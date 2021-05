“Lo que nosotros pretendemos es el esclarecimiento urgente”

Por Nicolás Angelini

Nicolás Angelini: ¿Qué nos puede contar, de aquí a futuro, sobre el atentado que se produjo en la sede de la Cámpora, en Donado y Berutti?

Carlos Quiroga: El atentado que no ha sido, según los primeros peritajes, obra de un loco suelto, sino un trabajo en el que ha participado más de una persona. No es una bomba molotov, si bien es casera, es un elemento que requiere una logística y un conocimiento particular. Esto se enmarca en todo este discurso anti vacunas, anti restricciones, anti política, que no es propio de acá, ni siquiera de la Argentina, sino que es un movimiento internacional, son minorías muy reducidas pero intensas y peligrosas.

Esto es un caldo de cultivo que se da producto del discurso altisonante, de odio permanente de ciertos dirigentes de sectores políticos -que conspiran contra sí mismos en última instancia-, y también de ciertos comunicadores, por ejemplo, los que dicen ‘qué bueno que estaría este país si no hubiera kirchneristas’.

Bueno, somos la mitad, las diferencias hay que dirimirlas en las elecciones. Así pasó en 2015, la mayoría dispuso que Mauricio Macri fuera el Presidente y lo aceptamos con toda responsabilidad, y en 2019 la mayoría de la gente determinó que Alberto Fernández y Cristina -Fernández- sea Presidente y Vice, y Axel -Kicillof- el Gobernador de Buenos Aires, y aquí perdimos la elección y lo respetamos, de esa manera el sistema dirime las cosas. Este discurso violento, de odio, que podría haber sido una tragedia, fue un acto criminal, si hubiera pasado alguien por ahí lamentablemente hubiera habido consecuencias irreversibles.

N.A.: El repudio y los pronunciamientos fueron inmediatos y casi unánimes. ¿Y ahora qué?

C. Q.: Lo que nosotros pretendemos, además, es el esclarecimiento urgente. Si esto se dilata y nunca sabemos quiénes fueron, el amedrentamiento, el miedo colectivo, van a hacer lo suyo y van a generar un impacto negativo muy pernicioso para la sociedad en su conjunto. Y nos preocupan estas minorías intensas porque, el día que ponen la bomba, simbólicamente, fue el 25 de mayo, que es el día de la unidad de todos los argentinos y argentinas, el día que es el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner -el local de La Cámpora se llama ‘Ateneo Néstor Kirchner’-, y ese mismo día, a las horas de haber ocurrido este desastre, sale un grupo de vecinos y vecinas, sin tapabocas, criticando las vacunas, negando la existencia del virus y amenazando al Presidente: ‘ojo que ahora vamos contra vos por la libertad’. Muy peligroso, muy dañino.

Mientras tanto, nosotros seguimos adelante con la vacunación, en Bahía Blanca estamos ya muy cerca de las cien mil vacunas aplicadas, setenta y cuatro mil personas con una dosis. Están llegando un montón de vacunas estos días que van a permitir intensificar, y si hubo menos vacunas no fue por una falla del gobierno, por un capricho de Alberto -Fernández-, fue porque los fabricantes de vacunas no están cumpliendo con los contratos con nadie, ni siquiera con los países desarrollados.

N.A.: ¿A qué atribuye este nivel de violencia, de confrontación?

C.Q.: Son los poderes fácticos, que ven que con un gobierno peronista va a haber una tendencia a la ampliación de derechos, a la redistribución de la riqueza, a mayor equidad, y bueno, eso significa que tendrán que resignar parte de las ganancias estratosféricas que siempre han tenido con los gobiernos neoliberales y eso los pone de la cabeza.

N.A.: ¿Qué rol cree Usted que cumplen las redes sociales, a las que el mismo intendente Héctor Gay consideró partícipe de este encono político, y de los medios de comunicación masivos?

C.Q.: una cosa son las redes sociales, donde se escudan en el anonimato, los trolls y todas estas porquerías, otra cosa es una periodista con nombre y apellido, poniendo la cara y diciendo ‘agradece, Fernández, que no te quemamos la casa de gobierno’. En un país normal, estos que pretenden referenciarse ciertos voceros de la derecha, no duran ni un minuto en libertad, son transgresiones gravísimas; y Leuco diciendo ‘qué bárbaro si no hubiera kirchneristas’.

“Lo espero mañana a las nueve de la noche para tratar de fortalecer la Nación con más libertad, con más igualdad, con más legalidad. Sin kirchneristas, sin fasc… chavistas y sin corruptos. Hasta mañana”, dijo el periodista Alfredo Leuco al cierre de su programa ‘Leuco le da su palabra’.

N.A.: Es que los mismos dueños de los canales los rajan, así de simple.

C.Q.: exactamente, el adversario político es eso, un adversario, no es un enemigo, y al que hay que ganarle con ideas y hay que ponerse a consideración de los ciudadanos y ciudadanas, y las elecciones son la manera de dirimir estas tensiones, no hay otra, en paz, en armonía, lo que no quita que se discuta con mucha rigurosidad, con mucha fuerza, pero eso no nos habilita para cualquier locura. Y todo este discurso de odio en algunas mentes enfermizas prende.

Veía por televisión en el Obelisco un tipo que decía ‘la vacuna tiene un imán, se te pegan los pelos del brazo’… Eso es demencial, contra eso es muy difícil un debate de ideas. Ahora, loquitos te dan un palazo en la cabeza o te ponen una bomba, la verdad que son un peligro que no habría que alentar sino todo lo contrario.

Ahora salen personajes que ya ni falta hace nombrarlos, diciendo lo que dicen todo el tiempo… Que las vacunas eran un veneno, lo denunciaron al presidente en la justicia por envenenamiento colectivo, ahora lo denuncian porque no hay vacunas. No hay una que asuman, y negar el virus cuando el personal de salud está estresado, los hospitales colapsados, es una falta de respeto a los muertos, a las familias de los muertos, a los enfermos que están con un tubo en la garganta a ver si pueden salvar la vida en una terapia intensiva desbordada. Esa es la realidad, pero bueno… tanta mentira y después se amplifica desde algunos medios, son un peligro.

N.A.: Claudio Belocopitt, titular de la Unión Argentina de Salud y dueño de América, se quejaba: ‘periodistas que trabajan en este canal dicen cualquier cosa’.

C.Q.: sí, es difícil, es complicada la partida, y la historia del Peronismo está jalonada por esta violencia en su contra desde la caída de Perón para adelante, no es algo novedoso, pero siempre porque fue el Peronismo el que amplió derechos, fue el Peronismo el que redistribuyó, el aguinaldo, las vacaciones pagas, el salario, los derechos, el voto femenino, más acá la Ley de Identidad de Género, la Ley de Muerte digna, el Matrimonio Igualitario, infinidad de cosas. Todo eso pasa en un gobierno Peronista o de corte Nacional y Popular, no pasa en un gobierno de derecha, con los que más se identifican estos sectores.

N.A.: Sí, de hecho, pasó, te puede gustar o no, pero sucedió, es parte de la historia, eso no se borra. ¿Tiene algún detalle, algún pormenor del artefacto éste, qué componentes tenía?

C.Q.: no, no más que lo que se ha publicado, lo que sí sabemos en el espacio es que hay una línea de investigación que tiene la expectativa de poder fructificar, pero que justamente por ese motivo se la mantiene con toda la reserva que el caso justifica. Después de este desentendimiento entre la justicia provincial y federal, finalmente quedó en el fuero federal y ahí se está investigando. Creo que es menester que esto se resuelva con la mayor celeridad posible, lo peor que nos puede pasar es que transcurra el tiempo y no sepamos quiénes fueron. Además, hay que vincularlo también, con unas pintadas antisemitas y amenazadoras en nuestro local de calle Lavalle. Hace diez días también, en la escuela hebrea de la calle Lavalle, lo mismo, ahora esto, y bueno, la próxima serán vidas. La verdad que hay que actuar con rapidez, no sé si las cámaras andaban, alguna cámara en particular en un negocio o edificio, pero confiamos en que la investigación está haciéndose como corresponde y ojalá tenga resultados pronto.

N.A.: Esto me huele a servicio. No hace mucho en La Plata, Iciar Recalde, una profesora de la UNLP, le saltaron el tapial y le pintaron una esvástica en la puerta de la casa, ¿por qué?, por ser católica. Te puede gustar o no -porque ellos están en contra del aborto- pero es una persona con la que se puede razonar por más de que concuerde con vos o no,

C.Q.: Me parece que son varias cosas que concurren a un solo fin, pero es un fin desestabilizador, peligroso, de que la democracia los incomoda. Y la democracia para el grueso de la gente -más allá de que alguno se convenza de que es lo peor que le podía pasar- es la única etapa que hay algunas cosas que se pueden alcanzar. Cuando no hay democracia los más pobres la pasan peor, y no solamente entregando su vida, sino su calidad de vida; se acabó la movilidad social ascendente. Cuando uno evalúa la historia, cuando ve qué pasó del 76 para adelante, se instauró un modelo económico que extrajo recursos de los sectores populares hacia el capital concentrado. El Estado les pagó sus deudas, hicieron el gran negocio, se quedaron con el país, y después cuando cambiaron de modalidad, con gobiernos neoliberales, el trazo grueso de la política económica fue la misma. Eso es lo que el Peronismo -o el Frente de Todos, en este caso- viene a romper y a volver a poner sobre la mesa como principal: el bienestar de nuestra sociedad y, sobre todo, de los más débiles, y equilibrar las asimetrías más profundas que una sociedad injusta tiene. Tuvimos la mala suerte de que justo cuando el gobierno quería empezar a mostrar las cartas, aparece la pandemia -que también pretenden hacer creer que es un invento de Cristina-Fernández-; la verdad la pandemia está en el mundo entero, es universal, con mirar un poco de televisión o leer un diario, es decir, no hay que ser ningún académico para darse cuenta, pero hay tanto coco batido que parecen imposibilitados del mínimo raciocinio, y son un peligro, un peligro enorme.

Fuente Parinoni (LU3 AM1080) para sintinta.com.ar