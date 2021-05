Provincia suspenderá el sistema de fases: Bahía Blanca en aislamiento estricto

El gobernador Axel Kicillof anunció el viernes la adhesión total a la nueva cuarentena dispuesta por el gobierno nacional y remarcó que se cumplirá “a rajatabla”. El sábado comenzaron los controles junto a Nación para evitar la circulación de quienes no están autorizados.

Aunque el decreto provincial está por salir, el gobierno ya adelantó que suspenderá hasta el 30 de mayo el sistema de fases bonaerense -que define en base a los contagios qué actividades están permitidas- y que 126 de los 135 municipios estarán en aislamiento estricto. Se trata de los que están en fase 2 y 3, o en zona de “alto riesgo” y de “alarma epidemiológica”, según la clasificación del decreto nacional. En ese listado están los 40 municipios del Gran Buenos Aires y la mayoría de los municipios del interior, entre ellos La Plata, Bahía Blanca, Tandil y Mar del Plata.

En tanto, los 9 distritos que aún están en Fase 4 no están alcanzados por las nuevas medidas y podrán continuar las clases presenciales. En esa lista están Benito Juárez, Arenales, Monte Hermoso, Pila, Salliqueló, Tordillo y San Cayetano, Baradero y Rojas. No obstante, los intendentes de estos dos últimos municipios resolvieron ayer adherir al confinamiento y le pidieron a sus vecinos cumplir con las medidas más duras como la prohibición de circular a partir de las 18, por lo que sólo quedan 7 fuera de la nueva cuarentena.

Kicillof volvió a defender la suspensión de clases presenciales y resaltó que “es la segunda medida más eficaz” para reducir los contagios y remarcó que así lo demuestran estudios científicos de todo el mundo. También celebró que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta haya resuelto adherir a las medidas y que, después de judicializar el tema, ahora se haya alineado con la decisión sanitaria nacional.

“Nosotros no vamos a mandar a los chicos a las escuelas ni a mandar a los docentes a contagiarse. Volveremos a la presencialidad cuando sea seguro y tenemos un plan para eso. Que se suspenda la presencialidad no quiere decir que se baje la persiana de la educación en la Provincia de Buenos Aires.Nunca y la semana que viene tampoco”, remarcó y se diferenció así de Larreta, que resolvió que no haya clases en ninguna modalidad tras los feriados en las escuelas porteñas.

Fuente. Jorgelina Naveiro para Tiempo.ar