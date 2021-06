Bullrich contra Vidal y Jorge Macri contra Larreta

Faltan todavía casi dos meses para que se definan las candidaturas, pero Juntos por el Cambio ya tiene las internas a flor de piel. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que tiene decidido ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires, lanzó un ataque sobre la que, estima, será su contrincante en las PASO: María Eugenia Vidal. Afirmó que si Vidal se presenta como candidata en la Ciudad “no ayuda a Juntos por el Cambio” y consideró que “lo natural” es que compita en la provincia de Buenos Aires, que es lo que quiere Mauricio Macri. Horacio Rodríguez Larreta tiene otro plan –Vidal en la Ciudad– que no le agrada a Bullrich. A todo esto, Vidal no decidió nada. El otro que mostró su disgusto con los planes de Larreta fue Jorge Macri: sostuvo que la idea de que el vicejefe porteño, Diego Santilli, sea candidato bonaerense “es casi un capricho”. Los trapitos están todos al sol.

Hace tiempo que vienen creciendo las tensiones por las candidaturas dentro del PRO, donde hay (al menos) dos escuderías: la de Larreta y la de Macri. Uno de los problemas es que habrá pocos lugares para muchas corrientes. El ex presidente pretende imponer sus candidatos en todos los distritos, lo que ya causó un desastre de internas en Córdoba. Y va por más: quiere a su secretario privado Dario Nieto –el mismo que fue acusado de espionaje– en la lista de candidatos a legisladores porteños y a Patricia Bullrich encabezando la boleta de Diputados. Para contrarrestar ese plan, Larreta piensa en Vidal. Y la ex gobernadora, por el momento, no confirmó ninguna candidatura salvo que evalúa ir por la Presidencia en 2023.

Bullrich, quien vienen levantando su perfil de escándalo en escándalo, decidió apuntarle a Vidal y cuestionarla por su indecisión. Y a la vez, adelantar una crítica si se presenta en la Ciudad. “Es natural que quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, compita allí. Mudarse de distrito y generar un movimiento tiene que ver más con el 2023 que con el presente. No ayuda a lo que nosotros necesitamos”, afirmó la presidenta del PRO. “Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar”, se fastidió.

“Acá hay una decisión de Juntos por el Cambio de que queremos ser protagonistas de la historia y volver a ser Gobierno. No podemos estar a la espera de si alguien se decide o no. Nosotros estamos en marcha. Yo voy a ocupar el lugar que tengo que ocupar y mi lugar es la Ciudad de Buenos Aires”, remarcó Bullrich, ya dispuesta a jugar sea contra Vidal o contra quien sea.

Vidal no le contestó ni le contestará. En su entorno, advirtieron que ”no tomó todavía ninguna decisión”. “Es demasiado pronto para esto. Ella todavía no dijo qué va a hacer y ya están pataleando. Se tendrían que calmar”, dijo a este diario alguien que la conoce bien. Las pocas veces que se refirió a Bullrich, Vidal admitió que tienen estilos diferentes, pero a continuación habló de la unidad de Juntos por el Cambio. La ex gobernadora no parece interesada en bajar al barro al que la está invitando su ¿futura? contrincante.

Diferencias bonaerenses

El otro que mostró públicamente un enojo que ya había demostrado en privado fue el intendente de Vicente López e integrante del Grupo Dorrego, que reúne a los intendentes PRO. Jorge Macri ya había avisado por todos los medios que no va a dejar pasar la candidatura de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. El vicejefe del gobierno porteño ya estuvo recorriendo la provincia, como parte del plan de Larreta de instalarlo en ese distrito para pelear la gobernación en 2023. Cada vez que le preguntaron, Santilli contestó que hará lo que más le convenga al espacio.

Jorge Macri también tiene la idea de ser gobernador en 2023. Y no parece convencerle que le exporten un competidor desde la Ciudad. “Las decisiones de quien es candidato en cada distrito las decide el distrito. No se ponen desde otro lugar”, dijo Macri, en obvia referencia al proyecto de enviar para el otro lado de la Avenida General Paz al vicejefe porteño. Es una postura que reafirmaron todos los intendentes PRO hace meses. “Si yo dijera que quiero ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué dirían ustedes?”, se preguntó el intendente en un reportaje, e ironizó: “Enviar candidatos desde la ciudad a la provincia, está bien; pero a la inversa está mal”.

“No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que a esta altura me suena casi a un capricho, de querer cruzar candidatos. Estamos en medio de una pandemia, ¿y va a dejar ir a su vicejefe de gobierno que incluso es el Ministro de Seguridad?”, remarcó Jorge Macri. “No nos olvidemos que además Santilli y yo somos de la misma fuerza política. Nuestros aliados de la Coalición Cívica, los radicales y los justicialistas también necesitan y deben participar. Esto no es tenerles miedo a las PASO, pero esto de cruzar candidatos no ayuda a los acuerdos”, indicó Jorge Macri en un tiro por elevación contra Vidal, que también cruzaría pero para el lado del puerto.

Otra cosa que irritó a los intendentes PRO fue el encuentro en Tigre de Larreta y Vidal con los dirigenes “sin tierra” de PRO, que integran La Territorial. Son aquellos que van a pelear distritos pero que hoy no gobiernan, como Lucas Delfino o Alex Campbell. En el entorno de uno de los intendentes remarcaron que el encuentro incluyó una foto con 18 personas, lo que incumple las restricciones sanitarias dispuestas por el gobierno bonaerense. Tampoco les pasó inadvertido que Larreta borró un tuit en el que asociaba a Vidal con el despliegue territorial en la provincia de Buenos Aires.

Fuente. Werner Pertot para Pagina12