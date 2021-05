Estalló la UCR en Córdoba tras el paso de Mauricio Macri por esa provincia

La historia suele dar segundas oportunidades. Pero por lo general, y en especial en política, se repite y de manera negativa. Mauricio Macri volvió a traicionar a su aliado (?) político, el Radicalismo dentro de Juntos por el Cambio.

El nuevo desplante quedó plasmado esta semana dentro de esta particular alianza en Córdoba. Hasta esta provincia mediterránea viajó el ex presidente para presentar su libro “Primer Tiempo”. El escenario fue el campus de la Universidad Siglo 21 y como moderador del encuentro, el elegido fue Gustavo Santos, el cuestionado ex ministro de Turismo de Macri.

Los primeros minutos de la presentación, parecían caminar sin contratiempos y con la atención de los radicales de escuchar al “Jefe” político de su alianza. Pero esa tranquilidad duró muy poco.

En plena discursiva, Macri anunció a los presentes, su decisión inconsulta que el polémico y cuestionado por propios correligionarios ex ministro Santos, iba ser el candidato cordobés a Senador por Juntos por el Cambios en las próximas legislativas.

El shock fue muy marcado entre los asistentes. Pero el golpe final fue lo que dejó knock-out a los radicales.

Mauricio les anticipó que Santos era su candidato para Gobernador de Córdoba en nombre de la coalición en el 2023.

“Fuerza a vos, Gustavo, Córdoba te necesita”, le dijo Macri delante de la platea casi en su totalidad radical y algunos referentes de la Coalición CÍvica (CC)

La idea fue reforzada en una entrevista que le realizaron al ex presidente en Cadena 3: “Gustavo es una referencia para la Córdoba que viene” dijo y agregó “tiene vocación y capacidad. Con él, hicimos una revolución en el turismo” y fue contundente en la perspectiva del candidato cuando señaló que “tiene todas las cualidades para darles a los cordobeses una alternativa para 2023. Lo voy a ayudar en eso”.

Los hombres de gran peso político del radicalismo en esa provincia y con grandes aspiraciones por esos lugares, Mario Negri y Ramón Mestre: “Bien. Gracias”.

Correligionarios y políticos de otras extracciones ideológicas no podían creer como nuevamente Macri había ninguneado a la Uniòn Cívica Radical (UCR) al bendecir a su ex ministro que no figuraba en ninguna lista de los que manejan el partido radical cordobés.

Para algunos presentes en el acto, les había sorprendido que no estuviesen allí ni Negri ni Mestre.

“Quizas Macri tuvo un gesto con ellos y les avisó por teléfono su decisión y para no comerse el garrón de nuestros planteos a ellos, no aparecieron. Encima eligió a Santos. Un pendular. No se si sigue trabajando para el gobierno del Brasil para promocionar turismo brasileño en Argentina. ¿Qué tal?. ¿Cómo me va a representar a mí, a los cordobeses, un político así? y menos como Gobernador. Estamos mal en el radicalismo si aceptamos esto. Nos viven usando”, subrayaba un veterano dirigente radical que recordaba el peso del partido ahora en manos del PRO.

Tanto Negri como Mestre, son las columnas vertebrales del radicalismo cordobés que ejercen la conducción del partido a través de su titular, Marcos Carasso, el candidato que ganó la interna provincial radical al postularse con la lista “Convergencia” con el apoyo de ambos frente a sus opositores de Sumar, con Rodrigo de Loredo a la cabeza respaldado por el senador Martín Lousteau.

El enojo no formulado de manera pública tanto de Negri como de Mestre llegó a los oídos de Elisa Carrió, quien estuvo a un paso de retirar a los referentes de la Coalición Cívica del encuentro, la diputada nacional Leonor Martínez Villada y el presidente del partido en Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda.

Sin embargo, Lilita, fiel a su estilo no se contuvo y apoyó a su aliado en el chat de la fuerza. “Mario Negri ha sido el puntal de Juntos por el Cambio en el Congreso y ha sido vicegobernador de Córdoba mucho antes que Macri fuera presidente. Lamento las declaraciones de Macri”, le recordó a todos.

Las reacciones del ex presidente muestran su esencia y comienzan a emparentarse con lo que fue la gestación de Cambiemos. En el libro “Cambiamos”, de Hernán Iglesias Illia, el ex Subsecretario de Comunicación Estratégica en la Jefatura de Gabinete de Ministros y activo joven PRO que participó del armado de la coalición que llegó al poder en 2015 exhibe como los propios destrataban a los radicales pese a necesitarlos.

En el libro cuenta cómo durante el festejo de los 38 años de Marcos Peña mientras los del PRO celebraban en la noche palermitana, los radicales decidían desde Gualeguaychú qué iban a hacer con sus candidatos nacionales. “Nos divierte pensar, y creo que alguien incluso lo dice abiertamente, que mientras los radicales están decidiendo unirse a nosotros en un frente común contra el kirchnerismo, nosotros estamos como si no nos importara tomando el fresco y tomando alcohol en una hermosa noche palermitana”.

Seis años después la esencia PRO vuelve a manifestarse en Córdoba.

Lo que consideraron los correligionarios como un menoscabo y desprecio al partido fundado el 26 de junio de 1891 por Leandro N. Alem, abrió en las últimas horas la puerta a una serie de reuniones que comenzaron a gestarse dentro del partido cordobés (y se espera que se nacionalicen estos encuentros casi en secreto) con algunos objetivos: no aceptar de ninguna manera al pendular Santos ni como candidato a Senador y mucho menos a Gobernador de la alianza de Juntos por el Cambio para el 2023; también plantarse a no ser más el furgón de cola necesario para los del PRO, y de seguir insistiéndose en destratar a la UCR, ir a un camino de ruptura en la provincia dentro de Juntos por el Cambio.

“Si Macri quiere que Santos sea su delfín, que se lo lleve. Acá en Córdoba no necesitamos a ninguno de los dos. Tenemos verdaderos representantes del pensamiento del radicalismo como Negri y Mestre. Esto no queda así”, sentenció amenazante un correligionario nacional histórico muy respetado a nivel nacional.