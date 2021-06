Tevez se fue de Boca: “No tengo nada más para dar”

El “Apache” confirmó en conferencia de prensa su salida de la institución de la Ribera y manifestó que: “como jugador lo di todo y por eso estoy feliz”. “Se me hace difícil hablarles para decirles que no seguiré”, admitió.

Carlos Tevez, uno de los ídolos máximos de la institución, comunicó este viernes su salida anticipada de Boca Juniors, aun cuando tenía contrato vigente hasta diciembre próximo, argumentando “no estar mentalmente” preparado para la exigencia del fútbol profesional.

“Boca me necesita al 120 por ciento y mentalmente no estoy para eso”, sostuvo el atacante, de 37 años, en el arranque de una conferencia de prensa que brindó este viernes en el salón Filiberto de La Bombonera.

“Estoy pleno con esta decisión. No tengo nada más para dar. Dí todo. Por eso estoy feliz”, sostuvo el también exdelantero de Corinthians de Brasil; Manchester United, de Inglaterra; y Juventus, de Italia, entre otras entidades.

El delantero admitió que le costaba “cada vez más ir a entrenarme, poder enfocarme en lo mental. Si no estás bien en lo mental, lo físico se hace muy difícil”, sostuvo.

Tevez, que jugó su último partido el lunes pasado en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional ante Racing en San Juan, agradeció al “cuerpo técnico, a la dirigencia, a mis compañeros, a la gente del club, seguridad, masajistas. Los que trabajan para que el club sea cada vez más grande”, remarcó.

Juan Román Riquelme, vicepresidente y referente máximo del denominado Consejo de Fútbol; Raúl Cascini, uno de sus laderos; y Miguel Angel Russo, entrenador del plantel profesional, presenciaron la conferencia en un costado del salón.

Ataviado con un buzo de color naranja y flanqueado por el presidente Jorge Amor Ameal, el ídolo xeneize continuó describiendo sus sensaciones: “No es una despedida; es un hasta pronto. Siempre estaré para el hincha, para el pueblo xeneize, no ya como jugador, sino como el ‘Carlitos’ de la gente”, aclaró.

Tevez, que cumplió tres ciclos en el club auriazul, justificó su decisión remarcando que no hizo “el duelo correspondiente”, tras la muerte de su padre, Segundo, ocurrida en febrero pasado.

“No tuve tiempo de hacer el duelo por la muerte de mi padre y ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca”, consideró.

Antes de ingresar al recinto, un poco más de media hora después de lo previsto, el atacante estuvo encerrado en las oficinas de Presidencia de la entidad, junto a Riquelme y Amor Ameal. A ese cónclave luego se sumó el DT Russo.

El ídolo desestimó, en lo inmediato, ponerse la camiseta de otro club en la Argentina o en algún otro lugar del mundo.

“Hoy te digo que me retiro, pero en tres meses, tal vez, tengo ganas de volver a jugar. Pero en Boca no, porque mentalmente no voy a volver a estar al 120 por ciento”, puntualizó.

“Necesito estar con mi mamá, necesito ser hijo. Me necesita mi familia”, aclaró.

Tevez insistió en que no sabe qué hará en el futuro. “Acá no voy a volver como jugador. Es uno de los días más tristes de mi vida pero siento que la decisión es la mejor”, expresó.

El atacante también recordó, lo que vivió la última vez que jugó con público en La Bombonera, allá por marzo del 2020, cuando Boca le ganó por 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, que dirigía el fallecido Diego Maradona, para clasificarse campeón de esa Superliga.

“Me quedo con la última vez que mi viejo me vio jugar y lloró de alegría. Vamos a nacer y morir siendo de Boca. No necesito más nada para ser feliz.”, manifestó.

El propio Ameal, además, confirmó que Tevez tendrá “su partido despedida”, cuando las cuestiones sanitarias lo permitan, una vez superada la pandemia del coronavirus.

“El Presidente (Ameal) me dio la cancha. Así que será cuando todo vuelva a la normalidad” auguró Tevez, quien una vez finalizada su exposición fue abordado por Riquelme, quien lo condujo por uno de los pasillos del estadio y le musitaba frases a los oídos, luego de haberlo abrazado, mientras ambos caminaban 100 metros, aproximadamente.

Fuente. Télam