La canasta básica alimentaria subió casi un 50% en solo un año

Una familia tipo necesitó en abril $26.677 para hacer frente a los gastos para conseguir los alimentos que proporcionan las calorías y proteínas necesarias para sobrevivir desde el punto de vista biológico. Esto es, para que todos sus integrantes no sean considerados indigentes.

Se trata de una suba del 3,9% en un mes pero que llega al 49,1% a la hora del análisis interanual. Al mismo tiempo se ubica $3.133 por encima del salario mínimo vital y móvil vigente durante el mes de abril que llegó hasta los $23.544 luego del incremento del 9% acordado como la primera cuota de una serie de siete a fin del mes pasado y que, llevarán ese haber hasta los $29.160 para abril de 2022.

La Canasta Básica Total que incluye otros bienes y servicios esenciales y que mide el umbral de la pobreza creció un 3,4% en abril para llegar hasta los $62.958 para una familia tipo. En forma interanual se trata de una suba del 47,8%.

La inflación general durante el mismo mes había sido del 4,1% pero había llegado al 46,3% en forma interanual.

Así las cosas, la canasta de consumo de los sectores más vulnerables sufrió subas que se ubican por encima de la inflación que afectó a la población en general. Con estos valores, una familia tipo que percibe dos salarios mínimos equivalentes a $47.088 logra reunir apenas un 75% de la Canasta Básica Total. Dicho de otro modo, su hogar no reúne los ingresos suficientes para no ser considerada pobre.

Fuente. Tiempo.ar