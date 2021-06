Messi “contento” por el resultado ante Chile: “No es fácil volver a jugar”

El capitán de la Selección argentina Lionel Messi aseguró este jueves que el equipo estuvo “muy bien” en el empate 1 a 1 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

“Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver a jugar, con poco trabajo, pero estuvimos muy bien. Por momentos hicimos un buen partido, ellos prácticamente no crearon situaciones, tuvimos mala suerte en el gol de pelota parada. Estamos contentos por el resultado”, indicó Messi tras el partido disputado en el estadio “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero.

El ídolo albiceleste dijo que la intención del equipo es “seguir con el crecimiento” y en ese contexto puntualizó la presencia de “los chicos nuevos”, para que “de a poquito” puedan hacer que la Argentina sea “fuerte otra vez”.

“La dinámica del equipo es buena”, destacó el jugador del Barcelona de España, quien marcó de penal el único tanto del equipo argentino, su número 74 con la camiseta albiceleste.

Sobre el hecho de que este fue el primer partido de la Selección argentina desde la muerte de Diego Maradona, Messi indicó que fue “muy especial”, ya que sabían lo que la camiseta albiceleste representaba para él.

“Fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego, que sabemos lo que significa la Selección para él, que siempre estaba con nosotros. Y también por todo lo que está pasando en el país que es una situación muy difícil para todos”, agregó.

Tras el penal, el festejo del gol rememoró un poco al que hizo Maradona en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando le marcó a Grecia y se dirigió a una cámara de televisión y mostró su bronca y alegría.

“Queríamos regalarle la victoria a Maradona y representar a la Selección como siempre lo hizo él dejando todo“, sostuvo Messi su festejo.