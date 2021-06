“Martínez será el titular, Armani no puede viajar al tener PCR positivo”

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, explicó este miércoles que atajará Emiliano Martínez frente a Chile, por la séptima fecha de la Eliminatoria Sudamericana a Qatar 2022, y que Franco Armani y Gonzalo Montiel no viajarán a Santiago del Estero por tener un PCR positivo de coronavirus, a pesar de haber superado los tiempos de la enfermedad.

“En principio tengo que recalcar que Franco Armani no puede viajar porque tiene un PCR positivo, al igual que Gonzalo Montiel, y el Gobierno provincial no permite ingresar a personas con PCR positivo”, detalló el entrenador en la conferencia de prensa.

“Llevamos muchos días testeándolo para ver si le da negativo y en este caso lo lamento por él, que ni siquiera podrá estar con sus compañeros. Esperamos hasta último momento y le sigue dando positivo, aunque no contagie y no tenga riesgo no puede ir”, continuó.

Scaloni se mostró tranquilo por la decisión aunque también se lo notó apenado por el contexto y la situación puntual de ambos futbolistas de River Plate.

El equipo

Asimismo, en la primera pregunta afirmó que el equipo irá con Martínez; Juan Foyth, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Ángel Di María; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

“No sé si hubiese atajado Franco Armani en el caso de ser negativo. Llevamos muchos días trabajando con Emiliano porque sabíamos que era complicado. Todos los arqueros son de gran nivel e iba a tener la oportunidad de jugar. Sabíamos que le podía seguir dando positivo. La decisión fue fácil porque Emiliano está en un gran nivel”, afirmó.

Además, Scaloni se refirió a la ausencia del volante y figura chileno Arturo Vidal, que contrajo coronavirus en los últimos días, y comentó: “El rival juega, tiene buena categoría y con grandes jugadores. Tendremos nuestros recaudos, la baja de Vidal la tomamos como está pasando en todo el mundo: cualquiera se puede contagiar”.

Debut

Asimismo, el seleccionador comentó que Cristian Romero, debutante en la defensa nacional, es una pieza “interesante” de cara al futuro.

“Nos hubiera gustado disfrutar antes de Cristian Romero, con algún amistoso, pero lo que vimos en las pruebas nos dejó conforme. Será su primer partido, viene de ser el mejor defensor de la Serie A de Italia, y creemos que es acertada la decisión porque tiene condiciones para estar por muchos años acá”, argumentó.

Agüero y Messi

Palabras similares tuvo para con Sergio Agüero, que firmó el lunes con Barcelona y el sábado se despidió de Manchester City con la derrota en la final de la Champions League, y adelantó que es “posible” que no viaje a Santiago del Estero luego de “muchos días movidos desde lo emocional”.

Y sobre Lionel Messi, que definirá en los próximos días su futuro en Barcelona, deseó que “sea feliz” en donde esté y que en el grupo se lo vio “alegre”.

“Es evidente que cuando juegan algunos jugadores podés tener más posesión y cuando juegan otros podés ser más directo, que es a lo que apuntamos cuando tenemos todos los jugadores disponibles. Tenemos una idea de buscar con buenos jugadores, de buen pie en el medio, y atacar también por afuera y poner dos delanteros. Pondremos un equipo competitivo en cancha, lo harán bien”, remarcó Scaloni.

Fuente. Télam