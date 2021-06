Sumarian a titular de la UFIJ Nº 12 de Bahía Blanca por reivindicar a Videla

Quien ordenó la investigación interna fue el jefe de los fiscales, Juan Pablo Fernández, a fin de confirmar que se trata de Scavarda.

Vale recordar que el año pasada, la fiscal estuvo en el centro de la polémica al descartar una hipótesis de abuso sexual porque las características físicas de la víctima “no daban para eso”.

Se trató del caso Andrea Esnaola, que desapareció de su domicilio en Pehuen Có en el 2015 y aún se desconoce su paradero. En el marco de la investigación, manifestó que no podía “haber desaparición con fines criminales porque era una mujer de bajo perfil, no tenía dinero ni podía ser objeto de alguna situación sexual porque sus características físicas no daban para eso”.

Esa expresión le valió el repudio de organizaciones feministas, que la acusaron de “malintencionada y machista”.

Son días convulsionados en Bahía Blanca, ciudad en la que se vienen sucediendo acciones oscuras de épocas que habían quedado atrás. Esta reivindicación se suma las pintadas antisemitas con amenazas de muerte en la Asociación Israelitay al atentado con un explosivo a la sede local de La Cámpora, advirtiendo que comenzó “la purga”,

Incluso por éste último caso, en la policía bonaerense también se sumarió a un oficial de la fuerza por burlarse de lo sucedido mediante su foto de whatsapp.

Fuente. Infocielo