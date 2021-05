Macri aseguró que entiende la decisión de Pepín Rodríguez Simón

El expresidente Mauricio Macri atacó la reforma del Ministerio Público Fiscal que quiere llevar adelante el Gobierno nacional. “Si ellos llegan a poner un procurador arbitrario, militante, estamos todos en libertad condicional”, sostuvo y aseguró que él y su familia son víctimas del lawfare y que “ningún periodista o juez fue perseguido” durante su gobierno.

El exmandatario viajó a Córdoba para presentar su libro Primer tiempo y brindó una entrevista a la emisora provincial de Radio Mitre. Macri fue consultado acerca de la decisión de su asesor -y operador- Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien pidió refugio político en Uruguay al ser citado a declarar ante la Justicia. “Me lo informó, me sorprendió, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo”, afirmó el dirigente de Juntos por el Cambio.

Por otro lado, durante una entrevista con La Voz del Interior, Macri aseguró que es víctima del lawfare y que el Gobierno los persigue a él y a su familia. “Ahora dicen que todas las hice yo, es todo mentira; la mesa judicial es todo mentira, los que practican el lawfare son ellos persiguiéndome a mí, a mi familia”, adujo.

“Si ellos llegan a poner un procurador arbitrario, militante, estamos todos en libertad condicional. Cualquiera que diga algo contrario a lo que haga al gobierno… Ahora los fiscales van a instruir, van a ser más importante que el juez”, acusó Macri en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

“Yo he rechazado los fueros. Podemos habernos equivocado con la macro, tendríamos que haber tenido una actitud más agresiva en la baja del déficit, más coherencia con la política cambiaria, pero nadie puede decir que nuestro gobierno no fue correcto. No hemos tenido bolsos ni esas paparruchadas que hemos visto. Hemos sido un gobierno que se ha preocupado por rendir cuentas”, expresó Macri.

Según el expresidente, la supuesta persecusión a su familia data del Gobierno de Néstor Kirchner. “En el 2003 había un señor que se llama Franco Macri, que está muerto, que tenía la concesión del Correo Argentino y vino un presidente que se llamaba Néstor Kirchner y le dijo que lo iba a pasar por arriba si su hijo no se retiraba de la política. Lo pasó por arriba. Le sacó todo y desde 2003 no le aceptó un acuerdo”, defendió Macri.

El expresidente aseguró que “quieren poner a mis hijos en una situación que equipare a los hijos de Cristina, pero mis hijos no hicieron nada, como supongo que los hijos de Cristina tampoco pese a que los pusieron en el directorio absurdo de Hotesur”.

Macri aprovechó también para criticar la medida del presidente Alberto Fernández de suspender las exportaciones de carne por un mes para proteger el consumo interno. “Estamos frente a un ejército de demolición más que ante un Gobierno, porque se suponía que venían a resolver las cosas que nosotros no pudimos, no a deshacer lo que habíamos hecho bien y funcionaba, como la exportación de la carne”, atacó y aseguró que “este es el último gobierno populista de la historia”.

Por otro lado, Macri afirmó que analiza mudarse a Córdoba porque “es un lugar donde el populismo no pudo entrar” y justificó su vacunación contra el coronavirus en Miami, Estados Unidos: “No entiendo que se me cuestione por eso en un país en el que no hay vacunas. Lo mínimo que yo podía aportar era liberar mi vacuna, que me hubiera tocado la semana pasada, porque ya están vacunando en Capital Federal. Me pareció que pagar mi vacuna era un aporte que yo podía hacer”, señaló.

Antes de la presentación de Primer tiempo, Macri participó de la reunión semanal de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio que luego difundió un comunicado en el que sostiene que considera “pedir la apertura del proceso y el tratamiento del pliego del candidato propuesto por el Presidente de la Nación, el Juez Federal Daniel Rafecas y garantizar y prestar acuerdo con 2/3 para dicha designación”.

“Pedimos el retiro del proyecto en tratamiento en la cámara de Diputados ya que no reúne el amplio consenso que estas leyes necesitan, y no responde a las urgentes y verdaderas necesidades de los argentinos que sufren hoy la inflación, la falta de vacunas, la pobreza, la inseguridad y el desempleo”, agrega el texto.

