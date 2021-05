“La UIA no irá a la guerra con el Gobierno”

Daniel Funes de Rioja es el nuevo presidente de la Unión Industrial (UIA) en un contexto complejo del país por la pandemia, en el que además la cuestión del alza en los precios de los alimentos es clave. Así, su nombre no es precisamente una cuestión menor: abogado de profesión, estará al frente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal) -que el Gobierno mira de cerca por los aumentos- hasta que en junio asuma como nuevo presidente de UIA. Sobre este tema y otros espinosos respondió Funes en una entrevista con Página I12. “Quiero que la negociación por la canasta de 120 productos que propone el Gobierno sea exitosa”, expresó. Y se desmarcó de las subas en las góndolas: “a la salida de la fábrica hay control y se sabe cuál es el precio”.

En referencia a la interna de UIA y los lobbies de Techint y AEA para lograr una entidad más crítica, avisó que “soy de la cultura del diálogo y en cuanto a guerras, solo me interesa la Guerra de las Galaxias”. Adelantó también detalles del armado de las listas de segundas líneas, que terminarán configurando cuál es el armado real del poder en la cámara más relevante del establishment. “Habrá una renovación, pero no copernicana. Y tendremos más presencia femenina”, aseveró.

-En breve será el reemplazante de Miguel Acevedo y se están armando las listas de vices y cuadros influyentes. ¿Qué puede adelantar de eso, habrá cambios?

-Estamos completando las listas, trabajando con Miguel Rodríguez (dueño de Sinteplast y futuro secretario de UIA). Pero no habrá ni un giro copernicano ni gatopardismo, sí algún nivel de renovación y más presencia femenina.

-Sostiene la línea de igualdad de género que empujó la actual presidencia…

-Sí, pero yo creo en la igualdad y la meritocracia, y acá en UIA hay buenas razones para que esas dos cosas se conjuguen.

-Es inocultable que la UIA está cruzada por tensiones políticas, y que los grupos más grandes, como Techint, buscan asumir posiciones más críticas. ¿Qué relación con el Gobierno puede esperarse en su gestión?

-Soy de la cultura del diálogo y la negociación, pero también de la claridad en los puntos de vista. Una cosa es fricción y otra, confrontación. No vengo a hacer política partidaria para nadie en la UIA.

-Tampoco sería una rareza, todas las gremiales empresarias hacen algo de política partidaria. De hecho, AEA, ACDE, IDEA y el Foro de Convergencia redactaron comunicados contra los cambios en el Ministerio Público Fiscal…

- ¿Usted vio que la UIA se pronunció sobre el tema? No firmamos nada ni lo haremos. Opinaremos, sí, de la catástrofe Covid o de la defensa de la propiedad privada, pero no de política partidista.

-Pudo Usted ser presidente de UIA con Macri, pero lo consiguió con Fernández en el Gobierno. ¿Cambia en algo?

-No creo, siempre plantee lo mismo. Y con respecto al Gobierno, siempre hubo un diálogo con los ministros Moroni (Trabajo), Kulfas (Desarrollo Productivo), con Salud y con la secretaria Español (Comercio Interior). Y entiendo que eso es todo por indicación del Presidente y el Jefe de Gabinete Cafiero. Naturalmente, estoy contra el triple cepo laboral y los controles de precios.

-No son menores los últimos dos temas, una especie de mini guerra…

-No hay una UIA que vaya a la guerra con el Gobierno. La única guerra que miro es la de las Galaxias. Quiero una UIA de propuestas, no de protesta.

La batalla por los precios

-El Presidente volvió de la gira europea con la idea de que los empresarios de alimentos traicionaron pactos políticos de no aumentar. ¿Qué posición tiene?

-No sé a qué se referían cuando dijeron que se rompieron los pactos. El empresariado de la alimentación está colaborando. Le aseguro que, a la salida de fábrica, hay control y se sabe cuál es el precio.

-Pero los aumentos están, y si bien hay impactos de combustibles y algo de salarios, las subas en alimentos son superiores a la inflación. ¿Nadie se está cubriendo de inflación futura?

-No escucho esas expresiones en Copal ni en la UIA, no nos estamos cubriendo de cara al futuro. Lo que sí puede haber es eso de los “productos gemelos”, pero el que comete esa irregularidad tiene ahí a la Secretaría de Comercio sancionando.

-Eso productos creativos, que le suman un gramo o una característica más a un producto que está en Precios Máximos para esquivar el congelamiento, también son maniobras especulativas…

-No es tan así, porque Usted sigue teniendo la chance de comprar los dos productos, Usted elige. Una cosa es cuando lo sacan del mercado y otra cuando están los dos bienes disponibles.

-Es que uno excluye al otro…

-Creo que no es así, pero consúltelo con los supermercados. Lo único puedo decir sobre precios de alimentos es que la inflación general del INDEC de abril fue de 46,3, y del 46,4 en alimentos. Hay otros sectores que inciden con alzas de 79 por ciento, 50 y hasta 80.

-Algunos en su entidad aseguran que, en esta dinámica de precios y disputa con el Gobierno, será complejo que la UIA no se contagie en ese tema particular…

-En UIA no hay dureza en la negociación, y tampoco con Copal. Pongamos blanco sobre negro: con Precios Cuidados siempre estuvimos de acuerdo, y toleramos, pero no compartimos los Máximos. Entendemos que la cuarentena 2020 podía tener medidas excepcionales, porque nadie sabía hacia dónde estábamos caminando. Pero esto siguió en el tiempo con congelamientos muy fuertes, dieron aumentos de 4 al 10,8 por ciento en alimentos industrializados a salida de fábrica, cuando uno mira eso, ve un descalce de precios y costos. Tuvimos incrementos en insumos del 45 al 200 por ciento, el costo salarial aumentó del 32 al 38 y el tipo de cambio 36. A eso hay que sumarle el costo Covid, un 20 por ciento sobre la masa salarial. Y 35 por ciento de costos logístico.

-El Gobierno parece pensar en contener más los precios, no en liberarlos. ¿Qué impacto tendría el descongelamiento de precios Máximos?

-Depende mucho de lo que es oferta y demanda. El descongelamiento no debería generar un rebrote mayor de precios. De hecho, ofrecimos ampliar Cuidados de 300 a 600, y luego el Gobierno nos propuso esta canasta que se está armando, una canasta básica con participación de las empresas. Hay muchos de máximos que habían entrado, como bebidas alcohólicas, que nada tienen que ver con la canasta básica. La de 90 o 100 productos que se está haciendo se mantendría algunos meses en ese nivel. Quiero que la negociación sea exitosa.

-Una última, ¿hay empresas que estén intentando comprar vacunas?

-Desde UIA hemos pedido formalmente al Gobierno vacunar, hablamos con ellos y nos dijeron que las vacunas son del Estado y no vemos la chance de modificar los cronogramas. Luego Cafiero habilitó la posibilidad de que terceros compren, y hemos empezado a averiguar. No discutimos cuáles son las poblaciones de riesgo, pero no queremos interrumpir los procesos productivos. Y por COVID estamos con un ausentismo del 30 por ciento en el GBA. Hay quienes nos ofrecen vacunas, pero hay que importarlas a través de un laboratorio y nos tienen que autorizar. Hay compañías multinacionales y fondos de inversión que tienen y ofrecen. Nos interesa vacunar.

Fuente. Leandro Renou para Pagina12