “exportar lo que quieran y como quieran; no les interesa el consumo interno”

Por *Nicolás Angelini para sintinta.com.ar

Nicolás Angelini: -¿Cuál es su hipótesis de por qué aumenta la carne de una manera completamente desproporcionada?

Raúl Oscar Ruiz Huidobro: -Acá hay una situación que viene de arrastre, tiene muchos años encima, y es producto, últimamente, de la diversificación de la producción y la productividad. En eso se trasladó lo que era parte del uso de la tierra destinado al rodeo y a los ganados, a la agricultura intensiva. La agro industria dominante modificó algunas de sus viejas conductas, y a medida que se fue monopolizando, fue también cambiando su forma de producir.

El problema de fondo es que no hay animales, no hay ganado. Ese es uno de los problemas principales, y además, mucha demanda de carne para exportar, se necesita excedente exportable, entonces el excedente exportable termina saliendo del flaco bolsillo de los trabajadores, lo obtienen directamente a costa de que no podamos comprar carne, eso es lo que piensan los sectores terratenientes. Son 545 los terratenientes que poseen 21.000.000 has. 1 , y en esas hectáreas no están produciendo ganado.

N.A: - A ver si te entiendo. Supongamos que yo soy dueño de un campo, y tres cuartas partes de ese campo lo siembro con soja, vendo esa soja porque me conviene -se paga bien-, y produzco nada más que un pedacito con ganado vacuno, y todo ese vacuno lo exporto también, porque me conviene. Finalmente, por el negocio de esta gente, los argentinos terminamos pagando la carne a un precio carísimo.

R.R.H: -Quizás, donde empieza el problema es después de la 2da Guerra Mundial. Argentina era el primer exportador mundial de la mejor carne, y después de la guerra lo que hizo es quedarse a dormir en los laureles obtenidos, mientras, por ejemplo, países como la Unión Soviética, creció cien millones de cabezas en diez años posteriores a la guerra. Estados Unidos creció casi en el nivel de la Unión Soviética. Nueva Zelanda, Australia, Brasil, crecieron en ese número de 50 millones de cabezas, hacia arriba, en esos diez años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Argentina, en cambio, sólo creció en 10 millones de cabezas.

N.A: -¿En total cuánto teníamos?

R.R.H:- En ese momento siempre anduvimos cerca de los 32/33 millones, y ahora estamos en 52 millones. Varía de acuerdo a la posición, pero también crece la población, crece la demanda, la oferta es necesaria, y el problema es ahí, a dónde destinás la oferta. Esto tiene que ver con la ganancia de quien exporta: ¿ganan con dólares o ganan con pesos argentinos?

N.A: -¿A qué países exportamos carne?

R.R.H: -Hoy Argentina tiene exportación de cuota Hilton 2 a las siete naciones más poderosas del mundo: Alemania, Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos, en algún momento Grecia. La cuota Hilton tiene que ver con la mejor carne, los mejores cortes del novillo, que está trabajado a pasto. Y después tenemos la resolución 481 3 -que salió a partir de los últimos días del gobierno de Cristina, por un buen lobby-, donde se determinó que se pueda exportar carne de feedlot o carne de corral de engorde. Esta medida nace por lo que en su momento se llamó “el mal de la vaca loca”; sucedía que los frigoríficos no trabajaban para determinados países el ganado que fuera criado en feedlot con mezcla de granos y harina de carne. Después de la crisis internacional bajó la demanda de la cuota Hilton -que es muy cara-, entonces tenían la necesidad de poner carne en sectores clave de la economía mundial, además de la baja del poder adquisitivo de las poblaciones -a las que iba destinada la carne-, y entonces sí comenzaron a recibir carne de feedlot.

Después están los convenios de país a país, y está el gran boom antes del 2019 para acá, que es China: China se está llevando el % 62 de la producción nacional de carne 4 .

N.A: -¿Cuál sería el tema?, ¿qué no hay una intervención directa del Estado?

R.R.H:- El Estado tiene intervención pero hay debilidades, contradicciones, hay problemas de fondo, y lo que está pasando es que desde el 2017 la concentración monopólica hizo mucho más efecto con el gobierno de Macri que con cualquier otro gobierno, es como si hubiésemos vuelto a la época de Menem, de Videla o Martínez de Hoz. Eso hace que la concentración monopólica de la carne determine que necesita tener más oferta para la demanda internacional para favorecerse en dólares. La única forma de tener un saldo exportable, es que necesitan subir el precio de la carne argentina para que los argentinos -y todos los que vivamos dentro de nuestro territorio- no la podamos comprar, entonces, al no poder comprarla a ellos les genera un saldo exportable, ese saldo exportable es para venderlo en dólares.

Entonces, no es que, únicamente, quieran llevar el precio argentino de la carne a un punto tal que valga lo mismo que paga un francés, no, lo que quieren es que vos no compres carne, porque no han trabajado en la producción de carnes en Argentina. Se necesita ganado.

N.A: -Da la sensación que podrían aumentar el ganado pero seguirían haciendo la misma maniobra.

R.R.H: -Ahí viene la otra problemática: tienen ganado pero sólo producen un ternero por año, y la soja les permite tener dos cosechas por año, si todo viene bien. La soja está 600 dólares la tonelada. Eso es mucho más redituable que tener un ternero.

Nosotros estamos vendiendo las vacas a China con dos o tres pariciones, cuando una vaca puede tener alrededor de nueve a diez pariciones, entonces estamos perdiendo entre seis y siete animales, para dentro del país y seguir creciendo en rodeo. No es una cuestión de que lo defina la creatividad, o la productividad desde el punto de vista… No, lo define el dólar. Consumíamos 70 kg de carne vacuna y ahora consumimos 40 kg per cápita de promedio anual.

El problema de fondo son los intereses económicos, definen el nivel de producción que tenés que tener, y por otro lado, tenemos un mercado argentino que dejó de ser un mercado de capitalistas nacionales. Por ejemplo, el grupo Marfrig 6 , de Brasil, que es Marfrig Argentina S.A., tiene siete plantas, entre ellas, Patty, Quickfood, tiene la procesadora de carne Estancias del Sur, Best Beef, que son grandes frigoríficos, el frigorífico argentino Brick Live, que son nombres nuevos que le han puesto. También opera el Grupo Minerva Food 7 , que es brasileño con capitales estadounidenses, que tienen Swift Rosario, el matadero y frigorífico La Unión, además del frigorífico El Recreo, que son grandes exportadores. Es impresionante, esos son los que manejan el mercado.

N.A: -Para ver un poco la red de la telaraña, me imagino que estas empresas pertenecen a conglomerados más grandes. ¿Conoce alguna de sus ramas?, ¿están jugando en otros rubros?

R.R.H: -Tienen capitales diversificados. Algunos tienen supermercados, otros tienen campo con trigo y soja. Tienen los capitales en distintos lugares. Marfrig no se dedica a soja, sino que tiene directamente grandes grupos frigoríficos que trabajan carne cocinada, inclusive tienen plantas frigoríficas en Estados Unidos, o sea que ellos tienen la posibilidad de exportar lo que quieran y como quieran, no les interesa el consumo interno, tienen dónde poner la carne.

N.A: -Acción de colonia.

R.R.H: -Y sí, es como si te remontás a lo que era la disputa del capital inglés con el capital de Estados Unidos cuando se empiezan a hacer los frigoríficos en Argentina. Es bastante difícil entender todo esto. Después tenemos el Friar, que es del grupo famoso que se iba a expropiar, Vicentín, que tiene 210 bocas de expendio, y abarca desde Santa Fe todo el norte.

N.A: -Cada vez que hablamos de estas cosas, de lo que es el poder real, el poder fáctico -como le dicen algunos-, no sabés por dónde entrarle… Bueno, Usted participó al menos en intentar cambiar las cosas un poco. Pero el panorama no da muchas esperanzas. ‘¿Por dónde arrancar?’, porque … tienen todo.

R.R.H: -Siempre hay que tener esperanzas y siempre hay que tener sueños. Las transformaciones dependen de los individuos, dependen de los pueblos. En última instancia, fijate que Macri hizo todo un proceso concentrador y después quería ser reelegido, y no pudo ser reelegido, un pueblo lo sacó, hasta ahí llegamos, no pudimos profundizar más, bueno, son las limitaciones que tenemos, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos casi 40.000 muertos del campo popular, entre 30.000 desaparecidos y 6.000 o 7.000 compañeros caídos en combate, en las ciudades y en el monte. El pueblo en movimiento, el pueblo en lucha, el pueblo organizado perdió los mejores hijos, los mejores cuadros.

Hoy tenés una realidad distinta en donde parte de todo esto lo podemos resolver yendo al fondo de la cuestión, pero cómo vas al fondo de la cuestión si cada gobierno se cambia. Vamos a suponer: se cambia el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; se cambia el Jefe de Gabinete; se cambian los responsables de las oficinas de control y fiscalización -la ONCA o RUCA-; se cambia Senasa. Se cambian todas las cabezas pero el cuerpo de ese edificio, de ese Ministerio, que tiene ochocientos tipos, los hombres de línea, es gente que está hacer cuarenta años, algunos a punto de jubilarse, y que han trabajado con Martínez de Hoz, con Cavallo, con el menemismo, y responden al sector empresario, entonces esa cadena es muy difícil romperla. ¿Salida? Yo te diría que investiguen a cada uno de los responsables de área para ver cómo viven, y van a ver que no viven en relación de lo que ganan.

N.A: -Volviendo al tema por el cual arrancamos, ¿se le ocurre alguna medida que se pueda hacer, viendo el panorama desde hoy?

R.R.H: -Lo que está haciendo el Gobierno, de ponerle una paralización a la exportación, vos sabés que esto no es completo. La cuota Hilton se sigue exportando igual, parte de la resolución 481 se sigue exportando igual. Lo único que se paró fuertemente es la exportación a China, pero no es un parate definitivo, es transitorio y no creo que lleve mucho tiempo. Pero fijate que se ha descubierto con estas medidas que no hay un buen acatamiento del paro, del lockout patronal. En todo el interior de Argentina, los productores, sobre todo los pequeños, han seguido vendiendo carne a frigoríficos, a carniceros, etc. Los grandes son lo que paralizaron.

Pero también el Gobierno encontró, por ejemplo, que hay 19 frigoríficos que realizaron operaciones fraudulentas: exportaron carne y declararon en forma incorrecta toda la operación, para tratar de reducir la carga tributaria. En esos 19 frigoríficos encontraron que no sólo subfacturaron las ventas, sino que, por ejemplo, declararon que la carne que exportaban era hueso y carne, que no era apta para el consumo humano. Esa mercadería paga un % 5 de derecho de exportación, ahora, si vos decís que llevás carne, pagás el % 9. Es mucho el % 4 en ese nivel de millones de dólares. La multa que ha puesto el Gobierno son seis millones de dólares, ¡de dólares! Hasta ahí, es una medida provechosa para el Estado, y que nos puede llevar a contener de alguna manera.

Otra medida acertada es que se han descubierto que hay que inhabilitar plantas que no existen. Mirá que contradictorio que es todo esto, las grandes federaciones, las cámaras industriales, por ejemplo, el consorcio ABC (Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas), CADIF (Cámara Argentina de la Industria Frigorífica), UNICA (Unión de la Industria Cárnica), CICCRA (Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina), denunciaron a las cooperativas de trabajo por competencia desleal, -porque las cooperativas de trabajo no pagan carga social, o no pagan algún impuesto a las ganancias-, pero en ningún momento dicen que ellos son capaces de comercializar en seis frigoríficos 7.000 Tm de carne afuera del país. Es decir, el % 21 de la exportación estaba hecho en base a empresas que no tenían domicilio legal o era incorrecto, que los directivos, el presidente de la empresa, los accionistas, eran personas insolventes. Te doy nombres: Alfa Estudios Aduaneros, Agronegocios, Mocho Pampa… Domicilios falsos y todos los directivos insolventes.

N.A: -¿Cómo lo ve al Gobierno con estas últimas medidas que tomó?

R.R.H:- Creo que tenemos una doble crisis, lo que heredamos del macrismo, que es la deuda más grande de la historia argentina 8 , que no está, que no se invirtió, y eso te genera plata para pagar. El Gobierno la quiere pagar, yo no estaría de acuerdo con eso. Ese es un problema gravísimo, y por el otro lado, el problema grave que tenemos es la pandemia, tampoco hay que desconocerlo, esto lo sufre el mundo y va a llevar a grandes atrasos y a grandes conflictos en el mundo.

Estas medidas son para sentarse a negociar en una mesa, no para otra cosa, y está bien que sea así, porque cuando una de las partes está super concentrada y no hay forma de pararla, la tenés que parar con una medida fuerte y sentarte a discutir. Los grandes ganaderos dijeron que va a haber desabastecimiento de carne en el país porque el Presidente tomó una medida equivocada. Yo no creo que sea así, el Presidente lo que tomó es una medida que es decir: ‘bueno, a vos no hay forma de pararte hablando’, y Fernández vive hablando, vive tratando de que lo entiendan, que se entienda el pedido, habla con palabras sencillas para que lo entiendan, pero el capital entiende de otra manera, si al capital no le ponés un freno, no lo parás.

Quizás la mesa de negociaciones sirva discutir parte de lo que es el poder, porque es lo que se va a discutir. Imaginate que la carne no es torcer una tuerca, históricamente la agroindustria alimentaria ha definido desde Ministro de Guerra en la época de Rosas, hasta funcionarios como Martínez de Hoz en la dictadura, o sea, estás hablando con uno de los sectores, que si bien no son lo que eran en otro momento histórico de la Argentina, para colmo, hoy, son sectores monopólicos, tienen ya el % 60 de la cuota Hilton las empresas internacionales.

Recién dije que hagan un estudio sobre los determinados funcionarios de línea. No estoy hablando de los que se cambian con los Gobiernos, sino de los funcionarios, los que están todos los días. El cuerpo de los ministerios está podrido, y vos los ves que llegan en unas naves infernales que no condicen con el sueldo que tienen. Para mí, empecemos por ahí.

El Gobierno no es el poder, porque si lo fuera, Alberto Fernández no estaría en la presidencia, pero como no es el poder, Alberto es un sector que está enfrentado, de alguna manera, al poder dominante. Entonces, también hace falta que nosotros entendamos todo eso.

* Periodista. Conductor de Parinoni – LU3 AM1080. Bahía Blanca.

