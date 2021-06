¿Comienza el éxodo?: Boca perdería a dos figuras

El arquero Esteban Andrada al mexicano Rayados de Monterrey y el volante Nicolás Capaldo al austríaco Red Bull Salzburgo, están a punto de convertirse en las dos primeras ventas de Boca Juniors en este mercado de invierno del fútbol argentino.

Boca recibió una oferta inferior a los 6.000.000 de dólares por el arquero de 30 años que no satisfizo, aunque no al punto de no seguir negociando, y las partes no están muy lejos de limar diferencias, sobre todo por el interés del arquero en ser transferido.

Si finalmente la operación se concreta, Andrada se encontraría en el club mexicano con varios compatriotas curiosamente ex River Plate, como lo son Nicolás Sánchez, Matías Kranevitter y Rogelio Funes Mori, además del ex-Independiente, Maximiliano Meza.

De esta manera será Agustín Rossi quien se quedaría con la titularidad del arco boquense para la próxima temporada, luego de que también recibiera una oferta del Udinese, de Italia, considerada insuficiente apenas inferior a los 3.500.000 de dólares por el ciento por ciento de su pase. Claro que esta operación estaba sujeta a que Udinese transfiriera al arquero argentino Juan Musso, que hoy viajó a Santiago del Estero formando parte de la delegación del seleccionado argentino que mañana recibirá a Chile por eliminatorias sudamericanas. El ex Racing Club es pretendido por la Roma, donde se acaba de hacer cargo de la dirección técnica el portugués José Mourinho.

No encontrará en cambio compatriotas Capaldo, de 22 años, en el más importante equipo austríaco, que suma siete títulos consecutivos en la Bundesliga local y acaba de consagrarse campeón de la Copa de Austria.

La oferta del club patrocinado por la empresa de bebidas energizantes Red Bull es muy similar a la de Monterrey por Andrada, ya que ronda los 5.000.000 de euros, alrededor de unos 6.000.000 de dólares.

Claro que Boca posee el 80 por ciento del pase de Capaldo, porque el 20 restante es propiedad del club Deportivo MacAllister, de Santa Rosa, que regentea justamente el exlateral “xeneize” Carlos Mac Allister junto a su hermano Patricio, ya que esta entidad pampeana es donde se formó este futbolista y desde donde llegó a Boca.

Fuente. Télam