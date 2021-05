“Nosotros podemos seguir poniendo camas pero ya no tenemos médicos que las atiendan”

En una segunda ola de contagios, que este jueves marcó el récord de casos en un día con más de 40 mil positivos, el presidente Alberto Fernández remarcó la importancia de las nuevas restricciones proteger el sistema santario. “Nosotros podemos seguir poniendo camas pero ya no tenemos médicos que las atiendan”, dijo el jefe de Estado, quien agregó que “en unos días vamos a ver los resultados de la actual etapa de aislamiento”.

También se refirió a las negociaciones con Pfizer y aclaró que seguirá la prohibición de exportar carne hasta que se regule en el mercado local.

El presidente participó del ciclo “Charlas de política en vivo”, conducido por Pedro Rosemblat, popularmente conocido como El Cadete. Fernández dijo que confía en que que “van a bajar los contagios y se va a ordenar el sistema sanitario”.

Si bien el Presidente manifestó su preocupación por el escenario actual de la pandemia y por esta “segunda ola que empieza a atacar a gente de menor edad”, se mostró optimista respecto a la llegada de más vacunas que permitirán avanzar con la campaña de vacunación en todo el país. “La llegada de vacunas se aceleró y va a continuar así en los próximos meses y días”, aseguró. Al mismo tiempo, destacó que “estamos teniendo un proceso de vacunación aceptable en comparación con el resto de los países de la región”, aunque reconoció que le “hubiese gustado que fuese más rápido”.

Confinamiento

Sobre las medidas restrictivas, el jefe de Estado dijo que “tenemos que estar muy atentos porque el problema (de los contagios) persiste” y “la única forma de frenarlo es evitando la circulación, la aglomeración de gente. No hay otro modo”.

“Esto que yo digo acá, me lo dijo Macron en Francia, Antonio Costa en Portugal o Angela Merkel (Alemania) en la charla que mantuvimos hace unos días, porque tienen los mismos problemas. No hay otro modo”, agregó.

Además, se refirió a los referentes políticos y a los medios de la oposición que, en un principio criticaron las medidas establecidas para mitigar el avance de los contagios, y ahora exigen más controles. “Es una cosa muy loca”, señaló. “Quizás tuvo que pasar esto, para que se dieran cuenta de la gravedad del asunto”, añadió.

Pfizer

Acerca del conflicto suscitado en torno al contrato por la compra de vacunas contra el coronavirus con el laboratorio Pfizer, Fernández sostuvo que es “un delirio” especular con que la Argentina no quiso adquirirlas “por cuestiones ideológicas”, y recordó que la de Pfizer fue la primera vacuna que se aprobó en Argentina. “Para qué fue la primera que aprobé si no la iba a comprar”, preguntó.

“Las condiciones (del laboratorio) me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Dije que ‘esto no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas’”, explicó el Presidente.

Sin embargo, aclaró que “la negociación con Pfizer nunca se interrumpió” y advirtió que la empresa “cumplió en parte (de los países) e incumplió en muchos” otros con los que había sellado contratos.

“Siento que hubo más obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato que los que pusimos nosotros”, señaló, pero destacó que “la vacuna de Pfizer es muy buena, como la Sputnik, la AstraZeneca o la Sinopharm”.

Precios y exportación de carne

Fernández también se refirió a la situación de la economía argentina e hizo hincapié en la inflación y la suba de precios. “La causa de la inflación en Argentina no es una sola. Nosotros lo que tenemos es un problema, fundamentalmente con los alimentos y la carne, que hace incrementar el precio”, explicó.

“Los productores y frigoríficos nunca hicieron nada para desacoplar el precio internacional del precio local. Entiendo lo que paga China por la carne, pero no entiendo por qué los argentinos deben pagar lo mismo si es un bien que se produce acá. Entonces, paramos las exportaciones y vamos a ordenar”, sostuvo.

Y agregó: “Yo no estoy para acumular dólares y divisas, sino para atender las necesidades de los argentinos. Quiero que se den cuenta que los argentinos no tienen por qué pagar lo que paga el mundo”, sostuvo.

“Está decidido, vamos a levantar el cierre de exportaciones el día que tengamos resuelto este tema”, adelantó.

Unidad del FdT y su relación con Cristina

“El debate hace más rico un partido político. Ya lo dijo Perón, ‘la organización vence al tiempo’, entonces tenemos que estar unidos y organizados”, dijo el Presidente al ser consultado por algunas disidencias al interior del Frente de Todos.

En el mismo sentido, destacó que “es la primera vez que una coalición gobierna, y es la primera vez que lo hacemos de verdad, porque se respeta la opinión de cada integrante”.

La oposición

Consultado sobre el rol de la oposición, Fernández sostuvo que “en Argentina tenemos que buscar un camino de consenso”. ”No me preocupa que haya dos visiones diferentes, porque cada uno puede pensar lo que quiere, pero si me preocupa que llega un punto que determinadas declaraciones afectan la convivencia democrática”, señaló.

En ese sentido, indicó que “la oposición creció sobre la base de la denuncia, y ahora no tiene mucho para denunciar” por lo que “lo único que les queda es ser brabucones, y hacer los reclamos desde un lugar que irrita”.

“No se dan cuenta de que hay un momento en que no pueden seguir mintiendo y enloqueciendo a la gente de este modo. Yo creo que un momento van a entender y vamos a poder convivir. No estoy seguro, pero lo deseo”, completó.

Campaña electoral

“Va a ser una campaña básicamente mediática. Vamos a tener que poder llegar a la gente de otro modo”, adelantó el mandatario.

“Igual, estoy convencido de que los y las argentinos saben quién los quiere y quien los cuida. Saben que nunca nos hemos equivocado intencionalmente y que nunca los quisimos perjudicar”, indicó.

El recuerdo de Néstor Kirchner

“Lo recuerdo todos los días. Lo he querido mucho a Néstor”, reconoció visiblemente emocionado. “Siento que aprendí mucho con él y a veces me siento su discípulo, por lo que debo ser muy firme con lo que eran sus ideales”, agregó.

Fuente. Pagina12