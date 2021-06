“Hay gente que no se vacunó porque le enfermaron la cabeza”

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos “Carli” Bianco, aseguró hoy que “parte de la oposición tiene que hacer una autocrítico” debido a que mucha gente no se inscribió para recibir la vacuna porque “le enfermaron la cabeza diciéndole que la vacuna era veneno”.

“Determinados medios, determinados periodistas y parte de la oposición tienen que hacer un mea culpa y una autocrítica porque en muchos casos si hay gente que no se vacunó es porque le enfermaron la cabeza diciéndole que la vacuna era veneno, que no era trucha y que no era segura”, consideró Bianco en declaraciones radiales.

El funcionario bonaerense aseguró que conoce a varias personas que “no se anotaron por las cosas que se escucharon en la televisión sobre la vacuna”. “Es necesaria una autocrítica de aquellos que estuvieron en contra del plan de vacunación y de la vacuna, que primero era veneno y después había pocas. Ahora que están llegando vacunas, lo peor que nos puede pasar es que la gente no se quiera vacunar”, aseveró.

Además, se refirió al acuerdo firmado por la Provincia de Buenos Aires para comprar 15 millones de vacunas: “Desde el año pasado la Provincia viene negociando con distintos laboratorios. Firmamos un acuerdo por 15 millones de vacunas a distribuirse en dos etapas y una última etapa de 5 millones más en caso de ser necesario”.

También se refirió al proceso de vacunación en Provincia y remarcó que si bien hay “controles y declaraciones juradas”, no se puede “poner un policía” para garantizar la veracidad de “la inscripción para la vacunación”.

“Si alguien se vacuna en Provincia y no vive ahí, el problema lo tienen las otras jurisdicciones no nosotros”, aseguró. “Hoy culminamos el segundo hito de vacunación. Cuando culminemos con la vacunación de las 6 millones de personas con comorbilidades comenzaremos con el total de la población”, expresó. Por último, se refirió a la vuelta a las clases presenciales y remarcó que no sería lo mejor volver “con los números de hoy” ya que hay “dos semanas de caída de casos” pero todavía con “niveles muy altos” de contagio.