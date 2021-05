El Municipio detalló cuales son los comercios que podrán abrir al público

Aquellas actividades que no son consideradas esenciales podrán realizar ventas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes.

Muchas dudas se generaron en torno a la apertura al público de las actividades comerciales consideradas esenciales durante el confinamiento que hace horas comenzó a regir en gran parte del país.

Es por esto que el Municipio aclaró esta mañana cuales son los rubros esenciales habilitados para recibir clientes dentro de los locales.

Ellos son:

Supermercados mayoristas y minoristas de proximidad.

Farmacias.

Ferreterías.

Veterinarias.

Provisión de garrafas.

Industrias de alimentación, de higiene personal y limpieza.

Industrias de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

Aquellos comercios que no encuadren en las mencionadas categorías, no podrán abrir sus puertas al público y sus empleados no estarán habilitados a circular.

Únicamente podrán realizar ventas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes.

Cabe recordar que, en la noche del viernes, los comerciantes no esenciales no deberán presentarse a sus trabajos hasta el 30 de mayo inclusive, según destacó la Asociación de Empleados de Comercio.

Fuente. Telefé Bahía Blanca