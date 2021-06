“Parecen visitadores médicos y no dirigentes políticos”

La oposición de Juntos por el Cambio esperó al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en pie de guerra en el Senado por el tema “vacunas de Pfizer”. El funcionario presentó este jueves el primer informe de gestión del gobierno de este año, en el recinto que preside Cristina Fernández, quien estuvo en el Congreso pero no presente en la sesión especial.

Cafiero llegó minutos antes de las 14, en un contexto de cuestionamientos por el tema Pfizer.

En ese marco, el funcionario manifestó con dureza que “mientras el presidente lleva adelante la compra de vacunas, la aplicación de políticas públicas para aliviar el impacto de la pandemia, y mientras se la juega por salvar la vida de los argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Entonces tenemos que poner las cartas encima de la mesa”.

“Primero sembraron dudas sobre la vacuna, que no estaba aprobada, que era envenenamiento. Después dijeron que la vacuna no llegaba a tiempo. Después que la vacunación no se iba a completar porque faltaban los segundos componentes para poder avanzar en cerrar esos ciclos de vacunación. Y ahora hay una obsesión, durante toda la semana, pero también hoy, sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuenta, visitadores médicos que dirigentes políticos. No es el camino”, remarcó.

El jefe de Gabinete además anticipó que “podrá llegarse a los 20 millones de vacunas contra el Covid en el país”. Y detalló que, hasta el día de hoy, Argentina firmó contrato con AstraZeneca Oxford por 22,4 millones de dosis y 20 millones, con una ampliación de 10 millones más, con el Instituto Gamaleya de Rusia.

También, en relación al mecanismo COVAX, precisó que hay un acuerdo para recibir 9 millones de dosis; un contrato con China, con Sinopharm, donde se recibieron 4 millones. “Y estamos pronto a firmar un nuevo contrato por 6 millones más. El acuerdo con Covishield, de AstraZeneca, pero que se produce en India, fue por 580 mil. Y tenemos un acuerdo avanzado con CanSino y están también avanzadas las negociaciones con Cuba”. Cafiero resaltó la producción de Sputnik VIDA en Argentina. “Es motivo de orgullo, motivo para que no nos dejemos pisotear una y otra vez la autoestima como quieren”.

“Nunca abandonamos las negociaciones con nadie, siempre priorizamos el interés nacional”, defendió el jefe de Gabinete, que reconoció: “Claro que nos hubiera gustado tener más dosis de vacunas y una aceleración en los plazos de entrega”. Pero agregó: “Qué mala fe tiene que existir para no reconocer el contexto global en el que se está dando la distribución de vacunas en todo el mundo”.

En esta oportunidad, 37 senadores y senadoras presentaron 1160 consultas, que fueron respondidas, con anterioridad, por Cafiero, en forma escrita, tratándose del máximo histórico de consultas recibidas desde la creación del cargo en 1994.

La mayoría fueron formuladas por Juntos por el Cambio, que indagó también en el recinto sobre la situación del gobierno argentino con el laboratorio Pfizer, el “vacunatorio VIP”, el plan de vacunación en las provincias, la demora en la llegada de las dosis de Astrazeneca, la liberación de patentes y el servicio de hisopados en Ezeiza, que el gobierno tuvo que modificar porque la empresa a cargo cometía irregularidades.

Uno de los cruces con Cafiero se dio ante el reclamo de algunos senadores que estaban en el recinto sobre la imposibilidad de comprar vacunas en forma directa por parte de los gobiernos provinciales. Acusaron al gobierno de no permitirlo, a lo que Cafiero respondió: “Eso es mentira. Votaron una ley en el Congreso. Lean lo que votan”.

Medidas económicas

En el documento de más de 1.000 páginas se destaca el nuevo paquete de medidas con una inversión adicional de $480.000 millones (1,3% del PIB), por encima de la prevista en el Presupuesto 2021.

Los ingresos necesarios para financiar estas políticas surgen del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas —que ya supera los $230.000 millones— y de la mayor recaudación producto de la recuperación del nivel de actividad.

Entre las medidas de asistencia social y productiva se subraya la extensión y ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) a los sectores críticos y al sector salud, incorporando también a los monotributistas y autónomos del sector gastronómico. En abril, esta asistencia alcanzó a más de 13.000 empresas y 330.000 trabajadores con una inversión de más de $5.000 millones.

Por otro lado, en mayo se incrementó el monto del salario complementario para los sectores críticos y de salud (de $18.000 a $22.000 por trabajador). Y se eximió del pago de contribuciones patronales a empresas de sectores críticos. También se amplió la definición de estos sectores para incorporar al comercio que fue afectado por las últimas restricciones de movilidad. A esto se suma la eximición del pago de Ganancias para quienes perciban hasta $150.000 de ingreso bruto o reciban hasta 8 jubilaciones mínimas, medida que alcanza a 1.267.000 personas.

En simultáneo se profundizaron y fortalecieron programas sociales ya existentes. En ese sentido, se extendió el alcance de Potenciar Trabajo y Progresar. En el último mes se amplió un 60% el universo de la Tarjeta Alimentar, que pasó de 1,6 millones de niños y niñas a cerca de 4,2 millones. Además se otorgó un bono extraordinario a jubilados en abril y mayo y se extendió el Plan 1.000 días.

En esta línea, se diseñaron medidas focalizadas en aquellas zonas con mayor riesgo epidemiológico, entre ellas, el bono a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y monotributistas de las categorías A y B que perciben asignaciones familiares, destinado a la población del AMBA.

El informe también da cuenta de la continuidad en el fortalecimiento del Sistema de Salud, para el que se estima una inversión de $144.000 millones que incluye la compra de vacunas por $72.000 millones, el bono por 3 meses de $6.550 para 700.000 trabajadores de salud y $36.000 millones de reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del sector, entre otras partidas.

Ni una menos

En el marco del sexto aniversario del movimiento del Ni una menos, Cafiero aprovechó la ocasión para destacar al movimiento de mujeres al que calificó como el “más transformador de nuestra época”.

Al respecto, remarcó que “el movimiento de mujeres ha conquistado derechos y ha modificado estructuras estatales y hasta incluso de funcionamiento y de vínculos sociales”. Y amplió: “Logró la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como una ampliación de derechos, el Plan de los Mil Días, para aquellas que quieren y eligen continuar”. Al respecto, remarcó que “el movimiento de mujeres ha conquistado derechos y ha modificado estructuras estatales y hasta incluso de funcionamiento y de vínculos sociales”. Y amplió: “Logró la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como una ampliación de derechos, el Plan de los Mil Días, para aquellas que quieren y eligen continuar”.

